AFP
Kelompok ultras Nantes menyerbu lapangan dengan membawa suar saat pertandingan Ligue 1 melawan Toulouse dibatalkan akibat aksi protes degradasi yang berbahaya
Kericuhan meletus di Stade de la Beaujoire
Pertandingan Ligue 1 antara Nantes dan Toulouse terpaksa dihentikan lebih awal akibat invasi massal suporter tuan rumah ke lapangan. Setelah degradasi mereka ke Ligue 2 dipastikan sebelum kick-off, suasana di Stade de la Beaujoire langsung memanas hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai. Setelah 22 menit pertandingan berlangsung, ratusan ultras Nantes menerobos barikade keamanan dan membanjiri lapangan—seperti dilaporkan talkSPORT.
Situasi semakin memanas setelah suar dinyalakan di belakang gawang saat pertandingan masih berlangsung. Saat para ultras menerobos barisan petugas keamanan dan masuk ke lapangan, para pemain dari kedua tim langsung meninggalkan lapangan dan berlari ke terowongan untuk mencari tempat yang aman. Polisi anti huru-hara segera dikerahkan ke lapangan, membentuk perisai manusia untuk mencegah para pengunjuk rasa mengikuti para pemain menuju ruang ganti.
Vahid Halilhodzic menangis di tengah aksi protes
Di tengah keributan yang terjadi, manajer Nantes, Vahid Halilhodzic, menjadi pusat dari sebuah konfrontasi yang penuh emosi. Manajer veteran itu harus ditahan secara fisik saat ia mencoba menegur para pendukung yang telah menyerbu area teknis. Kamera TV kemudian menangkap sosok pria berusia 73 tahun itu yang hampir menangis saat skala kerusuhan tersebut menjadi jelas. Ini menandai akhir yang memilukan bagi masa jabatannya yang kedua sebagai manajer di klub yang juga pernah ia wakili selama lima tahun sebagai pemain.
Halilhodzic, yang kembali bergabung dengan Nantes pada Maret 2026 dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan klub dari degradasi, akan meninggalkan jabatannya pada akhir musim ini. Meskipun statusnya yang legendaris di klub, ia tidak mampu mencegah klub tergelincir ke divisi dua. Meskipun lapangan akhirnya dibersihkan dari para pendukung, wasit menilai situasi terlalu tidak stabil untuk dilanjutkan, dan klub mengonfirmasi pembatalan pertandingan pada pukul 21:05 waktu Inggris.
Akhir yang menyedihkan bagi perjalanan mereka di kasta tertinggi
Degradasi ini menandai akhir yang menyedihkan bagi masa 13 tahun Nantes di kasta tertinggi sepak bola Prancis. Nasib klub ini secara matematis telah ditentukan pada 8 Mei lalu, menyusul kekalahan 1-0 saat bertandang ke markas Lens. Hasil tersebut memastikan bahwa Les Canaries akan menyusul Metz turun ke Ligue 2, yang memicu gelombang kekecewaan yang meluap-luap selama pertandingan penutup musim yang dijadwalkan pada hari Minggu.
Degradasi ini sangat sulit diterima oleh para penggemar yang telah menikmati kesuksesan besar dalam beberapa musim terakhir. Sejak promosi pada 2013, Nantes telah memantapkan diri sebagai tim yang kompetitif, mencapai dua final Coupe de France berturut-turut. Mereka terkenal memenangkan trofi tersebut pada 2022 dengan mengalahkan Nice, yang memicu perjalanan yang tak terlupakan di Liga Europa di mana mereka akhirnya menghadapi raksasa Italia Juventus di babak gugur.
Dari divisi utama ke divisi dua
Penurunan performa klub peraih delapan gelar juara Prancis ini terjadi dengan sangat cepat. Tiga tahun lalu, mereka masih berlaga di final Coupe de France untuk kedua kalinya secara berturut-turut, meskipun mereka kalah telak dari tim Toulouse yang sama yang seharusnya mereka hadapi pada hari Minggu. Kekalahan tersebut tampaknya menjadi titik balik, di mana klub ini kesulitan mempertahankan konsistensi sepanjang musim 2025-26 yang penuh tantangan dan pada akhirnya berakhir dengan bencana. Pihak otoritas sepak bola Prancis diperkirakan akan meluncurkan penyelidikan menyeluruh terhadap pelanggaran keamanan yang terjadi selama aksi protes tersebut.