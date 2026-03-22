Kekhawatiran terbukti! Bintang FC Bayern München tampaknya tidak bisa bergabung dengan tim nasional Jerman — apakah penggantinya akan datang dari VfB Stuttgart?

Pavlovic absen dalam laga Bundesliga Bayern pada Sabtu kemarin karena mengalami masalah pada pinggulnya. Menurut Direktur Olahraga FCB Christoph Freund, pemain berusia 22 tahun itu "sudah terlalu sering bermain belakangan ini dan mengeluhkan rasa sakit. Akan sangat merugikan bagi semua pihak jika ia mengalami cedera yang lebih parah. Kita harus berhati-hati." Dia sudah diganti saat mengalami cedera dalam kemenangan 4-1 di Liga Champions melawan Atalanta Bergamo.

Belum jelas apakah Pavlovic masih bisa bergabung untuk pertandingan internasional yang akan datang. Menurut informasi dari Bild, Nagelsmann setidaknya untuk saat ini akan memanggil Angelo Stiller dari VfB Stuttgart sebagai pengganti. Pemain berusia 24 tahun itu akan menjadi pemain profesional kelima dari klub Stuttgart di skuad DFB, setelah Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel, dan Josha Vagnoman.