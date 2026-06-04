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Manuel NeuerGetty Images

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Kekhawatiran menjelang laga uji coba menjelang Piala Dunia: Kondisi kebugaran Manuel Neuer masih menjadi tanda tanya

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M. Neuer

Kembalinya kiper Manuel Neuer ke sesi latihan bersama tim nasional Jerman terus tertunda.

Pemain berusia 40 tahun yang baru kembali itu juga tidak ikut serta dalam sesi latihan tertutup pada Kamis di Chicago setelah mengalami cedera betis, dan menurut keterangan DFB, ia masih menjalani "program pemulihan beban secara individual".

  • Waktu yang tersisa hingga laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia pada Sabtu melawan tuan rumah bersama AS pun menjadi sangat mepet. Latihan terakhir akan digelar pada Jumat di Soldier Field. Dengan demikian, Oliver Baumann kemungkinan besar akan kembali menjadi penjaga gawang timnas Jerman, seperti yang terjadi pada Minggu lalu saat melawan Finlandia (4-0).

    Julian Nagelsmann tidak memiliki masalah lain terkait susunan pemain. Pelatih timnas Jerman itu dapat melatih 25 pemain skuad Piala Dunia dan kiper cadangan Jonas Urbig pada hari Kamis di kompleks klub MLS Chicago Fire.

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