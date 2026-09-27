AFP
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Kekhawatiran cedera bagi Liverpool! Alexander Isak dipulangkan dari skuad Swedia setelah mengalami benturan di Nations League
Bintang Anfield mengalami kemunduran di level internasional
Liverpool secara resmi mengonfirmasi bahwa Isak akan kembali ke klub lebih cepat dari jadwal setelah mengalami masalah kebugaran saat menjalani tugas internasional. Penyerang timnas Swedia itu, yang sedang dalam performa sensasional untuk raksasa Premier League tersebut, awalnya diperkirakan akan mewakili negaranya dalam jadwal empat pertandingan pada jeda internasional kali ini. Namun, setelah tampil pada laga pembuka, ia kini akan absen dalam tiga pertandingan tersisa pada kampanye Nations League Swedia di periode ini untuk fokus pada pemulihannya di AXA Training Centre.
Klub merilis pernyataan resmi untuk memberi kabar terbaru kepada para pendukung mengenai situasi tersebut, sekaligus menjelaskan langkah selanjutnya bagi mantan pemain Newcastle itu. Buletin tersebut menyatakan: 'Alexander Isak akan kembali ke Liverpool dari tugas internasional karena cedera ringan. Sang penyerang tidak akan terlibat dalam tiga pertandingan tersisa Swedia pada jeda internasional saat ini dan kini akan diperiksa oleh staf medis klub di AXA Training Centre.'
- Getty Images Sport
Awal yang produktif untuk kampanye baru
Isak bermain penuh selama 90 menit dan mencetak satu gol dalam kemenangan 2-1 Swedia atas Rumania pada Jumat. Namun, striker Liverpool itu kini akan absen pada laga Senin melawan Polandia, serta pertandingan Grup 4 Liga B yang akan datang melawan Bosnia-Herzegovina pada 2 Oktober dan laga tandang melawan Rumania pada 5 Oktober.
Isak sudah mencetak empat gol hanya dalam lima penampilan di Premier League, yang menyumbang lebih dari separuh total gol Liverpool di liga sejauh ini. Kontribusi terbarunya adalah gol penentu kemenangan saat melawan Bournemouth, sebuah gol yang memastikan ia sudah melampaui catatan golnya dari musim debut yang sulit di Anfield. Saat ini, hanya superstar Manchester City Erling Haaland yang berada di atasnya dalam persaingan untuk Sepatu Emas Premier League, yang menegaskan pentingnya dirinya dalam racikan taktik Iraola.
Klub-klub Premier League dalam kewaspadaan tinggi
Liverpool bukan satu-satunya tim yang menghadapi masalah personel selama jeda internasional yang menjadi ujian bagi para manajer klub. "Kutukan jeda internasional" tampaknya menimpa beberapa klub papan atas sekaligus, dengan Arsenal dan Sunderland juga melaporkan cedera pada penyerang kunci mereka. Pada Kamis malam, Kai Havertz terpaksa ditarik keluar saat membela Jerman, sementara Brian Brobbey juga mengalami cedera dalam benturan berintensitas tinggi yang sama antara Jerman dan Belanda di Amsterdam.
Dengan jeda internasional kali ini diperpanjang, aksi Premier League baru dijadwalkan kembali bergulir pada akhir pekan kedua Oktober. Ini memberi departemen medis Liverpool sedikit waktu untuk menangani kebugaran Isak, tetapi padatnya jadwal pertandingan yang akan datang membuat Iraola sangat berharap jimatnya itu terhindar dari absen panjang.
- AFP
Ujian besar menanti setelah jeda internasional
Liverpool saat ini berada di peringkat keenam klasemen Liga Primer dengan sembilan poin, tertinggal enam poin dari pemuncak Manchester City. Setelah jeda internasional berakhir, Liverpool akan menghadapi laga berisiko tinggi melawan City di Anfield pada 11 Oktober.
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