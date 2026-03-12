Kekhawatiran untuk Barcelona setelah Lamine Yamal absen dalam sesi latihan pasca hasil imbang di Liga Champions melawan Newcastle

Barcelona kembali berlatih di lapangan pada Kamis di Ciutat Esportiva Joan Gamper, namun ada satu pemain kunci yang absen dalam sesi latihan yang dipimpin oleh Hansi Flick. Setelah periode istirahat pasca perjalanan Liga Champions, raksasa Catalan itu kembali berlatih di Camp Tito Vilanova, namun Yamal tidak terlihat di sana.

Lulusan La Masia tersebut tidak ikut serta dalam latihan bersama rekan-rekannya, dengan Barcelona mengungkapkan bahwa ia mengalami "ketidaknyamanan umum" dalam pernyataanresmi. Diario ASmelaporkan bahwa Yamal sedang sakit, namun ia diharapkan kembali berlatih pada Jumat.