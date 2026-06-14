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Kekhawatiran Real Madrid dan Barcelona... Kemunduran bagi bintang Argentina menjelang laga melawan Aljazair

FEATURES
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Scaloni
L. Martinez
J. Alvarez
Argentina
Aljazair
AS

Cedera mendadak... dan satu-satunya manfaat

Setiap kali Argentina berlaga di turnamen apa pun, pelatih kepala Lionel Scaloni selalu dihadapkan pada dilema besar terkait salah satu posisi krusial dalam susunan pemain intinya, mengingat banyaknya bintang yang bersinar.

Beberapa hari menjelang pertandingan pembuka Argentina di Piala Dunia 2026 melawan Aljazair (Rabu dini hari), Scaloni kembali dihadapkan pada dilema yang sama: apakah ia akan memilih Julian Alvarez atau Lautaro Martinez? 

Surat kabar Sport mengatakan, "Pertimbangan ini selalu menghantui Scaloni setiap kali ia harus memilih susunan pemain yang akan bertanding dalam ajang sepak bola besar. Lautaro atau Julian?"

  • Keunggulan yang tak terhentikan... Lautaro di peringkat kedua

    Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Álvarez berhasil mengungguli rekan senegaranya di lini serang mulai dari pertandingan ketiga, saat ia diturunkan sebagai starter menggantikan Lautaro. Waktu bermain Julian mencapai 467 menit, sedangkan penyerang Inter hanya 238 menit. Hal ini terulang dua tahun kemudian pada turnamen Copa América yang dimenangkan Albiceleste atas Kolombia di final.

    Dalam turnamen yang digelar di Amerika Serikat—yang menjadi tuan rumah Piala Dunia saat ini bersama Meksiko dan Kanada—Lautaro kembali berada di peringkat kedua di belakang bintang Atlético Madrid, dengan bermain 221 menit dibandingkan 349 menit yang dimainkan penyerang "Los Rojiblancos" saat ini.

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    Sport mengatakan dalam laporannya tentang krisis Scaloni: "Belum pernah pemain Inter itu mengungguli rekan setimnya saat mereka berdua bermain bersama di Piala Dunia atau Copa America. Ia selalu harus menunggu giliran untuk menjadi penyerang utama. Sungguh masalah yang menyenangkan bagi Scaloni."

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  • Terpaksa absen... Julian Alvarez cedera

    Julian Álvarez belum tampil dalam pertandingan apa pun sejak laga semifinal Liga Champions melawan Arsenal pada 5 Mei lalu, dan sejak saat itu ia belum bermain sama sekali, bahkan dalam dua pertandingan persahabatan Argentina melawan Honduras dan Islandia menjelang Piala Dunia.

    Penyerang Argentina ini masih dalam proses pemulihan dari cedera pergelangan kakinya, dan baru-baru ini menjalani terapi plasma untuk mempercepat proses pemulihannya.

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    Saat tiba di Amerika Serikat, ia merasakan nyeri di bagian yang sama, dan terpaksa menerima suntikan penghilang rasa sakit selama beberapa sesi latihan. Selain itu, ia berlatih di gym bersama seorang terapis fisik, terpisah dari rekan-rekannya.

  • Kekalahan Alvarez dan Kemenangan Lautaro

    Surat kabar Spanyol itu melanjutkan: "Kekalahan yang dialami Julian ini memastikan posisi starter bagi Lautaro dalam pertandingan pembuka melawan Aljazair. Kecuali ada kejutan, penyerang nomor '9' di tim Albiceleste itu akan menjadi kapten Inter."

    Dan menyimpulkan: "Ini merupakan keuntungan besar dan kesempatan untuk mengakhiri Piala Dunia sebagai penyerang mematikan dalam skuad Scaloni. Yang tak diragukan lagi adalah Argentina memiliki penyerang-penyerang kelas dunia."

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    Alvarez menjadi incaran baik Real Madrid maupun Barcelona, di mana Los Blancos baru-baru ini mengajukan tawaran senilai 150 juta euro kepada Atletico untuk merekrutnya, yang disambut dengan ejekan oleh Los Rojiblancos, sementara dikabarkan mereka juga menolak semua tawaran yang diajukan hingga saat ini oleh Barcelona yang berusaha menggantikan Robert Lewandowski.

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