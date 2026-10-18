Asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, memberikan penilaian terus terang atas penampilan timnya setelah menang 3-1 di markas Bologna. Inter sempat tertinggal akibat gol cepat Tommaso Pobega setelah kesulitan mengimbangi intensitas awal tuan rumah.

Namun, penyesuaian taktik membuat Inter sepenuhnya mendominasi 45 menit terakhir.

Kolarov memuji kemampuan timnya mengatasi kesulitan saat menghadapi lawan yang sangat agresif.