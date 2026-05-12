Kekhawatiran soal pensiunnya Ferland Mendy sirna setelah Real Madrid mengetahui berapa lama bintang Prancis itu akan absen pasca operasi
Operasi yang berhasil di Lyon
Mendy menjalani operasi pada hari Senin di Lyon setelah mengalami kambuhnya cedera otot di paha kanannya. Operasi tersebut berlangsung di rumah sakit swasta Jean-Mermoz dan dilakukan oleh spesialis Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, dengan prosedur tersebut dipantau oleh tim medis Real Madrid. Klub kemudian mengonfirmasi bahwa operasi telah berjalan dengan sukses.
Operasi tersebut menargetkan cedera pada otot rektus femoris di kaki kanan Mendy, sebuah masalah yang telah mengganggu bek asal Prancis tersebut sepanjang musim ini. Cedera tersebut terjadi saat Madrid menang atas Espanyol pada 3 Mei, ketika Mendy terpaksa keluar lapangan setelah hanya bermain selama 14 menit. Ini menandai cedera kelimanya di musim yang sulit dan telah berulang kali mengganggu peluangnya untuk mendapatkan tempat yang konsisten di susunan pemain inti.
Real Madrid mengonfirmasi bahwa prosedur tersebut telah berjalan lancar
Real Madrid mengonfirmasi hasil operasi tersebut dalam sebuah pernyataan resmi. Prosedur ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengatasi masalah berkepanjangan yang telah membatasi ketersediaan Mendy musim ini.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Pemain kami, Ferland Mendy, telah menjalani operasi yang sukses hari ini, di bawah pengawasan Tim Medis Real Madrid, untuk memperbaiki cedera otot rektus femoris di kaki kanannya. Mendy akan memulai proses rehabilitasinya dalam beberapa hari ke depan."
Rumor tentang pensiun dibantah
Beberapa hari menjelang operasi, sejumlah laporan media Spanyol menyebutkan bahwa situasi tersebut berpotensi mengancam karier Mendy. Beberapa media mengklaim bahwa bek tersebut mungkin harus absen hingga satu tahun, dengan spekulasi bahkan mengemukakan kemungkinan pensiun dini bagi pemain berusia 30 tahun itu.
Kekhawatiran tersebut kini telah dipatahkan. RMC Sport menyebutkan bahwa sang bek tidak berniat mengakhiri kariernya dan tetap bertekad untuk kembali ke level tertinggi sepak bola. Masalah cedera tersebut juga memengaruhi statusnya di level internasional. Meskipun telah mengoleksi 10 caps untuk tim nasional Prancis, Mendy belum tampil untuk Les Bleus sejak Euro 2024, di mana ia tidak masuk dalam skuad.
Tujuan rehabilitasi dan pemulangan
Perkiraan medis pasca operasi jauh lebih menggembirakan daripada yang dilaporkan sebelumnya. Mendy diperkirakan akan absen selama sekitar tiga hingga empat bulan saat ia memulai program rehabilitasinya. Jika proses pemulihannya berjalan sesuai rencana, bek tersebut berpotensi kembali bermain pada paruh pertama musim depan. Baik bagi sang pemain maupun klub, memulihkan kebugaran penuh akan menjadi hal yang sangat penting agar ia dapat kembali mengokohkan posisinya di sisi kiri pertahanan Madrid.