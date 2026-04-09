Kekhawatiran di Al-Nasr... Inzaghi mengandalkan skema taktik Jesus di fase-fase krusial

Pelatih asal Italia itu memperbaiki arah

Keputusan teknis tidak selalu berhasil; ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam penilaian atau pelaksanaan rencana, terutama di klub-klub yang mengalami gejolak manajemen dan pergantian staf teknis yang sering.

Kesalahan-kesalahan ini dapat berdampak langsung pada performa para pemain dan hasil pertandingan, yang menempatkan tim dan para penggemarnya di bawah tekanan terus-menerus serta mempersulit tercapainya stabilitas yang dibutuhkan untuk meraih gelar dan trofi.

Inilah tepatnya yang terjadi pada klub Al-Hilal Saudi setelah merekrut pelatih Italia Simone Inzaghi di awal musim ini, yang membawa gaya dan identitas teknis baru yang tidak biasa bagi para pemain maupun suporter.

Perubahan mendadak dalam metodologi permainan dan pendekatan taktis tim menyebabkan sedikit kebingungan di awal musim, dan membuat adaptasi terhadap gayanya menjadi lebih sulit, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial dan persaingan untuk gelar domestik dan kontinental.

    Identitas yang berbeda

    Gaya permainan Inzaghi ditandai dengan keseimbangan yang jelas antara pertahanan dan serangan, sehingga tim mampu mengendalikan jalannya pertandingan baik saat menguasai bola maupun saat kehilangan bola.

    Inzaghi sangat mengandalkan kekuatan para bek sayap dalam proses serangan melalui transisi cepat, dengan kedua sayap terus bergerak ke dalam untuk mendukung serangan dan memperluas area permainan.

    Pendekatan ini sering kali mengandalkan formasi 5-3-2, yang sangat berbeda dari gaya permainan Al-Hilal pada musim-musim sebelumnya, yang mengandalkan pembangunan serangan dari tengah dan penguasaan sayap secara seimbang tanpa pertahanan yang begitu ketat.

    Gaya Inzaghi memberikan tekanan besar pada para pemain di lini pertahanan dan serangan secara bersamaan, serta memaksa mereka untuk disiplin secara taktis dan mematuhi posisi yang tepat selama 90 menit, yang merupakan tantangan besar bagi tim pada awalnya namun memberikan kendali taktis di lapangan saat diterapkan dengan benar.

  • Kritik terhadap gaya

    Gaya permainan Inzagi mendapat kritik tajam karena apa yang dianggap oleh sebagian orang sebagai lemahnya identitas serangan tim, yang berdampak negatif pada hasil Al-Hilal di Liga Roshen.

    Ketergantungan pada keseimbangan pertahanan dan serangan yang terukur menyebabkan banyak hasil imbang yang seharusnya bisa diubah menjadi kemenangan, yang membuat tim kehilangan poin berharga dalam perebutan posisi teratas dan melemahkan peluangnya dalam persaingan memperebutkan gelar juara musim ini.

    Meskipun Al-Hilal mengandalkan gaya bertahan, mereka mengalami kesulitan besar di sektor ini, terutama dalam menghadapi umpan silang, dan yang terbaru terjadi saat melawan Al-Taawoun ketika mereka kebobolan dua gol yang fatal.

    Para pakar sepak bola dan legenda Al-Hilal mendesak Inzaghi untuk mengubah pendekatan ini dan mengandalkan formasi menyerang, terutama karena ia memiliki beberapa pemain hebat.

    Resep Yesus

    Inzaghi memutuskan untuk menanggapi tuntutan para pendukung dan kritikus, lalu mengubah gaya bermainnya yang biasa dengan menerapkan pendekatan menyerang yang memukau saat menghadapi Al-Khulud, dan berhasil meraih kemenangan telak 6-0 pada Rabu kemarin, dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen.

    Gaya baru yang diadopsi Inzaghi sangat berbeda dari biasanya, dan sangat mirip dengan gaya Jorge Jesus, pelatih Al-Nassr saat ini dan mantan pelatih Al-Hilal, yang dikenal dengan tekanan tinggi dan organisasi serangan yang intens.

    Inzaghi memfokuskan pada pertahanan yang maju, dengan menerapkan tekanan keras dari seluruh penjuru lapangan, berusaha merebut duel satu lawan satu dan merebut kembali bola dengan cepat, sebelum melancarkan serangan cepat dan langsung ke lawan, yang memberikan timnya kendali penuh atas jalannya pertandingan.

    Pendekatan ini menghasilkan enam gol luar biasa bagi Al-Hilal, termasuk empat gol yang menghancurkan di babak pertama, sehingga pertandingan ini menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi taktis dan kemampuan Inzaghi dalam mengadopsi gaya serangan yang kuat saat diperlukan.

    Pertarungan Perebutan Gelar

    Jika Inzaghi terus menerapkan pendekatan serangan yang seimbang ini, ia akan menjadi ancaman besar bagi Al-Nassr dalam perebutan gelar Liga Roshen, dengan hanya tersisa 6 putaran menjelang akhir musim.

    Al-Hilal akan menjalani 6 pertandingan tersisa, sementara Al-Nassr memiliki 7 pertandingan. Jika "Al-Alamy" menang atas Al-Akhdoud dalam pertandingan yang dijadwalkan pada hari Sabtu, selisih poin akan kembali menjadi hanya 5 poin, yang akan membuat persaingan kembali sangat seru.

    Al-Hilal harus memenangkan semua pertandingan mendatang, termasuk laga head-to-head melawan Al-Nassr, sambil berharap tim kuning itu tersandung di salah satu pertandingannya, agar bisa mengejar pimpinan klasemen dan bersaing memperebutkan gelar hingga akhir.

    Persamaan ini menjadikan setiap pertandingan di putaran-putaran mendatang sebagai pertarungan krusial, di mana kemampuan Al-Hilal untuk memanfaatkan perubahan taktik Inzaghi di tengah persaingan demi keuntungannya sendiri akan diuji, sementara Al-Nassr berupaya mempertahankan posisi puncak dan meraih kemenangan yang dibutuhkan untuk mempertahankan gelar.