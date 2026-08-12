AFP
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Kekuatan bintang Super Lig! Agen bebas Dusan Vlahovic menyepakati kepindahan mengejutkan ke Besiktas setelah hengkang dari Juventus
Kudeta besar bagi Besiktas
Dalam langkah yang mengejutkan pasar transfer Eropa, Vlahovic telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Penyerang Serbia berusia 26 tahun itu resmi berstatus bebas transfer pada awal musim panas ini setelah hengkang dari Juventus, dan klub asal Istanbul tersebut mengonfirmasi pada Selasa bahwa mereka sedang dalam negosiasi formal untuk mendapatkan tanda tangannya. Ini menjadi pernyataan ambisi yang signifikan dari Besiktas saat mereka berupaya merebut kembali dominasi domestik.
Masa Vlahovic di Turin ditandai ketajamannya dalam mencetak gol, tetapi berakhir dengan cara yang relatif tidak terlalu menonjol ketika kontraknya habis. Selama empat setengah musim bersama Juventus, penyerang bertubuh kuat itu mampu mencetak 68 gol.
- Getty Images Sport
Bergabung dengan revolusi Turki
Kedatangan Vlahovic di Istanbul menjadi yang terbaru dalam serangkaian transfer besar yang telah mengubah Super Lig Turki menjadi destinasi utama bagi talenta papan atas. Penyerang Serbia itu bergabung dengan gelombang elite para bintang lini depan yang belakangan menukar lima liga top Eropa dengan Turki, dengan Romelu Lukaku dan Mason Greenwood sama-sama merampungkan kepindahan bergengsi ke Fenerbahce, bersama transfer sensasional Mohamed Salah ke Trabzonspor.
Masuknya para bintang ini menunjukkan adanya perubahan dinamika dalam sepakbola Eropa, dengan Besiktas kini memiliki ujung tombak yang sebelumnya dihargai nyaris mencapai sembilan digit. Vlahovic pernah menjadi subjek ketertarikan besar dari Premier League, dengan Arsenal terkenal sangat berusaha merekrutnya sebelum ia akhirnya memilih Juventus. Kepindahan ke Besiktas membuatnya menjadi titik fokus tim dengan ambisi besar baik di kompetisi domestik maupun Eropa, saat Besiktas bersiap untuk kampanye Liga Europa mereka yang akan datang.
Mengatasi masalah kebugaran yang dialami belakangan ini
Meski talenta penyerang internasional Serbia itu tidak diragukan lagi, musim terakhirnya di Italia terhambat oleh masalah fisik yang signifikan. Vlahovic menepi selama lebih dari tiga bulan antara Desember dan Maret musim lalu akibat cedera aduktor yang kambuhan. Masalah kebugaran ini sangat membatasi pengaruhnya di Allianz Stadium, sehingga ia hanya mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi dalam sebuah musim yang terganggu oleh kunjungan terus-menerus ke ruang perawatan.
Besiktas akan berharap perubahan suasana dan pendekatan medis yang berbeda bisa membantu sang striker menemukan kembali kondisi fisik puncak yang ia nikmati pada awal kariernya. Musim lalu, meski terbatas pada 23 penampilan di semua kompetisi untuk Juventus yang finis di peringkat keenam Serie A, Vlahovic tetap mampu mencetak 10 gol dan menyumbang dua assist. Saat benar-benar bugar, pemain Serbia itu tetap menjadi salah satu penyelesai akhir paling klinis dalam sepakbola, dengan perpaduan langka antara kekuatan fisik, kemampuan duel udara, dan kemahiran teknis dengan kaki kirinya.
- AFP
Silsilah pencetak gol elite
Angka-angka dalam karier Vlahovic menjelaskan mengapa Besiktas begitu berhasrat menuntaskan kesepakatan untuk merekrut agen bebas tersebut. Sebelum kepindahan besarnya senilai €75 juta ke Juventus pada Januari 2022, ia menikmati periode gemilang di Fiorentina dengan mencetak 49 gol dalam 108 penampilan.
Catatannya di level internasional sama impresifnya, dengan Vlahovic memantapkan dirinya sebagai figur kunci bagi Serbia. Ia telah mengoleksi 41 caps untuk negaranya, mencetak 16 gol dalam prosesnya, dan sering menjadi sosok penentu pada momen-momen besar di panggung internasional.
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