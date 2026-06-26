Kapten Chelsea ini menjadi perhatian utama bagi staf medis Timnas Inggris setelah ia tidak hadir dalam sesi latihan pada Kamis. Bek kanan berusia 26 tahun itu mengalami cedera otot paha belakang selama pertandingan imbang tanpa gol yang berlangsung ketat melawan Ghana pada Selasa dan kini sedang dipantau secara ketat. Mengingat riwayat cedera ototnya yang cukup panjang, staf pelatih sangat enggan mengambil risiko yang tidak perlu terkait kebugaran sang bek.

Waktu terjadinya cedera ini sangat mengecewakan bagi Tuchel, yang memiliki opsi terbatas di sisi kanan pertahanannya. Inggris sudah kehilangan Tino Livramento akibat cedera betis yang mengakhiri turnamennya bahkan sebelum kompetisi dimulai, yang berarti absennya James dalam jangka panjang akan membuat skuad kekurangan pemain di posisi tersebut saat babak gugur semakin dekat.



