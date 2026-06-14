Kekhawatiran Real Madrid dan Barcelona... Kemunduran bagi bintang Argentina menjelang laga melawan Aljazair

Setiap kali Argentina berlaga di turnamen apa pun, pelatih kepala Lionel Scaloni selalu dihadapkan pada dilema besar terkait salah satu posisi krusial dalam susunan pemain intinya, mengingat banyaknya bintang yang bersinar.

Beberapa hari menjelang pertandingan pembuka Argentina di Piala Dunia 2026 melawan Aljazair (Rabu dini hari), Scaloni kembali dihadapkan pada dilema yang sama: apakah ia akan memilih Julian Alvarez atau Lautaro Martinez?

Surat kabar Sport mengatakan, "Pertimbangan ini selalu menghantui Scaloni setiap kali ia harus memilih susunan pemain yang akan bertanding dalam ajang sepak bola besar. Lautaro atau Julian?"