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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kemarahan Eropa Meningkat terhadap FIFA, Muncul Tuntutan Pengunduran Diri Infantino

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World Cup
Norwegia
Swedia
Denmark
Skotlandia
Inggris

Reaksi terus bermunculan terhadap pemungutan suara yang dilakukan asosiasi sepak bola Eropa untuk memboikot Piala Dunia, akibat rencana FIFA menjual sebagian saham turnamen-turnamennya kepada investor luar.

Kantor berita Reuters memaparkan sejumlah reaksi paling menonjol terhadap keputusan UEFA untuk memboikot turnamen-turnamen Federasi Sepak Bola Internasional.

Asosiasi Sepak Bola Inggris mengeluarkan pernyataan yang menegaskan, "Kami berdiri bahu-membahu dengan rekan-rekan Eropa kami dan sepenuhnya mendukung sikap kolektif ini. Kami menentang rencana FIFA. Piala Dunia adalah milik sepak bola dan akan selalu demikian."

Sementara itu, Dewan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, "Dewan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia secara tegas menyetujui kekhawatiran yang diangkat oleh seluruh anggota mengenai cara usulan-usulan ini diajukan dan penetapan tenggat waktunya, tanpa melalui proses konsultasi yang menyeluruh atau mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik."

Sedangkan Jesper Møller, presiden Asosiasi Sepak Bola Denmark, menjelaskan, "Sama sekali tidak mungkin menyetujui kesepakatan semacam ini, di mana kami mengundang investor dari sektor swasta ke jantung sistem FIFA. Oleh karena itu, kami akan mendukung segala langkah yang diperlukan untuk menghentikan proyek ini."

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    Infantino Melewati Garis Merah

    Pada saat yang sama, Alexander Wehrle, ketua dewan pengawas perusahaan ekonomi dan digital yang berada di bawah naungan Federasi Jerman, mengatakan, "Sebuah garis merah kembali dilanggar. Gianni Infantino ingin menjual sepakbola."

    Ia menegaskan, "Ini benar-benar membuat saya bertanya-tanya: apakah Gianni Infantino pernah bermain sepakbola di level profesional? Saya rasa ia bermain di divisi kelima di Swiss."

    Ia menyoroti, "Apakah ia pernah berdiri di antara para suporter di tribun? Apakah ia benar-benar tahu apa arti sepakbola, sebagai sebuah permainan dan kekuatan yang menyatukan orang-orang? Saya sangat meragukan hal itu."

    Ia melanjutkan, "Tujuan sebenarnya dari FIFA adalah mengawasi regulasi internasional dan menyelenggarakan turnamen. Saya tidak berpikir bahwa prinsip utama yang harus mengatur setiap federasi adalah memaksimalkan keuntungan. Namun tampaknya ada sesuatu yang telah menyimpang dari jalurnya di sini, dan hal itu harus dihentikan."

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  • Gianni Infantino Harus Mundur

    Federasi Swedia mengeluarkan pernyataan yang menegaskan, "Federasi Swedia mendukung pandangan UEFA baik terkait prosedur yang ditempuh maupun inti persoalannya."

    Pernyataan Federasi Swedia melanjutkan, "Sebuah usulan yang membawa dampak jangka panjang seperti ini terhadap sepak bola internasional harus dikelola melalui proses yang terbuka, transparan, dan mendapat penerimaan luas."

    Sementara itu, Lise Klaveness, Presiden Federasi Norwegia, mengatakan, "Kami tidak bisa menerima proses di mana sebuah proyek yang mengubah inti dari model bersama kita dikembangkan secara diam-diam, di luar badan-badan terpilih, lalu disajikan sebagai sesuatu yang sudah final tanpa bentuk konsultasi apa pun."

    Ia melanjutkan, "Tidak ada transparansi, partisipasi, ataupun diskusi. Pesan Norwegia dan UEFA jelas: jika proyek ini terus berlanjut, kami akan menarik diri dari kompetisi-kompetisi FIFA."

    Lisa Nandy, Menteri Kebudayaan Inggris, menjelaskan, "Keputusan memboikot bersama UEFA didasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat kami dukung. Sepak bola adalah milik para suporter, bukan milik para investor miliarder. Kesabaran sudah habis, dan sudah waktunya mengambil sikap untuk melindungi olahraga kita."

    Politikus Inggris Nigel Farage menyatakan, "Sepak bola milik rakyat. UEFA benar dalam mengambil sikap ini, dan Gianni Infantino harus mengundurkan diri."

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