Kemenangan 2-1 Arsenal atas Leeds United pada Sabtu yang diraih dengan susah payah seharusnya menjadi momen perayaan saat Arsenal menyamai perolehan poin Manchester City di puncak klasemen Premier League. Namun, suasana di Stadion Emirates cepat berubah selama rangkaian aktivitas seusai pertandingan ketika Hincapie mengalami kemunduran fisik yang signifikan.

Bek tersebut, yang baru saja kembali masuk ke skuad tim utama, terlihat sangat tidak nyaman saat menjalani latihan pendinginan standar yang dilakukan oleh pemain pengganti dan pemain lapis kedua yang tidak menyelesaikan 90 menit penuh, menurut BBC.