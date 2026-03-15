Kemarahan terhadap wasit dan VAR juga melanda Jerman: Bayern Munich marah di Leverkusen, apa yang terjadi dan pengakuan wasit atas kesalahannya

Suasana tegang terasa kental di kubu Bayern Munich — yang tengah menanti leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta — setelah pertandingan Bundesliga yang digelar kemarin di Leverkusen melawan Bayer.

Dalam pertandingan besar tersebut, terdapat dua insiden yang banyak dibicarakan dan memicu kontroversi di kalangan pendukung Bayern: gol Harry Kane yang dianulir pada menit ke-63 dan kartu merah - akibat dua kartu kuning - yang diberikan kepada Luis Diaz pada menit ke-84 atas dugaan diving.

Pertandingan berakhir dengan skor 1-1 (dengan Bayern Munich bermain 9 lawan 11), namun keputusan wasit Dingert memicu perdebatan dan refleksi.