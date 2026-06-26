"Keluarkan dia dari sana!" Lothar Matthäus memohon kepada Julian Nagelsmann agar mengubah rencananya untuk Piala Dunia

"Saya tidak melihat 'Joshua' di lapangan seperti yang saya kenal selama bertahun-tahun," lanjut Matthäus. Di Bayern, di mana Kimmich bermain sebagai gelandang tengah, dia “benar-benar kelas dunia,” jelas sang juara dunia 1990 itu. Lalu bagaimana di tim nasional? “Dari bahasa tubuh dan posisinya, saya tidak melihatnya sebagai sosok yang memimpin tim atau memberikan pengaruh saat keadaan tidak berjalan lancar,” kata Matthäus. Di posisi bek kanan, dia “entah bagaimana tidak bisa” melakukannya.

Perdebatan mengenai posisi kapten tim nasional kini kembali memanas, meskipun keputusan Nagelsmann sebenarnya sudah ditetapkan jauh sebelum Piala Dunia, terutama karena rekan setim Kimmich di lini tengah Bayern tampil sangat lemah dan membingungkan di Piala Dunia ini. Saat melawan Ekuador, Aleksandar Pavlovic kembali mengalami hari yang kurang baik; ia tampak lamban dan kurang bersemangat seperti pada dua pertandingan Piala Dunia sebelumnya, sehingga wajar jika ia ditarik keluar saat jeda. Sementara itu, Felix Nmecha, yang hingga saat itu tampil solid di turnamen ini, justru menyebabkan gol penyama kedudukan sementara di babak pertama akibat kehilangan bola yang sangat fatal.

Meski demikian, pelatih timnas Jerman itu tetap menilai penampilan duo gelandang tengah tersebut sebagai “bagus”. Kimmich, menurutnya, merupakan “bek kanan terbaik dengan statistik yang jauh lebih unggul” di Euro 2024. Dan yang terpenting: “Saya tidak ingin kehilangan Felix maupun Pavlo.”