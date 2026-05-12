Mendy menjalani operasi pada hari Senin di Lyon setelah mengalami kambuhnya cedera otot di paha kanannya. Operasi tersebut berlangsung di rumah sakit swasta Jean-Mermoz dan dilakukan oleh spesialis Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, dengan prosedur tersebut dipantau oleh tim medis Real Madrid. Klub kemudian mengonfirmasi bahwa operasi telah berjalan dengan sukses.

Operasi tersebut menargetkan cedera pada otot rektus femoris di kaki kanan Mendy, sebuah masalah yang telah mengganggu bek asal Prancis tersebut sepanjang musim ini. Cedera tersebut terjadi saat Madrid menang atas Espanyol pada 3 Mei, ketika Mendy terpaksa keluar lapangan setelah hanya bermain selama 14 menit. Ini menandai cedera kelimanya di musim yang sulit dan telah berulang kali mengganggu peluangnya untuk mendapatkan tempat yang konsisten di susunan pemain inti.