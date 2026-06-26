"Tolong bantu dia dan pindahkan dia dari posisi itu," Matthäus benar-benar memohon kepada pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann dalam wawancara dengan Bild agar mempertimbangkan kembali rencananya menempatkan Kimmich sebagai bek kanan. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional ini berpendapat bahwa pemain berusia 31 tahun itu, di posisinya saat ini, “tidak memiliki pengaruh” yang “saya harapkan dari seorang kapten”. Kimmich memang berusaha, “tetapi dia belum berada di level yang seharusnya”.
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"Keluarkan dia dari sana!" Lothar Matthäus memohon kepada Julian Nagelsmann agar mengubah rencananya untuk Piala Dunia
"Saya tidak melihat 'Joshua' di lapangan seperti yang saya kenal selama bertahun-tahun," lanjut Matthäus. Di Bayern, di mana Kimmich bermain sebagai gelandang tengah, dia “benar-benar kelas dunia,” jelas sang juara dunia 1990 itu. Lalu bagaimana di tim nasional? “Dari bahasa tubuh dan posisinya, saya tidak melihatnya sebagai sosok yang memimpin tim atau memberikan pengaruh saat keadaan tidak berjalan lancar,” kata Matthäus. Di posisi bek kanan, dia “entah bagaimana tidak bisa” melakukannya.
Perdebatan mengenai posisi kapten tim nasional kini kembali memanas, meskipun keputusan Nagelsmann sebenarnya sudah ditetapkan jauh sebelum Piala Dunia, terutama karena rekan setim Kimmich di lini tengah Bayern tampil sangat lemah dan membingungkan di Piala Dunia ini. Saat melawan Ekuador, Aleksandar Pavlovic kembali mengalami hari yang kurang baik; ia tampak lamban dan kurang bersemangat seperti pada dua pertandingan Piala Dunia sebelumnya, sehingga wajar jika ia ditarik keluar saat jeda. Sementara itu, Felix Nmecha, yang hingga saat itu tampil solid di turnamen ini, justru menyebabkan gol penyama kedudukan sementara di babak pertama akibat kehilangan bola yang sangat fatal.
Meski demikian, pelatih timnas Jerman itu tetap menilai penampilan duo gelandang tengah tersebut sebagai “bagus”. Kimmich, menurutnya, merupakan “bek kanan terbaik dengan statistik yang jauh lebih unggul” di Euro 2024. Dan yang terpenting: “Saya tidak ingin kehilangan Felix maupun Pavlo.”
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Skuad Piala Dunia Nagelsmann: Kimmich nyaris tak tergantikan di posisi sayap kanan
Masalahnya juga adalah: Nagelsmann tidak memasukkan bek kanan murni dalam daftar skuad Piala Dunia-nya. Jadi, Kimmich hampir tidak memiliki alternatif di posisi tersebut. Nathaniel Brown, yang diistirahatkan saat melawan Ekuador karena cedera ringan, memang bisa membantu di sana dan bertukar posisi, tetapi hal itu berarti David Raum—yang penampilannya cukup goyah pada pertandingan terakhir fase grup—harus bermain di sisi kiri. Sebagai alternatif, Nagelsmann bisa beralih ke formasi tiga bek dengan Waldemar Anton sebagai pelengkap bagi Antonio Rüdiger dan Jonathan Tah.
Pada tahun 2023, Nagelsmann memulai masa jabatannya dengan menempatkan Kimmich di lini tengah. Ia memindahkannya ke sisi kanan untuk Kejuaraan Eropa di kandang sendiri, kemudian memindahkannya kembali ke lini tengah, sebelum akhirnya menurunkannya lagi sebagai bek kanan pada Oktober 2025.
Namun, Nagelsmann tetap menyisakan sedikit celah menjelang babak 16 besar pada Senin mendatang. Meskipun “tidak direncanakan” untuk melakukan rotasi lagi dalam posisi Kimmich, ia juga mengatakan: “Dalam sepak bola, kita tidak boleh mengesampingkan apa pun.”
Lalu bagaimana dengan Kimmich sendiri? Ia tetap mempertahankan sikap diplomatisnya seperti biasa. “Itu sepenuhnya keputusan pelatih,” katanya, “yang penting adalah di mana Nagelsmann merasa ‘di mana saya bisa memberikan kontribusi terbaik’,” tegas sang kapten: “Di situlah dia akan menempatkan saya. Dan di situlah saya akan bermain.”