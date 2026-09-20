Kemarahan besar: Apakah Newcastle sengaja memprovokasi Al Ahly setelah kejutan Sundowns?

Usai kekalahan mengejutkan di Afrika Selatan, di mana Al Ahli Saudi kalah 2-1 dari Sundowns pada hari Sabtu di final Piala Interkontinental untuk klub, kemarahan suporter "Al Raqi" pun meledak menyusul berlanjutnya kekacauan dan kemerosotan tim yang meraih gelar Liga Champions Elite Asia dalam dua musim terakhir.

Dengan kepergian pelatih asal Jerman Matthias Jaissle ke klub Inggris Newcastle United, serta diakhirinya kontrak dan tidak diperpanjangnya sejumlah bintang tim yang paling menonjol yakni Riyad Mahrez dan Franck Kessie, Al Ahli memasuki musim ini dalam keadaan kacau di semua lini.

Bersamaan dengan kekalahan Al Ahli dari Sundowns, klub Newcastle tengah merayakan kemenangannya sebelum jeda internasional atas Hull City 2-1, di mana mereka menempati peringkat kedelapan dengan 8 poin di Liga Primer Inggris, tertinggal 4 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua, dan Manchester City sang pemuncak klasemen, yang bisa saja memperlebar jarak menjadi 7 poin bersama The Magpies hari ini ketika menghadapi Sunderland.

Namun tampaknya ungkapan kelegaan klub Inggris tersebut atas kemenangan ini ditafsirkan secara berbeda di kalangan suporter Al Ahli dan pendukung para rival lokal mereka!