'Keluarkan buku cek!' - Rio Ferdinand mendesak Man Utd menuntaskan transfer mengejutkan Arsenal senilai £70 juta

Ferdinand menyarankan Manchester United dan Chelsea untuk "mengeluarkan buku cek" dan mengamankan transfer remaja Arsenal, Lewis-Skelly. Arsenal dikabarkan telah menawarkan pemain internasional Inggris berusia 19 tahun itu kepada kedua klub rival tersebut pada musim panas ini, menurut Metro.

Lewis-Skelly menjalani awal yang membuat frustrasi pada kampanye 2025-26 sebelum menembus tim Mikel Arteta pada fase krusial musim. Pada akhirnya, ia memainkan peran penting dalam membantu Arsenal menjuarai Liga Primer dan mencapai final Liga Champions.

Terlepas dari perannya yang terus berkembang di London Utara, Arsenal diyakini terbuka terhadap tawaran untuk pemain muda tersebut. Arsenal baru-baru ini menuntaskan kesepakatan senilai £75 juta untuk merekrut gelandang Bruno Guimaraes dari Newcastle.