Kekhawatiran besar terkait cedera Rodri menghantui Man City, sementara Pep Guardiola memberikan kabar terbaru setelah gelandang tersebut terpaksa ditarik keluar dalam kemenangan gemilang atas Arsenal

Kemenangan ini membuat City memperkecil selisih poin dengan Arsenal menjadi tiga poin, dan mereka masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Mengenai arti penting hasil tersebut, sang manajer bersikap tenang, sambil mencatat bahwa hal utama yang bisa diambil adalah tim kini sudah dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Guardiola berkata: “Pertandingan itu memberi kami harapan, itu saja. Saya katakan kepada mereka setelah pertandingan untuk menikmati momen ini, tapi jangan sampai kehilangan fokus sekarang. Kami memiliki empat minggu yang panjang, dan saya tahu apa pesannya. Kami sudah di sana. Kenyataannya, siapa yang berada di puncak klasemen? Bukan kami. Selisih gol - siapa yang lebih baik? Mereka. Langkah demi langkah. Kami memiliki harapan untuk memperpanjang peluang berjuang hingga akhir. Tentu saja [kami memiliki keyakinan]. Musim depan kami pasti akan bermain di Liga Champions dan itu adalah trofi terbesar bagi klub-klub ini.”