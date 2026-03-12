AFP
Kekhawatiran untuk Barcelona setelah Lamine Yamal absen dalam sesi latihan pasca hasil imbang di Liga Champions melawan Newcastle
Bintang tim absen dari latihan.
Barcelona kembali berlatih di lapangan pada Kamis di Ciutat Esportiva Joan Gamper, namun ada satu pemain kunci yang absen dalam sesi latihan yang dipimpin oleh Hansi Flick. Setelah periode istirahat pasca perjalanan Liga Champions, raksasa Catalan itu kembali berlatih di Camp Tito Vilanova, namun Yamal tidak terlihat di sana.
Lulusan La Masia tersebut tidak ikut serta dalam latihan bersama rekan-rekannya, dengan Barcelona mengungkapkan bahwa ia mengalami "ketidaknyamanan umum" dalam pernyataanresmi. Diario ASmelaporkan bahwa Yamal sedang sakit, namun ia diharapkan kembali berlatih pada Jumat.
Dampak krusial dalam kebuntuan di Tyneside
Kehadiran Yamal yang absen sangat mencolok mengingat perannya yang krusial dalam pertandingan leg pertama melawan Newcastle di St. James' Park. Ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat mengeksekusi penalti di menit-menit akhir injury time setelah Joe Willock melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo di dalam kotak penalti, sehingga Barcelona berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang berharga di Inggris.
Gol telat tersebut telah mengubah dinamika pertandingan, memberikan Barcelona keunggulan psikologis saat mereka kembali ke ibu kota Catalonia. Tim tersebut kembali dari Newcastle dengan pandangan yang lebih optimis berkat kontribusi Yamal, mengetahui mereka dapat memastikan tempat mereka di perempat final saat tim Premier League tersebut mengunjungi Spotify Camp Nou pada Rabu depan. Namun, menjaga sang bintang tetap fit dan sehat kini menjadi prioritas utama bagi Hansi Flick dan staf medisnya.
Angka-angka yang tak tergantikan bagi remaja
Yamal telah mencatatkan 3.102 menit bermain musim ini, jumlah tertinggi kedua di skuad Barcelona, hanya kalah dari Eric Garcia yang memimpin dengan 3.208 menit. Ketahanannya menjadi kunci konsistensi Barcelona di berbagai kompetisi, sehingga penyakit yang dialaminya kali ini menjadi topik pembicaraan yang signifikan.
Kontribusinya secara statistik juga mengesankan, memimpin daftar klub dalam keterlibatan langsung dalam gol dengan 20 gol dan 15 assist. Catatan golnya meliputi 14 gol di La Liga, empat di Liga Champions, dan dua di Copa del Rey. Dengan 10 assist di liga dan tiga lagi di Eropa, Yamal menjadi motor utama dalam serangan Barcelona, dan absennya dari skuad pertandingan akan meninggalkan kekosongan besar dalam strategi serangan Flick.
Menjelang pertandingan melawan Sevilla
Klub tetap optimis bahwa Yamal akan tersedia untuk dipilih pada akhir pekan ini. Jika pemain muda tersebut pulih dari penyakitnya sesuai harapan dan bergabung kembali dengan skuad untuk sesi latihan Jumat, ia seharusnya dapat mempertahankan posisinya sebagai starter melawan Sevilla.
Flick akan memantau dengan cermat pemulihan pemain tersebut dalam 24 jam ke depan. Manajer asal Jerman ini menyadari bahwa ia tidak boleh kehilangan pemain yang telah memberikan kontribusi konsisten di area serangan. Dengan leg kedua melawan Newcastle yang akan digelar setelah laga melawan Sevilla, pengelolaan beban kerja dan kesehatan Yamal akan menjadi hal yang krusial.
