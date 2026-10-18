IPA Sport
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Kekuatan bangku cadangan! Kolarov puji ‘para juara sejati’ Inter usai melumat Bologna pada babak kedua di Bologna
Kolarov akui kesulitan di awal sebelum mendominasi babak kedua
Asisten pelatih Inter, Aleksandar Kolarov, memberikan penilaian terus terang atas penampilan timnya setelah menang 3-1 di markas Bologna. Inter sempat tertinggal akibat gol cepat Tommaso Pobega setelah kesulitan mengimbangi intensitas awal tuan rumah.
Namun, penyesuaian taktik membuat Inter sepenuhnya mendominasi 45 menit terakhir.
Kolarov memuji kemampuan timnya mengatasi kesulitan saat menghadapi lawan yang sangat agresif.
- IPA Sport
Asisten pelatih puji 'juara sejati' yang tampil dari bangku cadangan
Kolarov menyoroti kontribusi menentukan para pemain pengganti, khususnya Carlos Augusto dan Ange-Yoan Bonny. "Bologna bermain sangat baik pada babak pertama. Kami sedikit kesulitan memenangi bola kedua dan bermain lambat," aku Kolarov kepada Inter TV.
"Pada babak kedua, tim tampil luar biasa selama 45-50 menit dan membawa pulang tiga poin yang sangat penting."
"Carlos tampil hebat setelah masuk, mencetak gol, dan memberikan assist. Para pemain ini bukan sekadar penting, mereka adalah juara sejati yang membawa pemain lain ikut tampil lebih baik."
Staf fokus membangun ritme Eropa
Menanggapi tuntutan taktik yang dihadapi skuad, Kolarov menjelaskan cara staf pelatih berupaya menciptakan waktu dan ruang bagi para pemain menyerang. “Di Liga Champions, permainan berlangsung dengan tempo sangat tinggi,” kata Kolarov.
“Kami ingin membangun ritme, terutama bersama para bek, agar penyerang dan gelandang kami punya satu detik tambahan.”
“Kekuatan kami terletak pada kebersamaan tim. Kami tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun selain diri kami sendiri.”
- NurPhoto
Inter berupaya memperbaiki momentum di Eropa
Setelah mengamankan tiga poin di Dall'Ara, Kolarov menegaskan bahwa Inter harus mempertahankan intensitas tinggi ini di semua kompetisi.
Staf pelatih akan terus merotasi skuad agar para pemain tetap bugar di tengah jadwal pertandingan yang padat tanpa jeda.
Inter kini berfokus pada upaya memperbaiki hasil mereka di kompetisi Eropa sembari mempertahankan performa kuat di kompetisi domestik.
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