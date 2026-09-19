AFP
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'Keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe harus pergi!' - Klub Suporter Muslim Manchester United menuntut pengambilalihan setelah komentar kontroversial sang salah satu pemilik soal imigrasi
Ratcliffe menegaskan lagi pandangan kontroversialnya
Ratcliffe memicu kemarahan baru di kalangan pendukung setia Manchester United setelah kembali menegaskan pandangannya yang kontroversial soal imigrasi dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Meski sebelumnya menyampaikan permintaan maaf karena mengklaim bahwa Britania Raya telah 'dijajah oleh para imigran' pada Februari lalu, miliarder berusia 73 tahun itu tampak semakin menegaskan posisinya saat tampil dalam program BBC, 'Big Boss'.
Dalam siaran tersebut, Ratcliffe menyinggung sejarah Inggris sembari menyesalkan kondisi negara itu saat ini. 'Kami memiliki kekaisaran terbesar di dunia. Kami adalah bangsa yang besar. Kami memenangkan dua perang dunia. Kami orang-orang yang baik dan jujur. Namun sayangnya, saat ini, saya pikir Inggris sedang merosot. Cukup sulit melihat bagaimana kami menghentikannya. Tidak ada yang cukup tegas untuk menangani masalah imigrasi. Tidak ada yang cukup tegas untuk menangani masalah tunjangan. Tetapi seseorang harus melakukannya.'
- Getty Images Sport
Klub suporter kehilangan kepercayaan kepada kepemilikan
Manchester United Muslim Supporters' Club, yang mewakili porsi signifikan dari basis penggemar global, merespons komentar tersebut dengan pernyataan kuat sepanjang 750 kata. Kelompok itu menegaskan bahwa mereka tidak lagi percaya struktur kepemimpinan saat ini layak untuk membawa Manchester United melangkah maju.
Menyoroti sifat inklusif klub, pernyataan MUMSC berbunyi: 'Pemain, staf, steward, tim keamanan, dan pendukung kami berasal dari berbagai negara, budaya, etnis, agama, dan latar belakang. Manchester United tidak akan menjadi Manchester United tanpa mereka. Keberagaman itu bukan kelemahan Manchester United. Itu adalah bagian dari Manchester United. Latar belakang berbeda. Keyakinan berbeda. Politik berbeda. Satu Manchester United. Manchester United secara emosional bukan milik dana investasi, pemegang saham, atau miliarder. Klub ini milik generasi para pendukung yang mewarisi klub ini dari orang tua dan kakek-nenek mereka, dan yang suatu hari akan mewariskannya kepada anak-anak mereka.'
Tuntutan untuk pengambilalihan penuh
Waktu munculnya komentar-komentar ini hanya menambah tensi di Old Trafford, dengan United menjalani rangkaian performa yang menyedihkan di atas lapangan. Tim asuhan Michael Carrick itu sudah menelan dua kekalahan di Premier League dan tersingkir dari Carabao Cup oleh Brighton pada awal pekan ini.
Kelompok suporter itu tak berkompromi dalam penilaian akhir mereka terhadap situasi di Theatre of Dreams. "Kami mencintai Manchester United. Klub ini adalah satu-satunya yang kami kenal dan, jika menyangkut sepakbola, itu akan selalu menjadi satu-satunya yang kami kenal. Itulah tepatnya mengapa kami tidak bisa diam. Ini lebih besar daripada satu kekalahan. Lebih besar daripada satu manajer. Lebih besar daripada satu musim. Ini tentang arah, kepemimpinan, dan identitas Manchester United Football Club. Setelah bertahun-tahun kemunduran, janji-janji yang dilanggar, dan kegagalan yang terus berulang, Manchester United Muslim Supporters' Club telah kehilangan kepercayaan pada struktur kepemilikan Manchester United Football Club saat ini. Sudah cukup. Inilah saatnya untuk perubahan. Keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe harus pergi."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran atas retorika yang berulang
Ini bukan kali pertama MUMSC merasa terpaksa berhadapan dengan Ratcliffe atas pernyataan publiknya. Kelompok itu sebelumnya telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka pada awal tahun ini ketika komentarnya soal 'dijajah' pertama kali mencuat, dan pernyataan terbaru Ratcliffe mendorong MUMSC untuk mengunggah di X, hanya beberapa hari setelah para suporter memprotes kepemilikan klub menjelang kekalahan 1-0 dalam derby dari Manchester City dengan membentangkan spanduk bertuliskan 'cara Anda memperlakukan kami adalah sebuah aib'.
Kelompok itu menyampaikan frustrasi mereka karena bos INEOS tersebut memilih mengungkit kembali topik-topik yang memecah belah ini begitu cepat setelah permintaan maafnya sebelumnya. 'Awal tahun ini, MUMSC secara terbuka menantang Sir Jim Ratcliffe setelah komentarnya bahwa Inggris telah "dijajah oleh imigran". Kami mengecam komentar itu saat itu. Dia kemudian meminta maaf atas "pilihan katanya". Kami berharap ada pelajaran yang dipetik. Jelas, itu tidak terjadi. Pekan ini, Sir Jim kembali menempatkan imigrasi dan orang-orang yang menerima tunjangan sebagai pusat penjelasannya atas masalah-masalah Inggris, dengan berargumen bahwa tidak ada seorang pun yang "cukup tegas" untuk menangani keduanya. Kami menilai komentar-komentar terbaru ini sangat mengecewakan dan sama sekali tidak dapat diterima.'
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