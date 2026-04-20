"Kelihatannya agak aneh!" - Erling Haaland mengungkapkan alasan mengapa pacarnya, Isabel Haugseng Johansen, "tidak senang" dengan striker Man City

Terlepas dari pertarungan sengit di lapangan, Haaland tampak kembali bugar secara fisik saat perebutan gelar juara memasuki tahap akhir. Mantan pemain Borussia Dortmund ini memuji tim nasional Norwegia yang telah mengatur beban kerjanya selama jeda internasional baru-baru ini, sehingga ia dapat pulih setelah menjalani jadwal yang melelahkan bersama klubnya.

"Saya merasa baik. Sejujurnya, beberapa minggu terakhir ini berjalan baik, sejak jeda internasional," tambah Haaland. "Anda tahu bagaimana perasaan saya - lihat betapa bahagianya kami setelah pertandingan. Istirahat bersama tim nasional sangat bermanfaat. Saya sangat senang tim nasional membantu saya dan berkata, 'begini, santai saja', setelah bermain 50 pertandingan musim ini."