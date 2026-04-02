Italy World Cup failure GFX GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Kematian sepak bola Italia? Calcio mungkin tak akan pernah pulih dari 'kiamat' Piala Dunia yang ketiga

Bosnia and Herzegovina vs Italy

Gianluigi Donnarumma adalah salah satu dari sejumlah pemain Italia yang meneteskan air mata akibat kekalahan pada babak play-off Piala Dunia hari Selasa melawan Bosnia dan Herzegovina — namun kekalahan dalam adu penalti di Zenica itu terasa lebih menyakitkan bagi sang kiper dibandingkan yang lain. Ini bukanlah kali pertama ia mengalami kegagalan dalam upaya lolos ke Piala Dunia — ini adalah yang ketiga kalinya. Meski merasa hancur, Donnarumma tetap tegar.

"Memang benar, kata-kata tak berarti banyak," tulis penjaga gawang Manchester City itu di media sosial, "tapi ada satu hal yang sangat kurasakan di dalam hati dan ingin kubagikan kepadamu. Setelah kekecewaan sebesar ini, kita harus menemukan keberanian untuk membalik halaman sekali lagi. Dan untuk melakukannya, kita membutuhkan banyak kekuatan, semangat, dan keyakinan. Selalu percaya. Itulah mesin yang mendorong kita maju karena hidup tahu cara memberi imbalan kepada mereka yang memberikan segalanya, tanpa menahan apa pun.

"Dan di sinilah kita harus memulai lagi. Bersama-sama. Sekali lagi. Untuk membawa Italia kembali ke tempat yang pantas didapatnya."

Namun, masalahnya adalah, sepak bola Italia saat ini berada tepat di tempat yang pantas, setelah bertahun-tahun mengalami kesalahan manajemen yang parah dari atas hingga bawah, sehingga hampir mustahil untuk bersikap optimis bahwa dunia calcio akan kembali ke kejayaannya seperti dulu.

    'Tragedi olahraga'

    Sama seperti banyak orang Italia lainnya, Fabio Capello sulit tidur pada Selasa malam. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Italia kembali kalah dalam babak play-off Piala Dunia. 

    “Kita sedang membicarakan tim yang empat kali menjadi juara dunia,” kata ikon kepelatihan itu kepada Marca. “Ini adalah tragedi olahraga, sebuah aib. Ini adalah salah satu hal terburuk yang pernah menimpa sepak bola Italia dalam sejarah terbarunya.”

    Namun, hal itu sama sekali tidak mengejutkan. Italia memang berhasil memenangkan laga semifinal melawan Irlandia Utara dengan cukup meyakinkan pada akhirnya, tetapi tidak ada yang meremehkan kekuatan skuad Gennaro Gattuso. Ini bukanlah susunan pemain Azzurri yang terbaik—sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka dihancurkan 4-1 di kandang sendiri oleh Norwegia pada November lalu.

    Tentu saja, mereka seharusnya masih memiliki kualitas yang cukup untuk mengalahkan Bosnia - dan mereka mungkin akan melakukannya jika bukan karena kartu merah bodoh yang diterima Alessandro Bastoni, yang terjadi empat menit sebelum jeda saat tim tamu memimpin 1-0 berkat gol awal Moise Kean.

    • Iklan
    Kekalahan lain yang disebabkan oleh diri sendiri

    Namun, meski keputusan-keputusan penting malam itu tidak menguntungkan Italia, tak ada yang berani mencari-cari alasan untuk kekalahan yang kembali mereka ciptakan sendiri. Seperti yang ditulis Stefano Agresti di Gazzetta dello Sport, “Kenyataannya Bosnia lebih kuat, dan kami sudah bosan memikirkan cara memperbaiki diri: teknik, pidato. Kegagalan ketiga ini adalah yang terburuk.

    "Di Zenica, [wasit] memberi kami beberapa alasan untuk protes. Bukan kartu merah Bastoni, yang jelas, melainkan kegagalan menunjukkan kartu merah kepada (Tarik) Muharemovic. Tapi ayolah, kami adalah Italia. Bisakah kami benar-benar berpegang pada detail-detail kecil seperti itu saat menghadapi tim nasional peringkat ke-71 di dunia? Kami sendiri yang membuang pertandingan ini."

    Akibatnya, posisi Gattuso langsung dipertanyakan. Dia telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengambil alih tim yang berada dalam kekacauan total setelah masa jabatan Luciano Spalletti yang sangat buruk, tetapi Gattuso sendiri mengakui pada November lalu bahwa posisinya tidak akan bertahan jika dia gagal membawa Italia ke Piala Dunia.

