Goal.com
Live
Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Kemarahan terhadap wasit dan VAR juga melanda Jerman: Bayern Munich marah di Leverkusen, apa yang terjadi dan pengakuan wasit atas kesalahannya

Segala hal bisa terjadi di Bundesliga dalam laga antara Bayern Munich dan Bayer Leverkusen.

Suasana tegang terasa kental di kubu Bayern Munich — yang tengah menanti leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta — setelah pertandingan Bundesliga yang digelar kemarin di Leverkusen melawan Bayer.

Dalam pertandingan besar tersebut, terdapat dua insiden yang banyak dibicarakan dan memicu kontroversi di kalangan pendukung Bayern: gol Harry Kane yang dianulir pada menit ke-63 dan kartu merah - akibat dua kartu kuning - yang diberikan kepada Luis Diaz pada menit ke-84 atas dugaan diving.

Pertandingan berakhir dengan skor 1-1 (dengan Bayern Munich bermain 9 lawan 11), namun keputusan wasit Dingert memicu perdebatan dan refleksi.

  • EPISODE-EPISODE

    Mari kita mulai dari insiden pertama: gol yang tidak disahkan untuk Kane. Awalnya, gol tersebut disahkan, tetapi kemudian VAR turun tangan dan membatalkan gol tersebut karena adanya sentuhan tangan dari penyerang Inggris tersebut (menurut Bayern Munich, lengan tersebut menempel pada tubuhnya). Wasit kemudian menjelaskan bahwa ia tidak melihat sentuhan tersebut karena terhalang pandangannya, namun tayangan ulang memperjelas bahwa sentuhan itu ada dan terlihat gerakan ringan lengan dari mantan pemain Tottenham tersebut.

    Di akhir pertandingan, Luis Diaz terjatuh di area penalti Bayer Leverkusen setelah bersenggolan dengan kiper lawan Blaswich, lalu langsung bangkit tanpa protes. Namun, wasit Dingert mengeluarkan kartu kuning kedua, sehingga pemain sayap Kolombia itu diusir dari lapangan dan memicu banyak protes dari kubu Bayern Munich.

  • PERKATAAN WASIT

    Dalam konferensi pers pasca pertandingan, setelah meninjau ulang rekaman video, wasit mengeluarkan pernyataan berikut mengenai insiden tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Sky Sports DE: "Dari posisi saya, sepertinya Diaz yang melompat. Setelah melihat video, saya katakan: itu bukan penalti dan kartu kuning kedua terlalu berat. Seandainya saya melihat rekaman ini lebih awal, saya tidak akan mengeluarkannya."

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0