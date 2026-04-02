Kematian sepak bola Italia? Calcio mungkin tak akan pernah pulih dari 'kiamat' Piala Dunia yang ketiga

Namun, meski keputusan-keputusan penting malam itu tidak menguntungkan Italia, tak ada yang berani mencari-cari alasan untuk kekalahan yang kembali mereka ciptakan sendiri. Seperti yang ditulis Stefano Agresti di Gazzetta dello Sport, “Kenyataannya Bosnia lebih kuat, dan kami sudah bosan memikirkan cara memperbaiki diri: teknik, pidato. Kegagalan ketiga ini adalah yang terburuk.

"Di Zenica, [wasit] memberi kami beberapa alasan untuk protes. Bukan kartu merah Bastoni, yang jelas, melainkan kegagalan menunjukkan kartu merah kepada (Tarik) Muharemovic. Tapi ayolah, kami adalah Italia. Bisakah kami benar-benar berpegang pada detail-detail kecil seperti itu saat menghadapi tim nasional peringkat ke-71 di dunia? Kami sendiri yang membuang pertandingan ini."

Akibatnya, posisi Gattuso langsung dipertanyakan. Dia telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengambil alih tim yang berada dalam kekacauan total setelah masa jabatan Luciano Spalletti yang sangat buruk, tetapi Gattuso sendiri mengakui pada November lalu bahwa posisinya tidak akan bertahan jika dia gagal membawa Italia ke Piala Dunia.

"Saya akan mengambil kredit jika berhasil mencapai tujuan; jika tidak, saya akan pergi dan tinggal jauh dari Italia," katanya kepada wartawan. "Saya sudah agak jauh [dia tinggal di Marbella], tapi saya akan pergi lebih jauh lagi. Konsekuensinya [jika gagal], saya menyadarinya."

Oleh karena itu, tampaknya sangat mungkin kontrak Gattuso tidak akan diperpanjang sebelum berakhir pada Juni, dan bahkan ada pembicaraan bahwa ia bisa digantikan oleh mantan pelatih Roberto Mancini, yang membawa Azzurri meraih kemenangan di Euro 2020 yang menjadi anomali gemilang.

Namun, perlu dicatat bahwa Gattuso masih mendapat dukungan dari para pemain dan beberapa tokoh berpengaruh di dunia sepak bola Italia, sepertiFranco Baresi, yang berpendapat bahwa pemenang Piala Dunia ini "tentu saja termasuk yang paling tidak bertanggung jawab atas kekalahan ini".

Memang, presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina secara luas dianggap sebagai penyebab utama, setelah kegagalan kedua di Piala Dunia di bawah kepemimpinannya, dan ia akhirnya menyerah pada tekanan yang sangat kuat untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis sore.