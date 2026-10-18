Awal laga berjalan seburuk mungkin bagi Sunderland. Dalam 20 menit pertama, mereka sudah tertinggal dan harus bermain dengan sepuluh orang. Kevin Danso, mantan bek Tottenham, menjalani sore yang benar-benar ingin ia lupakan. Petaka baginya bermula pada menit keenam, ketika Evanilson dengan mudah mengunggulinya dalam duel fisik dan mengirim umpan silang yang disundul Marcus Tavernier ke gawang kosong. Itu menjadi gol keempat Tavernier musim ini.

Situasi Sunderland makin buruk hanya sebelas menit kemudian, saat mimpi buruk Danso berlanjut. Evanilson kembali terlalu tangguh untuk dihadapinya. Penyerang Bournemouth itu menggunakan kekuatannya untuk mengambil posisi di depan Danso saat berlari menuju kotak penalti. Ketika terjatuh, Danso menarik jatuh Evanilson di tepi kotak penalti, sehingga wasit Craig Pawson langsung mengeluarkan kartu merah.

Meski kalah jumlah pemain, kiper Sunderland Robin Roefs semula mampu menjaga agar timnya tidak tertinggal lebih jauh. Ia beberapa kali harus melakukan penyelamatan, terutama saat dua kali menggagalkan peluang pemain sayap asal Brasil, Rayan, berkat refleksnya yang impresif.