Keluarga Lewis membantah kabar penjualan Tottenham dalam surat terbuka kepada para pendukung setelah musim yang 'sangat mengecewakan'

Meskipun tekanan dari para pendukung semakin meningkat dan protes yang sering dilancarkan terhadap pemilik mayoritas ENIC, keluarga Lewis telah mengambil langkah untuk membungkam segala spekulasi mengenai pengambilalihan klub. Mereka menekankan bahwa fokus mereka tetap pada pembangunan kembali jangka panjang, bukan pada strategi keluar. Pernyataan keluarga tersebut sangat jelas mengenai keterlibatan mereka di masa depan, yang bertujuan untuk meyakinkan para penggemar bahwa dukungan finansial akan diberikan untuk mengubah skuad dan infrastruktur.

"Kami tidak akan menjual klub ini. Kami berkomitmen penuh. Kami berinvestasi di dalamnya. Anda akan melihat lebih banyak hal ini dalam beberapa bulan mendatang," kata keluarga tersebut. "Ini akan membutuhkan investasi – pada tim kami, akademi, fungsi-fungsi di belakang layar, dan lainnya – dan kami sepenuhnya berkomitmen untuk ini. Ambisi kami adalah mengembalikan semangat klub dan menghadirkan kembali kegembiraan, keberanian, serta permainan sepak bola yang berani yang selalu kami rasakan sebagai ciri khas kami. Itu berarti sepak bola adalah yang utama. Dewan Direksi dan tim eksekutif telah menyusun rencana untuk mewujudkan ambisi ini."