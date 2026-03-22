Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Redaksi Sepak Bola Bild, Christian Falk, dalam acara TV 'BILD Sport bei WELT TV', gelandang dari klub juara terbanyak Jerman itu tidak akan bergabung dengan timnas Jerman pada hari Senin seperti yang direncanakan, melainkan akan tetap tinggal di Munich untuk memulihkan cederanya.
Kekhawatiran terbukti benar! Bintang FC Bayern München tampaknya tidak bisa bergabung dengan tim nasional Jerman
Oleh karena itu, ia kemungkinan besar tidak akan bisa diturunkan oleh tim nasional Jerman dan pelatih nasional Julian Nagelsmann dalam dua pertandingan persahabatan melawan Swiss pada hari Jumat dan melawan Ghana pada hari Senin berikutnya.
Keputusan tersebut diambil setelah pemeriksaan medis lanjutan pada hari Minggu. Pihak Bayern telah sepakat dengan DFB untuk tidak mengambil risiko terkait pemain berusia 22 tahun tersebut.
Pavlovic absen dalam laga Bayern karena masalah pinggul
Pavlovic absen dalam laga Bundesliga Bayern pada Sabtu kemarin karena mengalami masalah pada pinggulnya. Menurut Direktur Olahraga FCB Christoph Freund, pemain berusia 22 tahun itu "sudah terlalu sering bermain belakangan ini dan mengeluhkan rasa sakit. Akan sangat merugikan bagi semua pihak jika ia mengalami cedera yang lebih parah. Kita harus berhati-hati." Dia sudah diganti saat Bayern menang 4-1 atas Atalanta Bergamo di Liga Champions.
Belum jelas apakah Pavlovic masih bisa bergabung untuk pertandingan internasional yang akan datang. Mungkin Nagelsmann juga akan menunjuk pengganti untuk gelandang Bayern tersebut - Angelo Stiller dari VfB Stuttgart bisa menjadi opsi.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal
Waktu
Pertemuan
Sabtu, 4 April
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Selasa, 7 April
21.00
Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)
Sabtu, 11 April
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Rabu, 15 April
21.00
FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)
Minggu, 19 April
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)