Kemarahan Eropa Meningkat terhadap FIFA, Muncul Tuntutan Pengunduran Diri Infantino

Reaksi terus bermunculan terhadap pemungutan suara yang dilakukan asosiasi sepak bola Eropa untuk memboikot Piala Dunia, akibat rencana FIFA menjual sebagian saham turnamen-turnamennya kepada investor luar.

Kantor berita Reuters memaparkan sejumlah reaksi paling menonjol terhadap keputusan UEFA untuk memboikot turnamen-turnamen Federasi Sepak Bola Internasional.

Asosiasi Sepak Bola Inggris mengeluarkan pernyataan yang menegaskan, "Kami berdiri bahu-membahu dengan rekan-rekan Eropa kami dan sepenuhnya mendukung sikap kolektif ini. Kami menentang rencana FIFA. Piala Dunia adalah milik sepak bola dan akan selalu demikian."

Sementara itu, Dewan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengeluarkan pernyataan yang berbunyi, "Dewan Asosiasi Sepak Bola Skotlandia secara tegas menyetujui kekhawatiran yang diangkat oleh seluruh anggota mengenai cara usulan-usulan ini diajukan dan penetapan tenggat waktunya, tanpa melalui proses konsultasi yang menyeluruh atau mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik."

Sedangkan Jesper Møller, presiden Asosiasi Sepak Bola Denmark, menjelaskan, "Sama sekali tidak mungkin menyetujui kesepakatan semacam ini, di mana kami mengundang investor dari sektor swasta ke jantung sistem FIFA. Oleh karena itu, kami akan mendukung segala langkah yang diperlukan untuk menghentikan proyek ini."