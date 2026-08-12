Kekuatan bintang Super Lig! Agen bebas Dusan Vlahovic menyepakati kepindahan mengejutkan ke Besiktas setelah hengkang dari Juventus

Dalam langkah yang mengejutkan pasar transfer Eropa, Vlahovic telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Penyerang Serbia berusia 26 tahun itu resmi berstatus bebas transfer pada awal musim panas ini setelah hengkang dari Juventus, dan klub asal Istanbul tersebut mengonfirmasi pada Selasa bahwa mereka sedang dalam negosiasi formal untuk mendapatkan tanda tangannya. Ini menjadi pernyataan ambisi yang signifikan dari Besiktas saat mereka berupaya merebut kembali dominasi domestik.

Masa Vlahovic di Turin ditandai ketajamannya dalam mencetak gol, tetapi berakhir dengan cara yang relatif tidak terlalu menonjol ketika kontraknya habis. Selama empat setengah musim bersama Juventus, penyerang bertubuh kuat itu mampu mencetak 68 gol.