AFP
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Kekhawatiran besar terkait cedera menimpa Brasil setelah Raphinha terpaksa ditarik keluar saat kemenangan Brasil atas Haiti di Piala Dunia
Cedera Raphinha meredupkan kemenangan pertama Brasil di Piala Dunia
Brasil meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 dengan skor telak 3-0 atas Haiti. Dua gol dari Matheus Cunha dan satu gol dari Vinicius Junior memastikan kemenangan tersebut serta memperkuat posisi Selecao di Grup C.
Namun, hal yang paling menjadi sorotan setelah pertandingan adalah kondisi kebugaran Raphinha. Pemain sayap Barcelona itu mengalami cedera otot paha belakang dan digantikan oleh pemain muda Bournemouth, Rayan, pada menit ke-40. Cedera tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran mengingat riwayat masalah otot paha belakang yang dialami Raphinha tahun ini, dan staf medis Brasil akan mengevaluasi seberapa parah cedera tersebut.
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Ancelotti dan Paqueta menanggapi kekhawatiran tersebut
Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengakui bahwa ia belum mengetahui seberapa parah cedera tersebut. Pelatih asal Italia itu mengatakan setelah pertandingan: "Raphinha akan menjalani pemeriksaan besok, saat ini kami belum tahu apa yang terjadi."
Gelandang Lucas Paqueta juga mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi rekan setimnya itu. "Saya rasa kami semua khawatir. Kami berharap ini bukan cedera serius. Saya masih belum tahu apa-apa, dia masih harus menjalani pemeriksaan," kata Paqueta.
Kembalinya Neymar memberikan dorongan yang tepat waktu
Meskipun cedera Raphinha menimbulkan ketidakpastian, Brasil mendapat kabar menggembirakan terkait Neymar. Penyerang tersebut hampir kembali bermain setelah absen dalam dua pertandingan pertama babak penyisihan grup akibat cedera betis. Ancelotti menegaskan bahwa kembalinya Neymar kini sudah dekat.
Ancelotti mengatakan: "Neymar akan berlatih secara individu besok, dan pada hari Senin bersama sisa tim. Dia akan siap untuk pertandingan melawan Skotlandia."
- AFP
Brasil fokus pada pertarungan di Grup C
Brasil kini menghadapi tahap krusial dalam upayanya untuk menjadi juara Grup C. Kembalinya Neymar yang dinantikan diharapkan dapat memperkuat opsi Ancelotti, namun perhatian tetap tertuju pada hasil pemeriksaan medis Raphinha. Selecao saat ini memuncaki Grup C dengan empat poin, dan akan menghadapi Skotlandia di Miami Stadium pada hari Rabu.