Kekhawatiran besar terkait cedera Rodri menghantui Man City, sementara Pep Guardiola memberikan kabar terbaru setelah gelandang tersebut terpaksa ditarik keluar dalam kemenangan gemilang atas Arsenal
Mengkhawatirkan kondisi kebugaran Rodri
City cemas dengan kondisi kebugaran Rodri setelah menjalani pertarungan fisik dan mental yang intens dan melelahkan melawan pemuncak klasemen. Satu-satunya hal negatif dari kemenangan besar atas The Gunners adalah fakta bahwa gelandang tersebut terpaksa ditarik keluar menjelang akhir pertandingan hari Minggu. Kemunduran ini menambah rasa frustrasi bagi pemain internasional Spanyol tersebut, yang telah absen dalam 11 pertandingan liga musim ini akibat masalah hamstring dan lutut yang berulang. Meskipun musimnya diwarnai cedera, ia tetap berhasil tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi.
Guardiola memberikan kabar terbaru mengenai cedera
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Guardiola mengakui bahwa ia belum yakin seberapa parah cedera tersebut. Dalam penjelasannya mengenai perkembangan terkini, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan diagnosis awal namun menekankan perlunya pemeriksaan medis lebih lanjut. Guardiola mengatakan: “Saya tidak tahu berapa lama Rodri akan absen. [Sepertinya] cedera pangkal paha, menurut dokter, tapi kita lihat saja nanti. Kami akan melakukan tes malam ini atau besok.”
Momentum dalam perebutan gelar bergeser
Kemenangan ini membuat City memperkecil selisih poin dengan Arsenal menjadi tiga poin, dan mereka masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Mengenai arti penting hasil tersebut, sang manajer bersikap tenang, sambil mencatat bahwa hal utama yang bisa diambil adalah tim kini sudah dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Guardiola berkata: “Pertandingan itu memberi kami harapan, itu saja. Saya katakan kepada mereka setelah pertandingan untuk menikmati momen ini, tapi jangan sampai kehilangan fokus sekarang. Kami memiliki empat minggu yang panjang, dan saya tahu apa pesannya. Kami sudah di sana. Kenyataannya, siapa yang berada di puncak klasemen? Bukan kami. Selisih gol - siapa yang lebih baik? Mereka. Langkah demi langkah. Kami memiliki harapan untuk memperpanjang peluang berjuang hingga akhir. Tentu saja [kami memiliki keyakinan]. Musim depan kami pasti akan bermain di Liga Champions dan itu adalah trofi terbesar bagi klub-klub ini.”
Perhatian kini beralih ke Burnley dan Piala FA
City kini akan berupaya memanfaatkan keunggulan satu pertandingan yang mereka miliki dan secara resmi merebut posisi puncak klasemen dengan meraih kemenangan lagi saat bertandang ke markas Burnley pada Rabu malam. Setelah laga liga yang krusial itu, seluruh fokus mereka akan segera beralih ke pertandingan semifinal Piala FA yang sangat dinantikan melawan Southampton pada Sabtu mendatang. Masih harus dilihat apakah Rodri akan diturunkan dalam salah satu dari kedua pertandingan tersebut.