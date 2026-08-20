Atletico Madrid secara resmi sedang mencari pencetak gol baru. Dengan Alexander Sorloth saat ini menepi karena cedera dan Julian Alvarez mendorong untuk meninggalkan klub, sebuah permintaan yang dengan tegas ditolak oleh dewan Atletico, Los Rojiblancos telah mengidentifikasi Jackson sebagai kandidat ideal untuk memperkuat opsi serangan mereka.

Menurut laporan dari MARCA, direktur sepak bola Atletico Madrid, Mateu Alemany, terlihat di Metropolitano saat tim itu menang 2-0 atas Malaga dalam laga pembuka La Liga mereka pada Rabu sebelum berangkat dari bandara Barajas ke London pada Kamis pagi. Misinya jelas: mencari terobosan yang akan membuat Jackson kembali ke tanah Spanyol. Meski beberapa nama masih ada dalam daftar pendek Atletico, mantan pemain Villarreal itu telah naik ke posisi teratas.