Keluarga Lewis membantah kabar penjualan Tottenham dalam surat terbuka kepada para pendukung setelah musim yang 'sangat mengecewakan'
Pemilik bertanggung jawab atas performa yang buruk
Dalam pernyataan langsung kepada para pendukung yang kecewa, keluarga Lewis mengakui kegagalan besar yang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Setelah finis di peringkat ke-17 selama dua musim berturut-turut, para pemilik klub mengakui bahwa posisi klub saat ini jauh dari prestise historisnya. Musim 2025-26 berjalan sangat bergejolak, dengan klub berhasil lolos dari degradasi secara dramatis pada hari terakhir berkat kemenangan 1-0 atas Everton.
“Kepada para penggemar, sebagai pemilik selama 25 tahun, kami telah mengalami pasang surut Spurs bersama kalian,” demikian bunyi pernyataan tersebut. “Finis di peringkat ke-17 pada musim ini dan musim lalu tidak mencerminkan status atau potensi klub sepak bola ini. Kami sangat kecewa dan merasakan kekecewaan yang sama dengan kalian. Kalian, dan kami, mengharapkan lebih dari ini. Kami tahu hal ini tidak boleh terulang lagi.”
Komitmen terhadap investasi daripada penjualan
Meskipun tekanan dari para pendukung semakin meningkat dan protes yang sering dilancarkan terhadap pemilik mayoritas ENIC, keluarga Lewis telah mengambil langkah untuk membungkam segala spekulasi mengenai pengambilalihan klub. Mereka menekankan bahwa fokus mereka tetap pada pembangunan kembali jangka panjang, bukan pada strategi keluar. Pernyataan keluarga tersebut sangat jelas mengenai keterlibatan mereka di masa depan, yang bertujuan untuk meyakinkan para penggemar bahwa dukungan finansial akan diberikan untuk mengubah skuad dan infrastruktur.
"Kami tidak akan menjual klub ini. Kami berkomitmen penuh. Kami berinvestasi di dalamnya. Anda akan melihat lebih banyak hal ini dalam beberapa bulan mendatang," kata keluarga tersebut. "Ini akan membutuhkan investasi – pada tim kami, akademi, fungsi-fungsi di belakang layar, dan lainnya – dan kami sepenuhnya berkomitmen untuk ini. Ambisi kami adalah mengembalikan semangat klub dan menghadirkan kembali kegembiraan, keberanian, serta permainan sepak bola yang berani yang selalu kami rasakan sebagai ciri khas kami. Itu berarti sepak bola adalah yang utama. Dewan Direksi dan tim eksekutif telah menyusun rencana untuk mewujudkan ambisi ini."
Pengakuan tentang 'kehilangan kepercayaan'
Perubahan struktural di Stadion Tottenham Hotspur telah dimulai secara serius. Setelah hampir 25 tahun menjadi pengambil keputusan utama, Daniel Levy diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua pada bulan September, menyusul tinjauan mendalam yang dilakukan atas permintaan para pemilik klub. Langkah ini menandai pergeseran kekuasaan, di mana Keluarga Lewis kini mengambil peran yang lebih aktif dalam mengawasi fungsi eksekutif dan arah strategis klub.
Mereka menambahkan: “Pendekatan kami dalam mengelola klub adalah, dan selalu demikian, mempercayai para ahli untuk melakukannya, sambil mendukung mereka agar berhasil. Masalah yang kami temukan ternyata lebih dalam dari yang kami sadari dan dibiarkan berkembang selama beberapa tahun terakhir. Kami tahu hal itu telah mengikis kepercayaan dan kami harus memenangkannya kembali. Sebagai pemilik, kami memikul tanggung jawab penuh atas situasi yang dihadapi klub saat ini. Kami juga bertanggung jawab untuk membangun kembali Spurs.”
Wajah-wajah baru yang akan memimpin proses pemulihan
Meskipun CEO Vinai Venkatesham mendapat kritikan selama tahun pertamanya, ia tetap mendapat dukungan penuh dari pihak pemilik. Klub ini memperkuat timnya dengan staf teknis baru, termasuk Direktur Kinerja Dan Lewindon dan Direktur Operasional Sepak Bola yang akan bergabung, Rafi Moersen, dari City Football Group. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki departemen sepak bola yang "rusak" dan telah kesulitan menangani krisis cedera yang semakin parah.
Keluarga Lewis mengakhiri pesan mereka dengan janji transparansi: “Kami sangat peduli dengan Spurs. Proses pembangunan kembali yang dibutuhkan klub, dan yang pantas Anda dapatkan, telah dimulai. Perubahan yang diperlukan sangat mendalam. Ini akan membutuhkan waktu dan komitmen, tetapi perubahan sedang terjadi. Kami tahu bahwa tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata.”