Kembali ke bek kiri? Jesus memicu mimpi buruk masa lalu bagi Bernardo dalam perubahan taktik

Bintang Real Madrid, Bernardo Silva, menjadi sorotan utama dalam sesi latihan resmi pertama Jorge Jesus sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal. Skuad berisi 25 pemain itu berkumpul di Cidade do Futebol, Oeiras, untuk memulai era baru di level internasional.

Jesus membagi para pemain outfield ke dalam dua kelompok taktis yang berbeda di lapangan.

Playmaker berkaki kiri itu ditempatkan bersama para bek dan gelandang bertahan, termasuk Joao Palhinha dan Ruben Neves.