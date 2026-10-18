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imago-sport-1077816066.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Kekuatan bangku cadangan! Kolarov puji ‘para juara sejati’ Inter usai melumat Bologna pada babak kedua di Bologna

Inter
A. Kolarov
Bologna vs Inter
Bologna
Serie A

Asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, mengakui timnya sempat kesulitan menghadapi permainan agresif Bologna pada awal laga sebelum mendominasi babak kedua. Kolarov memuji para pemain pengganti sebagai “juara sejati” yang menjadi penggerak seluruh skuad.

  • Kolarov akui kesulitan di awal sebelum mendominasi babak kedua

    Asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, memberikan penilaian terus terang atas penampilan timnya setelah menang 3-1 di markas Bologna. Inter sempat tertinggal akibat gol cepat Tommaso Pobega setelah kesulitan mengimbangi intensitas awal tuan rumah.

    Namun, penyesuaian taktik membuat Inter sepenuhnya mendominasi 45 menit terakhir.

    Kolarov memuji kemampuan timnya mengatasi kesulitan saat menghadapi lawan yang sangat agresif.

  • imago-sport-1077816441.jpgIPA Sport

    Asisten pelatih puji 'juara sejati' yang tampil dari bangku cadangan

    Kolarov menyoroti kontribusi menentukan para pemain pengganti, khususnya Carlos Augusto dan Ange-Yoan Bonny. "Bologna bermain sangat baik pada babak pertama. Kami sedikit kesulitan memenangi bola kedua dan bermain lambat," aku Kolarov kepada Inter TV.

    "Pada babak kedua, tim tampil luar biasa selama 45-50 menit dan membawa pulang tiga poin yang sangat penting."

    "Carlos tampil hebat setelah masuk, mencetak gol, dan memberikan assist. Para pemain ini bukan sekadar penting, mereka adalah juara sejati yang membawa pemain lain ikut tampil lebih baik."

  • Staf fokus membangun ritme Eropa

    Menanggapi tuntutan taktik yang dihadapi skuad, Kolarov menjelaskan cara staf pelatih berupaya menciptakan waktu dan ruang bagi para pemain menyerang. “Di Liga Champions, permainan berlangsung dengan tempo sangat tinggi,” kata Kolarov.

    “Kami ingin membangun ritme, terutama bersama para bek, agar penyerang dan gelandang kami punya satu detik tambahan.”

    “Kekuatan kami terletak pada kebersamaan tim. Kami tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun selain diri kami sendiri.”

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  • imago-sport-1084693673.jpgNurPhoto

    Inter berupaya memperbaiki momentum di Eropa

    Setelah mengamankan tiga poin di Dall'Ara, Kolarov menegaskan bahwa Inter harus mempertahankan intensitas tinggi ini di semua kompetisi.

    Staf pelatih akan terus merotasi skuad agar para pemain tetap bugar di tengah jadwal pertandingan yang padat tanpa jeda.

    Inter kini berfokus pada upaya memperbaiki hasil mereka di kompetisi Eropa sembari mempertahankan performa kuat di kompetisi domestik.

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