Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Kekhawatiran besar untuk Arteta! Bek Arsenal Piero Hincapie mengalami kekhawatiran cedera baru jelang bentrok melawan Lille

Arsenal
Leeds United
Premier League
P. Hincapie

Mikel Arteta menghadapi pusing dalam menentukan pilihan pemain jelang malam krusial di kompetisi Eropa setelah Piero Hincapie mengalami kemunduran cedera yang mengkhawatirkan. Bek internasional Ekuador itu terpaksa meninggalkan lapangan dalam kondisi kesakitan tak lama setelah peluit akhir kemenangan susah payah Arsenal atas Leeds United.

  • Drama telat di Emirates

    Kemenangan 2-1 Arsenal atas Leeds United pada Sabtu yang diraih dengan susah payah seharusnya menjadi momen perayaan saat Arsenal menyamai perolehan poin Manchester City di puncak klasemen Premier League. Namun, suasana di Stadion Emirates cepat berubah selama rangkaian aktivitas seusai pertandingan ketika Hincapie mengalami kemunduran fisik yang signifikan.

    Bek tersebut, yang baru saja kembali masuk ke skuad tim utama, terlihat sangat tidak nyaman saat menjalani latihan pendinginan standar yang dilakukan oleh pemain pengganti dan pemain lapis kedua yang tidak menyelesaikan 90 menit penuh, menurut BBC.

  • imago-sport-1084317855.jpgAction Plus

    Hincapie ditandu keluar saat Arsenal menunggu hasil pemindaian

    Situasinya tampak serius karena mantan pemain Bayer Leverkusen itu tidak mampu meninggalkan lapangan dengan kekuatannya sendiri. Menurut Sami Mokbel dari BBC, Hincapie ditandu keluar sambil memegangi pergelangan kaki kanannya, sebuah gambaran yang pasti membuat staf medis Arsenal khawatir. Pemain berusia 22 tahun itu hanya sempat tampil singkat sebagai pemain pengganti pada akhir laga melawan tim asuhan Daniel Farke, tetapi sesi lari tambahan rutin yang harus dijalani setelah pertandingan justru menjadi penyebab petaka baginya.

    Laporan dari Arsenal menyebut bek tersebut kini akan menjalani serangkaian pemindaian untuk menentukan secara pasti tingkat kerusakan pada sendi pergelangan kakinya.

  • Mimpi buruk yang terus berulang bagi Hincapie

    Pukulan terbaru ini mengikuti pola absennya Hincapie yang membuat frustrasi, setelah ia melewatkan jeda internasional terbaru karena masalah otot yang tak kunjung pulih. Bek itu juga terlihat absen saat laga Piala Liga melawan Ipswich Town pada 15 September.

    Kedalaman lini belakang Arsenal sedang diuji pada momen krusial musim ini, terutama saat mereka berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik sambil bersaing di berbagai ajang. Arsenal mengandalkan soliditas pertahanannya untuk mengamankan gelar musim lalu, tetapi mereka sudah kebobolan lima gol dalam enam pertandingan pembuka liga musim ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Dampak terhadap persiapan Liga Champions

    Kekhawatiran yang paling mendesak bagi tim London Utara itu adalah laga fase grup Liga Champions melawan Lille pada Selasa malam. Dengan Hincapie kini diragukan tampil dalam laga tersebut, tekanan terhadap Riccardo Calafiori meningkat untuk mempertahankan level performa tingginya.

    Pemain internasional Italia itu telah menjadi bagian integral dari ancaman serangan Arsenal dari posisi bek kiri, mencetak gol penyeimbang saat menghadapi Leeds dan memimpin semua bek Premier League dalam keterlibatan gol musim ini. Namun, kurangnya pelapis alami di belakangnya tetap menjadi risiko taktis yang signifikan bagi Arteta.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Lille crest
Lille
LIL
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Manchester United crest
Manchester United
MUN