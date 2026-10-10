AFP
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Kekhawatiran besar untuk Arteta! Bek Arsenal Piero Hincapie mengalami kekhawatiran cedera baru jelang bentrok melawan Lille
Drama telat di Emirates
Kemenangan 2-1 Arsenal atas Leeds United pada Sabtu yang diraih dengan susah payah seharusnya menjadi momen perayaan saat Arsenal menyamai perolehan poin Manchester City di puncak klasemen Premier League. Namun, suasana di Stadion Emirates cepat berubah selama rangkaian aktivitas seusai pertandingan ketika Hincapie mengalami kemunduran fisik yang signifikan.
Bek tersebut, yang baru saja kembali masuk ke skuad tim utama, terlihat sangat tidak nyaman saat menjalani latihan pendinginan standar yang dilakukan oleh pemain pengganti dan pemain lapis kedua yang tidak menyelesaikan 90 menit penuh, menurut BBC.
- Action Plus
Hincapie ditandu keluar saat Arsenal menunggu hasil pemindaian
Situasinya tampak serius karena mantan pemain Bayer Leverkusen itu tidak mampu meninggalkan lapangan dengan kekuatannya sendiri. Menurut Sami Mokbel dari BBC, Hincapie ditandu keluar sambil memegangi pergelangan kaki kanannya, sebuah gambaran yang pasti membuat staf medis Arsenal khawatir. Pemain berusia 22 tahun itu hanya sempat tampil singkat sebagai pemain pengganti pada akhir laga melawan tim asuhan Daniel Farke, tetapi sesi lari tambahan rutin yang harus dijalani setelah pertandingan justru menjadi penyebab petaka baginya.
Laporan dari Arsenal menyebut bek tersebut kini akan menjalani serangkaian pemindaian untuk menentukan secara pasti tingkat kerusakan pada sendi pergelangan kakinya.
Mimpi buruk yang terus berulang bagi Hincapie
Pukulan terbaru ini mengikuti pola absennya Hincapie yang membuat frustrasi, setelah ia melewatkan jeda internasional terbaru karena masalah otot yang tak kunjung pulih. Bek itu juga terlihat absen saat laga Piala Liga melawan Ipswich Town pada 15 September.
Kedalaman lini belakang Arsenal sedang diuji pada momen krusial musim ini, terutama saat mereka berupaya mempertahankan momentum di kompetisi domestik sambil bersaing di berbagai ajang. Arsenal mengandalkan soliditas pertahanannya untuk mengamankan gelar musim lalu, tetapi mereka sudah kebobolan lima gol dalam enam pertandingan pembuka liga musim ini.
- Getty Images Sport
Dampak terhadap persiapan Liga Champions
Kekhawatiran yang paling mendesak bagi tim London Utara itu adalah laga fase grup Liga Champions melawan Lille pada Selasa malam. Dengan Hincapie kini diragukan tampil dalam laga tersebut, tekanan terhadap Riccardo Calafiori meningkat untuk mempertahankan level performa tingginya.
Pemain internasional Italia itu telah menjadi bagian integral dari ancaman serangan Arsenal dari posisi bek kiri, mencetak gol penyeimbang saat menghadapi Leeds dan memimpin semua bek Premier League dalam keterlibatan gol musim ini. Namun, kurangnya pelapis alami di belakangnya tetap menjadi risiko taktis yang signifikan bagi Arteta.
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