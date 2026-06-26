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Kekhawatiran ganda terkait cedera bagi Inggris karena Reece James dan Declan Rice absen dalam sesi latihan menjelang laga terakhir fase grup Piala Dunia melawan Panama
James harus berjuang memulihkan kebugarannya setelah mengalami cedera otot paha belakang
Kapten Chelsea ini menjadi perhatian utama bagi staf medis Timnas Inggris setelah ia tidak hadir dalam sesi latihan pada Kamis. Bek kanan berusia 26 tahun itu mengalami cedera otot paha belakang selama pertandingan imbang tanpa gol yang berlangsung ketat melawan Ghana pada Selasa dan kini sedang dipantau secara ketat. Mengingat riwayat cedera ototnya yang cukup panjang, staf pelatih sangat enggan mengambil risiko yang tidak perlu terkait kebugaran sang bek.
Waktu terjadinya cedera ini sangat mengecewakan bagi Tuchel, yang memiliki opsi terbatas di sisi kanan pertahanannya. Inggris sudah kehilangan Tino Livramento akibat cedera betis yang mengakhiri turnamennya bahkan sebelum kompetisi dimulai, yang berarti absennya James dalam jangka panjang akan membuat skuad kekurangan pemain di posisi tersebut saat babak gugur semakin dekat.
- Getty Images Sport
Rice sedang mengatasi nyeri saraf yang berkepanjangan
Rice juga absen dari sesi latihan di markas latihan Inggris, setelah meninggalkan pertandingan sebelumnya dengan perban tebal di betis kirinya. Namun, menurut BBC, kondisi gelandang Arsenal tersebut tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Rice baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah mengalami nyeri saraf di otot paha belakangnya sejak periode liburan akhir tahun, suatu kondisi yang telah ia tangani secara diam-diam selama beberapa bulan.
Pemain berusia 27 tahun ini telah secara terbuka mengkritik “jumlah pertandingan yang berlebihan” dalam kalender sepak bola modern setelah musim yang melelahkan di mana ia tampil sebanyak 55 kali untuk klubnya. Meskipun Rice mengatakan kepada staf bahwa ia “baik-baik saja” setelah hasil imbang melawan Ghana, ketidakhadirannya dalam sesi latihan menunjukkan bahwa timnas Inggris mengambil setiap langkah pencegahan untuk memastikan gelandang andalan mereka siap untuk fase krusial turnamen ini.
Tuchel mempertimbangkan berbagai opsi rotasi
Dengan tiket ke babak 32 besar yang hampir pasti, Tuchel mungkin akan memanfaatkan laga melawan Panama untuk merotasi skuadnya, meski ia telah memperingatkan agar tidak melakukan terlalu banyak perubahan sekaligus. Pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Saya tidak segan untuk melakukan rotasi pemain sekarang. Beberapa pemain seharusnya diturunkan, tapi mungkin rotasinya akan lebih moderat. Tidak selalu adil jika Anda hanya merotasi pemain dan langsung berkata: 'Oke, ayo tampil.' Kita lihat saja nanti."
Jika James dan Rice dianggap tidak layak untuk menjadi starter, Tuchel sudah memiliki beberapa rencana cadangan. Ezri Konsa bisa diminta untuk pindah ke posisi bek kanan, sementara pemain muda Manchester City, Nico O’Reilly, dan Kobbie Mainoo dari United siap diturunkan. Ada juga godaan untuk merotasi susunan pemain guna melindungi Rice dari potensi skorsing, karena saat ini ia hanya berjarak satu kartu kuning lagi dari skorsing satu pertandingan.
- Getty Images Sport
Misi melawan Panama
Terlepas dari kekhawatiran soal cedera, Inggris masih berpeluang besar untuk memuncaki Grup L jika mereka mampu mengalahkan Panama. Tuchel membela penampilan timnya saat melawan Ghana, sambil menekankan pentingnya stabilitas. "Perjalanan masih panjang dan belum ada yang pernah menjuarai Piala Dunia dengan mencetak empat gol per pertandingan dan terus menyerang tanpa henti," tegas sang manajer. "Tanggung jawab kami adalah memberikan segalanya di lapangan."
The Three Lions saat ini memimpin grup mereka dengan selisih satu gol atas Black Stars, dan kemenangan di New Jersey akan menjamin mereka jalur yang secara teoritis lebih mudah di babak 16 besar. Dengan Bukayo Saka yang juga sedang dipulihkan ke kondisi kebugaran penuh setelah mengalami masalah pada tendon Achilles-nya, kinerja departemen medis di Kansas City pada akhirnya bisa menentukan ambisi Inggris di Piala Dunia ini.