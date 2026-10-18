Getty Images Sport
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Keluar dari zona degradasi! Marco Rose raih kemenangan perdana di Liga Primer Inggris saat Bournemouth yang tampil klinis menghukum Sunderland yang bermain dengan 10 orang
Awal yang sangat buruk bagi Sunderland
Awal laga berjalan seburuk mungkin bagi Sunderland. Dalam 20 menit pertama, mereka sudah tertinggal dan harus bermain dengan sepuluh orang. Kevin Danso, mantan bek Tottenham, menjalani sore yang benar-benar ingin ia lupakan. Petaka baginya bermula pada menit keenam, ketika Evanilson dengan mudah mengunggulinya dalam duel fisik dan mengirim umpan silang yang disundul Marcus Tavernier ke gawang kosong. Itu menjadi gol keempat Tavernier musim ini.
Situasi Sunderland makin buruk hanya sebelas menit kemudian, saat mimpi buruk Danso berlanjut. Evanilson kembali terlalu tangguh untuk dihadapinya. Penyerang Bournemouth itu menggunakan kekuatannya untuk mengambil posisi di depan Danso saat berlari menuju kotak penalti. Ketika terjatuh, Danso menarik jatuh Evanilson di tepi kotak penalti, sehingga wasit Craig Pawson langsung mengeluarkan kartu merah.
Meski kalah jumlah pemain, kiper Sunderland Robin Roefs semula mampu menjaga agar timnya tidak tertinggal lebih jauh. Ia beberapa kali harus melakukan penyelamatan, terutama saat dua kali menggagalkan peluang pemain sayap asal Brasil, Rayan, berkat refleksnya yang impresif.
- Getty Images Sport
Evanilson sigap memanfaatkan hadiah dari lini pertahanan
Harapan Sunderland untuk bangkit praktis pupus hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai akibat kesalahan koordinasi fatal di lini pertahanan. Omar Alderete mencoba mengirim umpan balik yang seharusnya mudah kepada Roefs, tetapi tendangannya kurang kuat sehingga bola berhenti jauh sebelum mencapai sang kiper.
Dengan tenang, Evanilson melewati Roefs yang telanjur keluar dari posisinya, lalu mengarahkan bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Gol itu pantas didapat sang penyerang, yang menjadi penggerak utama setiap serangan berbahaya Bournemouth sepanjang pertandingan.
Rose mulai beradaptasi di Inggris
Bagi Rose, kemenangan ini menjadi kelegaan besar di tengah upayanya terus beradaptasi dengan kerasnya persaingan Liga Primer Inggris. Meski ini merupakan kemenangan domestik pertama Bournemouth musim ini, klub tersebut meraih hasil yang sama sekali berbeda di Eropa setelah memenangi dua pertandingan pembuka mereka di Liga Europa melawan Real Sociedad dan Sturm Graz.
Tiga poin ini cukup untuk mengangkat Bournemouth keluar dari zona degradasi, sekaligus memberikan suntikan moral yang sangat dibutuhkan Rose dan skuadnya, yang kesulitan tampil konsisten. Rose mengambil alih kursi pelatih klub pesisir selatan itu pada musim panas setelah dipecat RB Leipzig pada Maret akibat hasil buruk di Bundesliga. Ia menggantikan Andoni Iraola, yang membawa Bournemouth finis di posisi keenam musim lalu dan lolos ke Liga Europa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
- AFP
Masalah Sunderland dalam laga tandang terus berlanjut
Sebaliknya, prospek Sunderland masih suram, dengan kesulitan mereka dalam laga tandang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kekalahan ini membuat Sunderland terpuruk di peringkat ke-19 dengan hanya empat poin. Sunderland belum meraih kemenangan di liga sejak mengalahkan Fulham pada 30 Agustus, dan ketidakmampuan mereka meraih poin dalam laga tandang menjadi hambatan besar dalam upaya menghindari degradasi.
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