Kekuatan fisik atau sihir? Dilema Pedri yang membuat Spanyol gelisah menjelang laga melawan Prancis

Kejutan terbesar dalam susunan pemain inti tim nasional Spanyol, saat menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia, adalah diturunkannya Pedri ke bangku cadangan.

Tak ada yang menyangka Pedri, pemain paling berpengaruh di lini tengah timnas Spanyol dan sosok kunci dalam mengatur ritme permainan La Roja, akan dicadangkan.

Pelatih Luis de la Fuente memilih untuk mengandalkan Fabián Ruiz, sebuah keputusan yang awalnya tampak berhasil, namun ia segera mengubahnya pada babak kedua dengan memasukkan Pedri.

Surat kabar “Sport” mengemukakan pertanyaan penting, mengenai siapa yang akan menjadi starter dalam laga melawan Prancis di semifinal, apakah Fabián Ruiz atau Pedri.

Surat kabar tersebut menjelaskan, “Apakah De la Fuente akan kembali menaruh kepercayaannya pada pemain yang memiliki fisik lebih kuat seperti Fabián Ruiz, yang mencetak gol dan menjalankan perannya dengan sempurna saat melawan Belgia? Atau akankah ia menyerahkan kendali lini tengah kembali kepada Pedri, yang tidak dikritik oleh pelatih setelah pertandingan melawan Portugal?”

Namun kenyataannya menunjukkan bahwa De la Fuente, dalam pertandingan-pertandingan besar, cenderung mengandalkan pemain yang memberikan ketangguhan dan kekuatan fisik lebih besar bagi timnya, terutama karena Prancis unggul dalam aspek ini, Lini tengah “Les Bleus” mungkin tidak memiliki bakat teknis seperti rekan-rekan mereka dari Spanyol, tetapi mereka mengimbanginya dengan kekuatan fisik yang besar, sehingga membentuk barisan pertahanan yang memungkinkan bola dikirim dalam kondisi terbaik kepada para bintang penyerang seperti Michael Olise, Kylian Mbappé, dan Ousmane Dembélé.