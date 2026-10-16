Di tengah potensi krisis manajerial lain yang dihadapi jajaran direksi Manchester United, pelatih kepala Brighton Fabian Hurzeler disebut-sebut sebagai opsi alternatif. Pelatih asal Jerman itu membawa Brighton ke posisi ketiga setelah mengawali musim dengan gemilang. Namun, Scholes masih belum yakin Hurzeler cocok menghadapi tekanan besar di Manchester United.

“Dia bekerja dengan sangat baik. Dia tampak benar-benar punya kualitas, tetapi sekali lagi, Man United berbeda,” jelas Scholes. “Anda akan disorot setiap pekan. Jika Brighton tidak menang dalam 10 pertandingan berikutnya, tidak akan ada yang benar-benar terlalu mempermasalahkannya. Satu keunggulan sosok seperti Hurzeler dibanding Michael adalah dia sudah punya rekam jejak di Premier League.”

Gelandang legendaris itu kemudian meluapkan kekesalannya kepada para petinggi klub dengan mengkritik siklus pemecatan yang terus berulang. Ia menambahkan: “Kita sudah berada dalam situasi ini selama tiga tahun terakhir. Kelihatannya, atau dari yang terdengar, mereka akan kembali mengganti manajer. Bagaimana kita bisa terus melakukan ini? Kita kembali ke titik awal setelah enam pertandingan musim ini. Kapan kalian berhenti memecat manajer dan mulai menyalahkan orang-orang di atas, orang-orang yang mungkin membeli para pemain, orang-orang yang menunjuk Michael?”



