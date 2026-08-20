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Nicolas JacksonGetty Images
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Kembali ke La Liga memungkinkan? Atletico Madrid saingi Aston Villa dalam perburuan untuk merekrut penyerang Chelsea Nicolas Jackson

N. Jackson
Atletico Madrid
Chelsea
Aston Villa
LaLiga
Premier League

Atletico Madrid telah mengintensifkan pencarian mereka untuk tambahan kekuatan di lini serang dengan melancarkan langkah untuk merekrut striker Chelsea, Nicolas Jackson. Penyerang timnas Senegal itu, yang sebelumnya tampil impresif di La Liga bersama Villarreal, kini muncul sebagai target utama tim asuhan Diego Simeone saat mereka berupaya memperkuat barisan depan.

  • Alemany memimpin negosiasi di London

    Atletico Madrid secara resmi sedang mencari pencetak gol baru. Dengan Alexander Sorloth saat ini menepi karena cedera dan Julian Alvarez mendorong untuk meninggalkan klub, sebuah permintaan yang dengan tegas ditolak oleh dewan Atletico, Los Rojiblancos telah mengidentifikasi Jackson sebagai kandidat ideal untuk memperkuat opsi serangan mereka.

    Menurut laporan dari MARCA, direktur sepak bola Atletico Madrid, Mateu Alemany, terlihat di Metropolitano saat tim itu menang 2-0 atas Malaga dalam laga pembuka La Liga mereka pada Rabu sebelum berangkat dari bandara Barajas ke London pada Kamis pagi. Misinya jelas: mencari terobosan yang akan membuat Jackson kembali ke tanah Spanyol. Meski beberapa nama masih ada dalam daftar pendek Atletico, mantan pemain Villarreal itu telah naik ke posisi teratas.

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    Kendala finansial dan persaingan

    Mengamankan Jackson tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi raksasa Spanyol itu. Atletico beroperasi dengan batasan finansial yang ketat setelah investasi besar yang dikeluarkan untuk merekrut Cuti Romero, dalam kesepakatan senilai €33 juta plus tambahan €7 juta dalam variabel. Karena itu, Alemany sedang menjajaki kesepakatan peminjaman yang mungkin mengharuskan Chelsea menanggung sebagian gaji sang penyerang.

    Berbicara tentang kesulitan pada bursa transfer saat ini, Alemany mengakui kepada Movistar: "Semuanya rumit. Pasar, jika Anda melihatnya dari luar, sudah menjadi sulit, dan setiap tahun yang berlalu menjadi lebih rumit karena ada banyak uang dalam sistem. Ada inflasi. Pemain-pemain spesial sulit didapatkan."

  • Jalan Jackson kembali ke Spanyol

    Perjalanan Jackson sejak meninggalkan La Liga berjalan penuh dinamika dengan sederet kepindahan besar dan nasib yang naik turun. Setelah transfer yang gagal ke Bournemouth pada musim dingin terakhirnya di Villarreal, ia akhirnya bergabung dengan Chelsea dengan biaya di kisaran €37 juta. Sejak saat itu, ia telah menjalani dua musim di Premier League dan menikmati masa peminjaman di Bayern Munich.

    Jackson bukan sosok asing bagi sepak bola Spanyol, setelah menghabiskan dua musim bersama Villarreal antara 2021 dan 2023. Selama membela Villarreal, penyerang Senegal itu mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi, mencetak 13 gol dan menyumbang enam assist.

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    Tahap akhir bursa transfer

    Namun, Atletico Madrid menghadapi persaingan ketat dari Aston Villa untuk mendapatkan tanda tangan Jackson. Klub Premier League itu dipimpin oleh Unai Emery, manajer yang memberi penyerang Senegal tersebut debut seniornya di Villarreal. Villa memandang Jackson sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini depan mereka, terutama saat mereka bersiap menghadapi potensi kepergian Ollie Watkins ke Arab Saudi.

    Ketertarikan ini muncul ketika The Sun melaporkan bahwa Jackson tetap bertekad memperjuangkan tempatnya di Chelsea, terutama mengingat kontrak jangka panjangnya di Stamford Bridge yang berlaku hingga 2033. Namun, untuk memantapkan diri sebagai starter yang tak terbantahkan terbukti sulit, dengan penyerang internasional Senegal itu mencatatkan 30 gol dan 12 assist dalam 81 penampilan di semua kompetisi untuk Chelsea.