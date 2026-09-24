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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Kembali dari ambang keterpurukan! Ter Stegen mengatasi mimpi buruk cedera untuk memulai era baru Jerman di bawah Klopp

Germany
M. ter Stegen
Netherlands vs Germany
Netherlands
UEFA Nations League A

Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen buka suara tentang dampak emosional dari cedera berulang sebelum kembali dipanggil ke skuad nasional. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu mengungkapkan kebanggaan besar bisa bekerja di bawah pelatih kepala baru Jurgen Klopp menjelang laga pembuka mereka di Nations League.

  • Ter Stegen melewati tahun penuh gejolak akibat serangkaian cedera

    Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen merefleksikan kembalinya yang telah lama dinantikan ke tugas internasional setelah melalui masa menyakitkan saat harus menepi. Berbicara setelah kembali bergabung dengan skuad DFB, pemain berusia 34 tahun itu mengakui bahwa menghadapi cedera lutut dan tendon patela secara beruntun menguji emosinya.

    Ter Stegen mengakui bahwa absen dalam laga-laga kompetitif penting sulit untuk diterima.

    Namun, sang kiper memuji dukungan keluarga serta kelahiran putrinya karena memberi kekuatan mental yang sangat dibutuhkan sepanjang proses pemulihannya.

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  • Germany Training SessionGetty Images Sport

    Kiper mengaku merasakan sakit emosional selama proses rehabilitasi yang panjang

    Merefleksikan perjalanan rehabilitasinya, Ter Stegen mengakui bahwa menjalani cedera secara beruntun membutuhkan ketangguhan mental yang luar biasa. Ia menjelaskan bahwa meluangkan waktu untuk merefleksikan kariernya selama satu dekade di level tertinggi membantunya menghargai kesehatan dan keberuntungan yang sebelumnya ia miliki.

    Kiper Ajax itu menegaskan bahwa bisa kembali ke lapangan tanpa keterbatasan fisik adalah sebuah keistimewaan yang kini tak lagi ia anggap remeh.

    "Saya bekerja keras dan saya sangat menderita, terutama secara emosional," kata Ter Stegen. "Tidak mudah ketika Anda berpindah dari satu cedera ke cedera lainnya. Saya sangat senang semuanya berjalan seperti yang terjadi dan bahwa sekarang saya punya kesempatan untuk kembali bersama tim nasional."

  • Jerman fokus pada adopsi taktik secara cepat di bawah Klopp

    Menatap laga Nations League hari Kamis, Ter Stegen memaparkan pertemuan taktis awal skuad bersama Bundestrainer baru Jurgen Klopp. Dengan hanya dua sesi latihan yang tersedia sebelum hari pertandingan, ia menegaskan bahwa skuad harus segera menyerap apa yang diinginkan Klopp.

    Kiper itu meminta ekspektasi yang realistis terkait perubahan taktis secara instan, sambil menegaskan bahwa menunjukkan gairah dan rasa lapar tetap menjadi hal yang utama.

    "Kami harus berusaha menyerap dengan relatif cepat apa yang diinginkan pelatih," jelas Ter Stegen. "Kami tidak bisa mengubah semuanya sekarang, tidak ada yang mengharapkan itu, tetapi yang ingin kami tunjukkan adalah bahwa kami benar-benar menginginkan ini dan bangga bermain untuk Jerman."

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  • Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place MatchGetty Images Sport

    Timnas Jerman meluncurkan proyek baru yang ambisius di tanah Belanda

    Jerman menjalani laga pembuka Nations League mereka dengan tekad mengawali masa jabatan Klopp lewat hasil positif. Ter Stegen menyoroti antusiasme kolektif skuad untuk membangun momentum dan membentuk budaya kemenangan untuk turnamen-turnamen mendatang.

    Timnas Jerman menuntaskan persiapan pertandingan mereka sebelum turun ke lapangan di Amsterdam.

    Ter Stegen siap menjadi jangkar pertahanan Jerman di era baru mereka.

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