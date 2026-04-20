"Kelihatannya agak aneh!" - Erling Haaland mengungkapkan alasan mengapa pacarnya, Isabel Haugseng Johansen, "tidak senang" dengan striker Man City
Bekas luka pertempuran di Etihad
Selama kemenangan City yang diraih dengan susah payah atas tim asuhan Mikel Arteta, kedua raksasa sepak bola itu terlibat dalam pertarungan sengit yang diwarnai seragam robek dan emosi memuncak sepanjang 90 menit pertandingan. Pada satu titik, Haaland terpaksa mengganti seragamnya setelah seragamnya robek dalam insiden pertengkaran di babak kedua dengan Gabriel. Bek asal Brasil itu juga menjadi pusat insiden panas ketika ia tampak mencoba menanduk penyerang asal Norwegia tersebut, sebuah insiden yang hanya berujung pada kartu kuning bagi pemain Arsenal itu, bukan kartu merah.
Reaksi Isabel Haugseng Johansen
Haaland mengungkapkan bahwa dampak fisik dari pertandingan-pertandingan semacam itu menimbulkan masalah di rumah. Penyerang tersebut menjelaskan bahwa goresan dan bekas yang ditinggalkan oleh para bek seperti Gabriel tidak selalu mudah dijelaskan kepada pacarnya. Berbicara tentang intensitas pertandingan tersebut, Haaland mengakui: "Saya rasa kaus saya sedikit ditarik! Saya tidak mendapat pelanggaran, tapi begitulah Premier League saat ini. Di sini-sana seperti adu gulat. Banyak duel. Banyak goresan. Kadang-kadang istriku tidak begitu senang dengan ini, kelihatannya agak aneh! Tapi itulah kenyataannya."
Jeda internasional yang tepat waktu
Terlepas dari pertarungan sengit di lapangan, Haaland tampak kembali bugar secara fisik saat perebutan gelar juara memasuki tahap akhir. Mantan pemain Borussia Dortmund ini memuji tim nasional Norwegia yang telah mengatur beban kerjanya selama jeda internasional baru-baru ini, sehingga ia dapat pulih setelah menjalani jadwal yang melelahkan bersama klubnya.
"Saya merasa baik. Sejujurnya, beberapa minggu terakhir ini berjalan baik, sejak jeda internasional," tambah Haaland. "Anda tahu bagaimana perasaan saya - lihat betapa bahagianya kami setelah pertandingan. Istirahat bersama tim nasional sangat bermanfaat. Saya sangat senang tim nasional membantu saya dan berkata, 'begini, santai saja', setelah bermain 50 pertandingan musim ini."
Siap untuk serangan terakhir
Dengan Piala Dunia dan fase krusial musim domestik yang semakin dekat, Haaland meyakini bahwa masa istirahat ini sangat penting bagi kelangsungan kariernya. Penyerang ini kini berfokus untuk mempertahankan performa mencetak golnya saat Man City memburu gelar juara lainnya di masa yang ia gambarkan sebagai periode paling kritis dalam karier profesionalnya hingga saat ini.
Menjelaskan pentingnya pemulihannya, ia berkata: "Dan untuk bersiap menghadapi dua bulan terpenting dalam kariermu, termasuk Piala Dunia. Aku senang mereka membiarkanku bersantai dan memulihkan tubuhku sedikit - lalu kembali untuk menyerang."