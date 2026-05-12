Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kelompok investasi yang dipimpin Sergio Ramos AKHIRNYA menyetujui pengambilalihan Sevilla setelah lima bulan negosiasi
Terobosan di Sevilla
Menurut Marca, kesepakatan prinsip terkait penjualan Sevilla telah disepakati setelah pertemuan selama dua jam antara Ramos, CEO Five Eleven Capital Martin Ink, dan para pemegang saham mayoritas klub. Hal ini terjadi setelah sesi maraton selama sembilan jam pada hari sebelumnya untuk merinci proses yang dimulai pada pertengahan Januari. Kesepakatan tersebut masih menunggu penyelesaian dokumen akhir dan pengesahan notaris, setelah berhasil melewati audit due diligence yang ketat oleh KPMG—proses yang sebelumnya telah membuat para penawar lain mundur.
- Getty Images Sport
Keahlian di bidang olahraga telah teruji
Sementara Ramos dan saudaranya, Rene, meninggalkan pertemuan tersebut dengan senyuman dan isyarat jempol, struktur kepemimpinan untuk era baru ini sudah mulai terbentuk. Marc Boixasa, seorang profesional berpengalaman dengan sepuluh tahun pengalaman di City Football Group dan Al-Hilal, telah ditunjuk sebagai direktur olahraga untuk ekosistem Five Eleven. Ia akan didukung oleh direktur operasional, Jesus Zamorano, saat grup ini bersiap untuk menerapkan kerangka kerja administratif yang modern setelah serah terima resmi selesai.
Kembalinya sang legenda
Pengambilalihan ini menempatkan Ramos pada peran kunci di klub tempat ia tumbuh besar, di mana ia akan turut memengaruhi pengambilan keputusan baik di bidang olahraga maupun strategis sebagai pemilik. Namun, peraturan di Spanyol melarang pemain aktif untuk memiliki saham di klub yang berlaga di liga yang sama, sehingga secara efektif memaksa pemain berusia 40 tahun itu untuk pensiun atau pindah ke luar negeri. Setelah meniti kariernya dari akademi Sevilla sebelum menorehkan karier legendaris bersama Real Madrid dan tim nasional Spanyol, transisi Ramos ke jajaran direksi menandai kembalinya ia ke akar-akarnya.
- Getty Images Sport
Kelangsungan hidup dan transisi
Sevilla saat ini menduduki peringkat ke-13 di La Liga, dengan mengumpulkan 40 poin dari 35 pertandingan, dan mereka berada dalam situasi yang genting, hanya unggul tiga poin dari Alaves yang berada di zona degradasi. Laga tandang ke markas Villarreal pada Rabu mendatang menjadi pertandingan krusial bagi kelangsungan mereka di liga, seiring dengan proses transisi di jajaran direksi yang terus berlanjut menjelang batas waktu 31 Mei untuk periode negosiasi eksklusif.