Kekhawatiran besar terkait cedera menimpa Brasil setelah Raphinha terpaksa ditarik keluar saat kemenangan Brasil atas Haiti di Piala Dunia

Brasil meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 dengan skor telak 3-0 atas Haiti. Dua gol dari Matheus Cunha dan satu gol dari Vinicius Junior memastikan kemenangan tersebut serta memperkuat posisi Selecao di Grup C.

Namun, hal yang paling menjadi sorotan setelah pertandingan adalah kondisi kebugaran Raphinha. Pemain sayap Barcelona itu mengalami cedera otot paha belakang dan digantikan oleh pemain muda Bournemouth, Rayan, pada menit ke-40. Cedera tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran mengingat riwayat masalah otot paha belakang yang dialami Raphinha tahun ini, dan staf medis Brasil akan mengevaluasi seberapa parah cedera tersebut.