    "Saya akan mengambil kredit jika berhasil mencapai tujuan; jika tidak, saya akan pergi dan tinggal jauh dari Italia," katanya kepada wartawan. "Saya sudah agak jauh [dia tinggal di Marbella], tapi saya akan pergi lebih jauh lagi. Konsekuensinya [jika gagal], saya menyadarinya."

    Oleh karena itu, tampaknya sangat mungkin kontrak Gattuso tidak akan diperpanjang sebelum berakhir pada Juni, dan bahkan ada pembicaraan bahwa ia bisa digantikan oleh mantan pelatih Roberto Mancini, yang membawa Azzurri meraih kemenangan di Euro 2020 yang menjadi anomali gemilang. 

    Namun, perlu dicatat bahwa Gattuso masih mendapat dukungan dari para pemain dan beberapa tokoh berpengaruh di dunia sepak bola Italia, sepertiFranco Baresi, yang berpendapat bahwa pemenang Piala Dunia ini "tentu saja termasuk yang paling tidak bertanggung jawab atas kekalahan ini"

    Memang, presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina secara luas dianggap sebagai penyebab utama, setelah kegagalan kedua di Piala Dunia di bawah kepemimpinannya, dan ia akhirnya menyerah pada tekanan yang sangat kuat untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis sore.

    Gravina sudah pergi

    Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, telah meminta Gravina untuk mengundurkan diri pada pagi hari setelah kekalahan di babak play-off, dengan menyatakan, "Saya berterima kasih kepada tim dan pelatih atas komitmen yang mereka tunjukkan, tetapi jelas bahwa sepak bola Italia perlu dibangun kembali, dan proses ini harus dimulai dengan peremajaan kepemimpinan FIGC."

    Gravina baru saja terpilih kembali sebagai presiden FIGC tahun lalu dengan 98,68 persen suara dan awalnya menyatakan niatnya untuk tetap memimpin setidaknya hingga Rapat Dewan Federal minggu depan. 

    Namun, Presiden Lazio Claudio Lotito bahkan meluncurkan petisi di Senat Italia yang mendesak Gravina untuk mundur, sementara Gravina sama sekali tidak membantu peluangnya untuk bertahan dengan menggambarkan olahraga lain sebagai "amatir" dibandingkan dengan dunia "profesional" sepak bola, dalam upaya aneh untuk membela rekam jejaknya.

    Di tengah meningkatnya ketegangan, yang termasuk beberapa pendukung yang melempari kantor FIGC dengan telur, Gravina akhirnya mundur setelah membahas krisis sepak bola dalam pertemuan dengan perwakilan dari Serie A, Serie B, Serie C, liga amatir, serta asosiasi pelatih dan pemain di Roma pada Kamis sore.

    “Setelah bertahun-tahun, ada perasaan sedih, tetapi juga tenang,” kata Gravina kepada wartawan setelah pertemuan tersebut. “Saya harus berterima kasih kepada semua pihak di Federasi, yang hari ini sekali lagi menunjukkan dukungan besar, rasa hormat yang besar, kasih sayang, dan juga mendesak agar saya tetap melanjutkan, tetapi saya telah mengambil keputusan, ini adalah keputusan pribadi yang telah saya pertimbangkan dengan matang.”

    "Tidak cukup banyak pemain Italia di Serie A"

    Pencarian pengganti Gravina kini telah dimulai, dengan tanggal pemilihan sementara dijadwalkan pada 22 Juni, dan nama-nama seperti Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Umberto Gandini, Gianni Rivera, bahkan Beppe Marotta telah dikaitkan dengan posisi tersebut. 

    Beberapa kandidat tidak diragukan lagi lebih memenuhi syarat daripada yang lain - mantan ketua Komite Olimpiade Nasional Italia Malago adalah favorit awal - tetapi siapa pun yang mengambil alih akan memiliki tugas berat untuk mencoba menghentikan dan kemudian membalikkan kemerosotan selama bertahun-tahun yang, seperti yang ditunjukkan Gazzetta dello Sport pada hari Kamis, telah mengakibatkan berkurangnya minat terhadap sepak bola di kalangan masyarakat Italia.

    Gravina juga berargumen sebelum mengundurkan diri bahwa upaya FIGC untuk membangun tim Azzurri yang sukses terhambat oleh fakta bahwa hanya 33% pemain yang saat ini bermain di Serie A yang memenuhi syarat untuk tim nasional. Ini adalah poin yang juga sering disampaikan oleh Gattuso, dan didukung oleh Demetrio Albertini.

    "Masalahnya adalah kita memiliki beberapa pemain bagus, tapi tidak cukup," kata mantan pemain internasional Italia itu kepada Tuttosport. "Secara umum, pelatih tim nasional memiliki pilihan seleksi yang terbatas, dan, di atas itu, beberapa pemain memiliki penampilan lebih banyak untuk Italia daripada pertandingan yang mereka mainkan di kompetisi klub Eropa.

