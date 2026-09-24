Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen merefleksikan kembalinya yang telah lama dinantikan ke tugas internasional setelah melalui masa menyakitkan saat harus menepi. Berbicara setelah kembali bergabung dengan skuad DFB, pemain berusia 34 tahun itu mengakui bahwa menghadapi cedera lutut dan tendon patela secara beruntun menguji emosinya.

Ter Stegen mengakui bahwa absen dalam laga-laga kompetitif penting sulit untuk diterima.

Namun, sang kiper memuji dukungan keluarga serta kelahiran putrinya karena memberi kekuatan mental yang sangat dibutuhkan sepanjang proses pemulihannya.