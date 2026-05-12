Kelompok investasi yang dipimpin Sergio Ramos AKHIRNYA menyetujui pengambilalihan Sevilla setelah lima bulan negosiasi

Pengambilalihan ini menempatkan Ramos pada peran kunci di klub tempat ia tumbuh besar, di mana ia akan turut memengaruhi pengambilan keputusan baik di bidang olahraga maupun strategis sebagai pemilik. Namun, peraturan di Spanyol melarang pemain aktif untuk memiliki saham di klub yang berlaga di liga yang sama, sehingga secara efektif memaksa pemain berusia 40 tahun itu untuk pensiun atau pindah ke luar negeri. Setelah meniti kariernya dari akademi Sevilla sebelum menorehkan karier legendaris bersama Real Madrid dan tim nasional Spanyol, transisi Ramos ke jajaran direksi menandai kembalinya ia ke akar-akarnya.