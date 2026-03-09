Kekhawatiran tentang Jamal Musiala dan Jonas Urbig: FC Bayern mungkin harus membayar mahal untuk penampilan gemilang melawan Atalanta Bergamo

Selain itu, Jonas Urbig juga harus meninggalkan lapangan dengan dibantu oleh dua pelatih setelah kebobolan gol yang membuat skor akhir menjadi 6-1 beberapa saat sebelum peluit akhir dibunyikan. Pengganti Manuel Neuer yang cedera itu sebelumnya bertabrakan keras dengan Nikola Krstovic, sebelum Mario Pasalic mencetak gol melalui tendangan rebound.

Beberapa saat sebelumnya, Alphonso Davies telah diganti sambil menangis. Diagnosis untuk ketiga pemain yang kurang beruntung itu belum diketahui.

Direktur olahraga Max Eberl memberikan kabar terbaru setelah pertandingan tentang seberapa parah cedera yang mereka alami: "Phonzie mungkin mengalami cedera otot. Jonas terkena di kepala. Dia sedikit linglung dan sekarang tentu saja mengalami sakit kepala yang sangat parah. Saya belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk Jamal, pada akhirnya itu lebih merupakan tindakan pencegahan. Dia merasakan sesuatu di pergelangan kakinya, tetapi tidak ada yang serius. Menurut saya, itu yang paling tidak parah. Untuk dua pemain lainnya, kita harus menunggu." Kompany juga memberikan pernyataan yang hati-hati.

Semoga "cedera Alphonso dan Jamal tidak terlalu parah," kata kapten Joshua Kimmich di Amazon Prime Video. "Itu membuat kami kehilangan banyak hal musim lalu. Hal itu tidak boleh terjadi musim ini."