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'Keluarkan buku cek!' - Rio Ferdinand mendesak Man Utd menuntaskan transfer mengejutkan Arsenal senilai £70 juta
Ferdinand mendesak rival untuk merampok juara
Ferdinand menyarankan Manchester United dan Chelsea untuk "mengeluarkan buku cek" dan mengamankan transfer remaja Arsenal, Lewis-Skelly. Arsenal dikabarkan telah menawarkan pemain internasional Inggris berusia 19 tahun itu kepada kedua klub rival tersebut pada musim panas ini, menurut Metro.
Lewis-Skelly menjalani awal yang membuat frustrasi pada kampanye 2025-26 sebelum menembus tim Mikel Arteta pada fase krusial musim. Pada akhirnya, ia memainkan peran penting dalam membantu Arsenal menjuarai Liga Primer dan mencapai final Liga Champions.
Terlepas dari perannya yang terus berkembang di London Utara, Arsenal diyakini terbuka terhadap tawaran untuk pemain muda tersebut. Arsenal baru-baru ini menuntaskan kesepakatan senilai £75 juta untuk merekrut gelandang Bruno Guimaraes dari Newcastle.
- Getty Images Sport
Tekan tombol hijau sekarang juga
Ferdinand mengungkapkan kekaguman besar terhadap Lewis-Skelly di saluran YouTube-nya, dengan menegaskan bahwa United harus bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya. Ia meyakini kesepakatan senilai £60 juta hingga £70 juta merupakan nilai yang sangat bagus untuk remaja tersebut.
"Jika saya Manchester United saat ini, saya akan bilang tekan tombol hijau dan beli dia, ambil dia, sekarang juga," kata Ferdinand. "Pemain yang luar biasa, pemain top. Dia menjadi bagian besar dari tim ketika dimasukkan menjelang akhir musim. Dia berkontribusi pada Arsenal menjuarai liga, dia brilian dan masuk lalu tampil luar biasa.
"Jika dia ada di bursa transfer dan harganya bagus, Anda harus mengambilnya. Harga bagus yang saya maksud adalah £60 juta atau £70 juta. Jika memang begitu, keluarkan buku cek, letakkan saja dan kontrak dia. Tanpa pertanyaan, saya akan merekrutnya."
Secara mental terbuat dari bahan yang tepat
Di luar fleksibilitasnya di lini tengah, Ferdinand meyakini kemampuan Lewis-Skelly bermain sebagai bek kiri membuatnya menjadi tambahan taktis yang ideal untuk Manchester United. Meski Luke Shaw tetap bugar dan tampil cukup sering musim lalu, United tidak memiliki pelapis alami di posisi tersebut.
Ferdinand mencatat bahwa Patrick Dorgu kini lebih dianggap sebagai pemain sayap kiri, sementara Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot bukan bek kiri alami. Mendatangkan Lewis-Skelly akan langsung menyelesaikan masalah kedalaman skuad itu.
"Dia masih muda, talenta besar, bisa bermain di dua posisi dan saya pikir secara mental dia punya kualitas yang tepat," jelasnya. "Posisi bek kiri di Manchester United bukan masalah karena kami punya Luke Shaw yang memainkan banyak pertandingan musim lalu dan tetap bugar.
"Tapi jika dia cedera, kami tidak punya bek kiri alami yang siap dimainkan. Dorgu sekarang lebih merupakan pemain sayap kiri dan Mazraoui serta Dalot bukan bek kiri murni. Jadi itu area yang menurut saya bisa diisi oleh seseorang seperti Myles Lewis-Skelly dan dia jelas bisa bermain, man."
- Getty Images Sport
Keputusan ada di tangan para peminat potensial
Sejak menjalani debut senior di tim utama bersama klub masa kecilnya, Arsenal, pada 2024, Lewis-Skelly telah membukukan 75 penampilan. Penampilannya juga memberinya enam caps bersama England, meski ia dicoret dari skuad Piala Dunia terbaru Thomas Tuchel.
Dengan Arsenal terbuka untuk menjualnya setelah kedatangan Guimaraes, keputusan kini bergantung pada apakah United atau Chelsea akan memformalkan minat mereka dengan tawaran konkret. Kepindahan ke Old Trafford atau Stamford Bridge akan membuat remaja serbabisa itu tetap berada di Premier League saat ia berupaya memulai fase berikutnya dalam kariernya.
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