Kembali ada kekhawatiran soal penjaga gawang di FC Bayern! Jonas Urbig meninggalkan timnas Jerman

Bagi Urbig, situasi ini terasa sangat menyakitkan, karena ia baru saja dipanggil untuk pertama kalinya oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pekan lalu. Kini, debutnya bersama tim nasional senior harus berakhir lebih awal. Setelah penolakan dari Aleksandar Pavlovic dan Felix Nmecha serta kepergian Jamie Leweling, ini menjadi perubahan susunan pemain terbaru dalam skuad.

Setidaknya ada sedikit kabar baik: "Ini lebih merupakan tindakan pencegahan. Tidak ada yang serius. Kami telah melakukan evaluasi. Kami harus bertindak bijaksana," kata pelatih tim nasional Julian Nagelsmann pada Kamis malam.

Pelatih tim nasional tersebut kemudian memanggil Finn Dahmen dari FC Augsburg untuk pertandingan melawan Swiss pada Jumat di Basel dan Ghana pada Senin. Pemain berusia 27 tahun itu sudah menjadi bagian dari skuad dalam beberapa pemusatan latihan pada musim gugur 2025.