    "Tak ada gunanya bertele-tele; kita kurang siap untuk jenis pertandingan internasional tertentu. Inilah mengapa Gattuso ingin memanggil kembali [Marco] Verratti, yang telah bermain begitu banyak di level ini. Namun, tentu saja, itu tidak berarti kita tidak memiliki kualitas untuk memenangkan playoff ini.

    "Euro 2020 adalah kemenangan yang pantas, tapi itu tidak menyelesaikan masalah mendasar: tidak cukup banyak pemain Italia di Serie A. Saya dengar FIGC telah mengumumkan proyek teknis baru untuk sepak bola muda. Tapi saya harap tindakan konkret diambil dan ini tidak hanya sekadar pernyataan kosong."

    Dan kekhawatiran Albertini ini juga dirasakan oleh hampir semua penggemar sepak bola Italia.

    Produk yang tidak menarik

    Sudah sangat jelas pada tahap ini bahwa sepak bola Italia dipenuhi berbagai masalah — sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa Atalanta, yang dikelola dengan sangat baik, adalah satu-satunya tim Serie A yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. 

    Birokrasi yang seolah tak berujung yang menghambat pembangunan stadion modern yang sudah lama tertunda telah membuat para presiden klub frustrasi, dan Presiden UEFA Aleksander Ceferin mengungkapkan pada hari Kamis bahwa Italia bahkan bisa dicabut statusnya sebagai tuan rumah bersama Euro 2032 kecuali jika masalah infrastruktur negara tersebut diselesaikan.

    Kondisi stadion yang memprihatinkan di Serie A juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap persepsi negatif terhadap sepak bola Italia, yang kini dianggap sebagai liga pensiun karena begitu banyak pemain bintang mereka sudah melewati masa jayanya. Hal ini tidak mungkin berubah dalam waktu dekat karena ketidakmampuan klub-klub Serie A untuk bersaing merekrut talenta terbaik di bursa transfer.

    Mayoritas klub tidak memiliki stadion tempat mereka bermain, sehingga kehilangan jutaan euro pendapatan dari hari pertandingan, sementara liga tidak menghasilkan uang sebanyak itu dari penjualan hak siar TV karena sepak bola Italia telah menjadi produk yang kurang menarik. 

    Akibatnya adalah lingkaran setan kemunduran yang tampaknya mustahil dibalikkan tanpa revolusi yang sesungguhnya. Sayangnya, reformasi radikal telah berulang kali ditolak di Italia.

    Upaya Baggio yang gagal untuk menyelamatkan sepak bola Italia

    Setelah kegagalan mempertahankan gelar Piala Dunia pada tahun 2010, FIGC menugaskan Roberto Baggio untuk menyusun rencana pembenahan sepak bola Italia. Tahun berikutnya, ia menyerahkan laporan setebal 900 halaman kepada federasi tersebut, yang didasarkan pada analisis ahli dari lebih dari 50 kolaborator. Selain mengedepankan pentingnya teknik di atas taktik pada level usia muda, Baggio juga menganjurkan pendirian sebuah sekolah di dekat Coverciano (markas besar sepak bola Italia).

    "Hal yang penting adalah kami ingin mendidik orang agar menjadi manusia terlebih dahulu dan baru kemudian menjadi pesepakbola," kata Baggio kepada New York Times tahun lalu. "Tidak semua orang akan menjadi pemain, tetapi semua orang akan menjadi manusia. Itulah dasarnya."

    FIGC mengabaikan sebagian besar usulan Baggio dan ia akhirnya mengundurkan diri dengan kecewa pada Januari 2013. "Saya tidak diizinkan untuk menjalankan peran yang diberikan kepada saya dan saya tidak bersedia melupakan fakta bahwa laporan 900 halaman saya, yang diserahkan pada November 2011, tetap menjadi sekadar kertas kosong," kata mantan pemain nomor 10 itu saat itu.

    Kekhawatiran yang wajar saat ini adalah bahwa setiap upaya untuk merombak sepak bola Italia secara drastis akan mengalami nasib yang sama menyedihkannya.

    Seperti yang dikatakan Arrigo Sacchi, "Kita banyak bicara, tapi masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata." Itu terjadi pada 2022. Ini 2026. Dan tidak ada yang berubah selama periode tersebut. 

    Sebaliknya, situasinya bisa dibilang semakin memburuk, yang berarti kecuali tindakan benar-benar diambil kali ini, sepak bola Italia mungkin tidak akan pernah pulih dari kiamat ketiganya.