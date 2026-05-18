Kelompok ultras Nantes menyerbu lapangan dengan membawa suar saat pertandingan Ligue 1 melawan Toulouse dibatalkan akibat aksi protes degradasi yang berbahaya

Pertandingan Ligue 1 antara Nantes dan Toulouse terpaksa dihentikan lebih awal akibat invasi massal suporter tuan rumah ke lapangan. Setelah degradasi mereka ke Ligue 2 dipastikan sebelum kick-off, suasana di Stade de la Beaujoire langsung memanas hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai. Setelah 22 menit pertandingan berlangsung, ratusan ultras Nantes menerobos barikade keamanan dan membanjiri lapangan—seperti dilaporkan talkSPORT.

Situasi semakin memanas setelah suar dinyalakan di belakang gawang saat pertandingan masih berlangsung. Saat para ultras menerobos barisan petugas keamanan dan masuk ke lapangan, para pemain dari kedua tim langsung meninggalkan lapangan dan berlari ke terowongan untuk mencari tempat yang aman. Polisi anti huru-hara segera dikerahkan ke lapangan, membentuk perisai manusia untuk mencegah para pengunjuk rasa mengikuti para pemain menuju ruang ganti.











