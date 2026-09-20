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Kemarahan besar: Apakah Newcastle sengaja memprovokasi Al Ahly setelah kejutan Sundowns?

Mamelodi Sundowns FC vs Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Newcastle United vs Hull City
Newcastle United
Hull City
Premier League
M. Jaissle
Afrika Selatan
Arab Saudi
Inggris
Jerman

Komentar "Al Mujaybis" memotivasi suporter Saudi

Usai kekalahan mengejutkan di Afrika Selatan, di mana Al Ahli Saudi kalah 2-1 dari Sundowns pada hari Sabtu di final Piala Interkontinental untuk klub, kemarahan suporter "Al Raqi" pun meledak menyusul berlanjutnya kekacauan dan kemerosotan tim yang meraih gelar Liga Champions Elite Asia dalam dua musim terakhir.

Dengan kepergian pelatih asal Jerman Matthias Jaissle ke klub Inggris Newcastle United, serta diakhirinya kontrak dan tidak diperpanjangnya sejumlah bintang tim yang paling menonjol yakni Riyad Mahrez dan Franck Kessie, Al Ahli memasuki musim ini dalam keadaan kacau di semua lini.

Bersamaan dengan kekalahan Al Ahli dari Sundowns, klub Newcastle tengah merayakan kemenangannya sebelum jeda internasional atas Hull City 2-1, di mana mereka menempati peringkat kedelapan dengan 8 poin di Liga Primer Inggris, tertinggal 4 poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua, dan Manchester City sang pemuncak klasemen, yang bisa saja memperlebar jarak menjadi 7 poin bersama The Magpies hari ini ketika menghadapi Sunderland.

Namun tampaknya ungkapan kelegaan klub Inggris tersebut atas kemenangan ini ditafsirkan secara berbeda di kalangan suporter Al Ahli dan pendukung para rival lokal mereka!

  • Mencari jawaban: mengapa Yaisle pergi?

    Akun berbahasa Arab milik klub Newcastle memuat foto Yaisle tersenyum seusai pertandingan, dan menuliskan: "Rasanya memasuki jeda internasional dalam keadaan menang".



    Suporter Arab Saudi sendiri tak melewatkan cuitan ini, sebagian menganggapnya sebagai pesan provokatif kepada Al Ahli, sementara sejumlah pendukung klub bertanya-tanya dengan getir tentang alasan kepergian Yaisle dari "benteng para trofi".

    Akun Abu Nawar menulis: "Apa alasan kepergian Matias? Jika kamu punya jawabannya, aku harap kamu bisa memberi tahu kami".



    Akun SH berkata: "Ya Tuhan, kasihanilah mereka", sementara akun fayez_1976f berkata: "Disengaja".

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  • Meremehkan dan memuji: tudingan pembongkaran Al Ahly

    Sementara itu, hani yang tampaknya merupakan salah satu pendukung Al Ahli, mengomentari dengan sudut pandang berbeda. Ia meremehkan pelatih asal Jerman itu dan menyerangnya dengan keras, dengan berkata: "Lihat saja, dia hanya pelatih yang mengandalkan Mahrez dan menutupinya, jangan terkecoh, waktu yang akan membuktikan pada kalian dan kalian akan melihatnya, dan dia menertawakanmu wahai orang hina Inggris".



    Di sisi lain, akun Saad Al Hariri menulis: "Pelatih ini memiliki gairah dalam melatih dan hadir secara taktis. Newcastle berubah dengan kehadirannya dan menjadi tim yang tangguh, ditambah lagi ligamu termasuk salah satu liga terbaik di dunia".



    Dan "Abu Battal", salah satu pendukung Al Ahli, menulis: "Cuitan ini jelas berasal dari orang yang sama yang mengobrak-abrik Al Ahli setelah 2016".

    Sementara yang lain menyoroti waktu penulisan cuitan itu dan berkata: "Sumpah demi Allah, ini tidak sopan".

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