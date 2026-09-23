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Kembali ke bek kiri? Jesus memicu mimpi buruk masa lalu bagi Bernardo dalam perubahan taktik
Jesus picu rasa penasaran dengan peran Bernardo Silva dalam latihan
Bintang Real Madrid, Bernardo Silva, menjadi sorotan utama dalam sesi latihan resmi pertama Jorge Jesus sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal. Skuad berisi 25 pemain itu berkumpul di Cidade do Futebol, Oeiras, untuk memulai era baru di level internasional.
Jesus membagi para pemain outfield ke dalam dua kelompok taktis yang berbeda di lapangan.
Playmaker berkaki kiri itu ditempatkan bersama para bek dan gelandang bertahan, termasuk Joao Palhinha dan Ruben Neves.
- Getty Images Sport
Keputusan taktis itu mengingatkan pada eksperimen terkenal Benfica pada 2014
Susunan latihan itu langsung membangkitkan kenangan pada pramusim 2014–15, ketika Bernardo yang masih berusia 19 tahun berlatih di bawah asuhan Jesus di Benfica. Dalam periode itu, sang pelatih memainkan gelandang alami tersebut sebagai bek kiri karena badai cedera dalam skuad.
Bernardo menafsirkan perubahan posisi itu sebagai sinyal bahwa ia tidak memiliki masa depan di klub, yang mendorong kepindahannya ke Monaco.
Jesus kemudian menjelaskan bahwa eksperimen itu hanyalah penyesuaian taktis sementara, bukan perubahan posisi permanen.
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Menurut O Jogo, sesi Selasa sore di Oeiras memperlihatkan Jesus memisahkan para pemain non-kiper menjadi unit bertahan dan menyerang. Saat Bernardo bekerja bersama Palhinha dan Neves, gelandang serang Vitinha dan Joao Neves berlatih langsung dengan lini depan.
Kiper Diogo Costa, Rui Silva, dan Samuel Soares menjalani latihan terpisah dari grup utama.
Latihan struktural itu menyoroti pendekatan langsung Jesus terhadap organisasi pertahanan dan fleksibilitas posisi.
- Getty Images Sport
Portugal bersiap untuk laga kompetitif di bawah pelatih baru
Latihan taktik itu menegaskan niat Jesus untuk memaksimalkan fleksibilitas di seluruh skuadnya. Setelah memberikan Bernardo debut seniornya di Benfica beberapa tahun lalu, sang pelatih ingin membangun fondasi taktik yang kuat untuk tim nasional.
Portugal melanjutkan persiapan mereka di Cidade do Futebol jelang laga internasional yang akan datang.
Portugal berupaya beradaptasi cepat dengan tuntutan taktik Jesus di lapangan.
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