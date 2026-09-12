Kekhawatiran cedera menghantam Tottenham! Pedro Porro dan Destiny Udogie dicoret dari laga kontra Everton setelah peringatan De Zerbi

Pendukung Tottenham mendapat kabar yang tidak diinginkan pada Sabtu sore ketika susunan pemain yang telah dikonfirmasi mengungkap absennya Porro dan Udogie untuk laga melawan Everton.

Setelah sama-sama tampil dalam starting XI pada hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan di markas Nottingham Forest akhir pekan lalu, absennya keduanya secara total dari skuad di Tottenham Hotspur Stadium langsung memunculkan pertanyaan.

Berbicara dalam konferensi pers pralaga pada Jumat, juru taktik asal Italia itu terbuka soal risiko memainkan keduanya, dengan mengakui bahwa masalah otot ringan memaksanya mengambil keputusan tersebut. "Porro merasakan sedikit masalah otot, kami harus melihat besok apakah dia tersedia atau tidak, tetapi saat ini saya tidak ingin mengambil risiko apa pun. Hal yang sama [dengan] Udogie," kata De Zerbi.