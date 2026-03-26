Kembali ada kekhawatiran soal penjaga gawang di FC Bayern! Jonas Urbig meninggalkan timnas Jerman

Kiper Jonas Urbig telah meninggalkan markas tim nasional karena cedera kapsul – dan tiba-tiba muncul kembali pertanyaan, siapa yang akan menjadi penjaga gawang FC Bayern München setelah jeda pertandingan internasional. Pelatih tim nasional setidaknya memberikan sinyal positif, meski dengan hati-hati.

Di FC Bayern München, tiba-tiba muncul kembali kekhawatiran terkait posisi penjaga gawang: Jonas Urbig harus pulang lebih awal dari tim nasional akibat cedera kapsul pada lutut kanannya yang dialami saat latihan. Pemain berusia 22 tahun itu, yang baru-baru ini pertama kali dipanggil ke tim DFB, pun harus absen – posisinya akan digantikan oleh Finn Dahmen dari FC Augsburg.

Mengingat Urbig kemungkinan besar memang tidak akan diturunkan oleh DFB, hal ini kini kembali berdampak terutama pada Bayern: Kembali ada kekhawatiran soal kiper di München.



  • Bagi Urbig, situasi ini terasa sangat menyakitkan, karena ia baru saja dipanggil untuk pertama kalinya oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pekan lalu. Kini, debutnya bersama tim nasional senior harus berakhir lebih awal. Setelah penolakan dari Aleksandar Pavlovic dan Felix Nmecha serta kepergian Jamie Leweling, ini menjadi perubahan susunan pemain terbaru dalam skuad.

    Setidaknya ada sedikit kabar baik: "Ini lebih merupakan tindakan pencegahan. Tidak ada yang serius. Kami telah melakukan evaluasi. Kami harus bertindak bijaksana," kata pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pada Kamis malam.

    Pelatih tim nasional tersebut kemudian memanggil Finn Dahmen dari FC Augsburg untuk pertandingan melawan Swiss pada Jumat di Basel dan Ghana pada Senin. Pemain berusia 27 tahun itu sudah menjadi bagian dari skuad dalam beberapa pemusatan latihan pada musim gugur 2025.

  • Meskipun ada sedikit kabar baik terkait Urbig: Masalah penjaga gawang di FC Bayern

    Meskipun tim nasional dapat dengan cepat mengatasi absennya Urbig, cedera terbarunya di FC Bayern kemungkinan akan kembali menimbulkan kekhawatiran – meskipun pihak DFB telah memberikan pernyataan yang menenangkan. Tim asal Munich ini telah berjuang selama berminggu-minggu dengan masalah personel yang signifikan di posisi penjaga gawang. Kiper utama Manuel Neuer masih absen, ditambah lagi Sven Ulreich dan Leon Klanac, yang merupakan kiper cadangan ketiga dan keempat, juga tidak tersedia.

    Penampilan Urbig bersama Bayern sudah dipertanyakan bahkan sebelum pertandingan leg kedua Liga Champions melawan Atalanta Bergamo akibat gegar otak yang dialaminya. Jika Urbig harus absen lebih lama, juara bertahan tersebut terancam kembali mengalami krisis di posisi kiper setelah jeda pertandingan internasional.

    Dalam keadaan darurat, kiper muda bisa kembali menjadi sorotan: Baru-baru ini, Leonard Prescott yang baru berusia 16 tahun sudah siap sebagai alternatif potensial.

  • Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya

    Tanggal

    Waktu

    Pertemuan

    Sabtu, 4 April

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

    Minggu, 19 April

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

