Ratcliffe memicu kemarahan baru di kalangan pendukung setia Manchester United setelah kembali menegaskan pandangannya yang kontroversial soal imigrasi dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Meski sebelumnya menyampaikan permintaan maaf karena mengklaim bahwa Britania Raya telah 'dijajah oleh para imigran' pada Februari lalu, miliarder berusia 73 tahun itu tampak semakin menegaskan posisinya saat tampil dalam program BBC, 'Big Boss'.

Dalam siaran tersebut, Ratcliffe menyinggung sejarah Inggris sembari menyesalkan kondisi negara itu saat ini. 'Kami memiliki kekaisaran terbesar di dunia. Kami adalah bangsa yang besar. Kami memenangkan dua perang dunia. Kami orang-orang yang baik dan jujur. Namun sayangnya, saat ini, saya pikir Inggris sedang merosot. Cukup sulit melihat bagaimana kami menghentikannya. Tidak ada yang cukup tegas untuk menangani masalah imigrasi. Tidak ada yang cukup tegas untuk menangani masalah tunjangan. Tetapi seseorang harus melakukannya.'