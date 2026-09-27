Liverpool secara resmi mengonfirmasi bahwa Isak akan kembali ke klub lebih cepat dari jadwal setelah mengalami masalah kebugaran saat menjalani tugas internasional. Penyerang timnas Swedia itu, yang sedang dalam performa sensasional untuk raksasa Premier League tersebut, awalnya diperkirakan akan mewakili negaranya dalam jadwal empat pertandingan pada jeda internasional kali ini. Namun, setelah tampil pada laga pembuka, ia kini akan absen dalam tiga pertandingan tersisa pada kampanye Nations League Swedia di periode ini untuk fokus pada pemulihannya di AXA Training Centre.

Klub merilis pernyataan resmi untuk memberi kabar terbaru kepada para pendukung mengenai situasi tersebut, sekaligus menjelaskan langkah selanjutnya bagi mantan pemain Newcastle itu. Buletin tersebut menyatakan: 'Alexander Isak akan kembali ke Liverpool dari tugas internasional karena cedera ringan. Sang penyerang tidak akan terlibat dalam tiga pertandingan tersisa Swedia pada jeda internasional saat ini dan kini akan diperiksa oleh staf medis klub di AXA Training Centre.'