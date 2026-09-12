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Kekhawatiran cedera menghantam Tottenham! Pedro Porro dan Destiny Udogie dicoret dari laga kontra Everton setelah peringatan De Zerbi
De Zerbi memilih berhati-hati terkait duet bek
Pendukung Tottenham mendapat kabar yang tidak diinginkan pada Sabtu sore ketika susunan pemain yang telah dikonfirmasi mengungkap absennya Porro dan Udogie untuk laga melawan Everton.
Setelah sama-sama tampil dalam starting XI pada hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan di markas Nottingham Forest akhir pekan lalu, absennya keduanya secara total dari skuad di Tottenham Hotspur Stadium langsung memunculkan pertanyaan.
Berbicara dalam konferensi pers pralaga pada Jumat, juru taktik asal Italia itu terbuka soal risiko memainkan keduanya, dengan mengakui bahwa masalah otot ringan memaksanya mengambil keputusan tersebut. "Porro merasakan sedikit masalah otot, kami harus melihat besok apakah dia tersedia atau tidak, tetapi saat ini saya tidak ingin mengambil risiko apa pun. Hal yang sama [dengan] Udogie," kata De Zerbi.
- Getty Images Sport
Dampak fisik dan efek sisa Piala Dunia
Sang manajer menjelaskan lebih lanjut soal tantangan spesifik yang dihadapi para bek sayapnya, dengan mencatat bahwa keterlibatan Porro di kompetisi internasional turut berperan dalam kelelahan yang ia rasakan saat ini. "Porro dan Udogie adalah pemain yang mirip karena salah satunya, Pedro bermain di Piala Dunia, Piala Dunia yang panjang dan kami sudah tahu setelah Piala Dunia itu bisa menjadi situasi yang sulit untuk dikelola baginya," jelas De Zerbi.
Situasi Udogie juga sama peliknya, mengingat riwayat masalah kebugarannya baru-baru ini di London Utara. Pemain internasional Italia itu kerap harus menjalani perawatan, dan klub sangat ingin menghindari terulangnya musim yang terganggu seperti yang ia alami tahun lalu. "Untuk Udogie, musim lalu [dia] mengalami banyak cedera, dia bermain 60 menit di Nottingham dan kami juga harus mengelola Destiny dengan cara terbaik yang kami bisa," tambah sang manajer.
Fernandes tetap positif meski memulai dengan lambat
Meski absennya para pemain bertahan menjadi pukulan, rekrutan musim panas Matheus Fernandes telah berbicara tentang standar tinggi dan kualitas di dalam skuad. Terlepas dari kegagalan tim memenangi laga-laga pembuka mereka, gelandang senilai £85 juta itu tetap yakin bahwa proyek di bawah De Zerbi pada akhirnya akan membuahkan hasil.
Fernandes, yang bergabung dari West Ham setelah menjalani periode yang sangat produktif di London Timur, menyebut gairah menular sang manajer sebagai alasan utama kepindahannya ke Tottenham Hotspur Stadium, bahkan di tengah minat dari Manchester United.
"Saya yakin saya bisa menjadi pemain yang jauh lebih baik daripada musim lalu," kata pemain internasional Portugal itu. "Jika Anda melihat skuad ini, ini adalah tim besar dengan pemain-pemain besar, pemain-pemain penting, pemain-pemain berpengalaman, pemain-pemain dengan kualitas tinggi. Jadi, ketika Anda bermain dengan pemain yang lebih baik, saya pikir Anda bermain lebih baik. Jadi, saya yakin saya bisa jauh lebih baik."
- Getty Images Sport
Perombakan lini belakang di Stadion Spurs
Dengan dua pemain reguler absen, sorotan tertuju pada Archie Gray dan Andy Robertson untuk menghadirkan soliditas di lini pertahanan serta lebar serangan yang dibutuhkan. Gray, remaja serbabisa itu, kerap dimainkan dalam berbagai peran sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Leeds United, tetapi ujian untuk menghadapi winger-wenger fisik Everton menghadirkan tantangan baru.
Sementara itu, Robertson yang berpengalaman, dan sudah kenyang dengan laga-laga Premier League bertekanan tinggi, mendapat tugas untuk meniru pergerakan masuk ke dalam serta overlapping run yang biasanya diberikan Udogie di sepertiga akhir lapangan.
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