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“Keluarkan Saya dari Sini!” Legenda Man Utd Klaim Michael Carrick Ingin Hengkang dari Old Trafford saat Tekanan Meningkat setelah Awal Musim yang Kacau
Kesulitan Carrick saat memimpin
Pelatih berusia 45 tahun itu awalnya tampil mengesankan saat menjabat sebagai pelatih sementara dari Januari hingga Mei, sehingga mendapatkan kontrak permanen menjelang musim 2026-27. Namun, optimisme awal itu kini sirna sepenuhnya. United berada di peringkat ke-13 klasemen Liga Primer setelah hanya meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan. Tim ini juga kerap tampak kesulitan mengikuti tempo permainan dalam periode panjang di setiap laga.
United memiliki riwayat buruk pemecatan pelatih di tengah musim, setelah memecat Erik ten Hag pada Oktober 2024 dan Ruben Amorim pada awal 2026. Meski jajaran petinggi menurut laporan diperkirakan akan memberi pelatih mereka saat ini kesempatan untuk tetap menjabat alih-alih segera mengambil langkah drastis, mereka menuntut peningkatan performa secepatnya dalam rangkaian pertandingan krusial sepanjang Oktober hingga awal November.
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Scholes melihat jalan keluar dari Old Trafford
Saat berbicara dalam siniar The Good, the Bad and the Football, Scholes, mantan rekan setim Carrick di United, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keinginan sang manajer yang sebenarnya. Pria berusia 51 tahun itu mengisyaratkan bahwa tekanan yang sangat besar dan hasil buruk mungkin sudah mendorong pelatih United tersebut untuk hengkang.
"Michael cukup baik di Middlesbrough dengan sumber daya yang dimilikinya. Saya rasa Middlesbrough mungkin mengharapkan lebih dengan anggaran yang mereka miliki," kata Scholes, yang mempertanyakan dampak Carrick secara keseluruhan sebagai manajer. "Ada bagian dari diri saya yang berpikir begitu saat melihat Michael, karena saya mengenalnya... Michael orang yang baik. Mungkinkah ada bagian dari dirinya yang berpikir, 'Keluarkan saya dari sini. Keluarkan saya dari sini, saya akan menerima beberapa pound.'"
Pelatih Brighton dikaitkan, tetapi jajaran petinggi klub disalahkan
Di tengah potensi krisis manajerial lain yang dihadapi jajaran direksi Manchester United, pelatih kepala Brighton Fabian Hurzeler disebut-sebut sebagai opsi alternatif. Pelatih asal Jerman itu membawa Brighton ke posisi ketiga setelah mengawali musim dengan gemilang. Namun, Scholes masih belum yakin Hurzeler cocok menghadapi tekanan besar di Manchester United.
“Dia bekerja dengan sangat baik. Dia tampak benar-benar punya kualitas, tetapi sekali lagi, Man United berbeda,” jelas Scholes. “Anda akan disorot setiap pekan. Jika Brighton tidak menang dalam 10 pertandingan berikutnya, tidak akan ada yang benar-benar terlalu mempermasalahkannya. Satu keunggulan sosok seperti Hurzeler dibanding Michael adalah dia sudah punya rekam jejak di Premier League.”
Gelandang legendaris itu kemudian meluapkan kekesalannya kepada para petinggi klub dengan mengkritik siklus pemecatan yang terus berulang. Ia menambahkan: “Kita sudah berada dalam situasi ini selama tiga tahun terakhir. Kelihatannya, atau dari yang terdengar, mereka akan kembali mengganti manajer. Bagaimana kita bisa terus melakukan ini? Kita kembali ke titik awal setelah enam pertandingan musim ini. Kapan kalian berhenti memecat manajer dan mulai menyalahkan orang-orang di atas, orang-orang yang mungkin membeli para pemain, orang-orang yang menunjuk Michael?”
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Bulan krusial menanti Manchester United
Carrick kini berjuang mempertahankan jabatannya saat United memasuki fase penentuan musim ini. Dewan direksi mengharapkan peningkatan performa yang drastis sepanjang sebulan ke depan untuk membenarkan keputusan mereka menunjuknya pada musim panas dan menyelamatkan musim ini.
Jika tim terus tampil lesu di lapangan dan gagal naik di klasemen Liga Primer Inggris, dewan direksi mungkin terpaksa mengambil tindakan. Namun, seperti disoroti Scholes, pergantian manajer lagi hanya akan mempertegas ketidakstabilan yang terus berlangsung di Old Trafford, sekaligus membuat para eksekutif yang merekrut pemain dan menunjuk pelatih kepala menjadi pihak yang paling disorot.
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