Kekhawatiran besar terkait cedera menghantui Tottenham, karena Roberto De Zerbi harus menanti kabar mengenai kondisi kebugaran pemain andalannya menjelang laga krusial melawan Wolves
Udogie menjadi kekhawatiran terbaru bagi De Zerbi
Udogie, 23 tahun, telah mengalami sejumlah masalah kebugaran musim ini, termasuk cedera lutut dan otot paha belakang. Kemunduran baru ini tentu mengecewakan bagi sang bek, yang baru saja pulih dari cedera otot paha belakang dan tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pertama De Zerbi sebagai pelatih bulan ini.
Belum jelas apa sebenarnya masalah terbarunya, namun bek sayap asal Italia ini kini diragukan tampil dalam laga tandang ke Molineux pada Sabtu mendatang, menurut laporan SunSport. Spurs akan menghadapi laga tersebut dengan sangat membutuhkan poin, saat ini mereka hanya berjarak dua poin dari zona aman dengan hanya lima pertandingan tersisa di musim Premier League untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi.
Upaya bertahan hidup yang tersendat-sendat akan diuji oleh Wolves
Waktu terjadinya cedera ini sungguh tidak tepat bagi De Zerbi, yang sedang berupaya meraih kemenangan pertamanya sejak mengambil alih klub asal London Utara tersebut. Meskipun tekanan semakin meningkat, mantan pelatih Brighton itu menegaskan setelah hasil imbang 2-2 di kandang melawan Brighton pada Sabtu lalu – di mana The Seagulls mencetak gol penyeimbang pada menit ke-95 – bahwa timnya mampu memenangkan kelima pertandingan terakhir mereka.
Keyakinan itu muncul di tengah statistik suram bagi para penggemar Spurs. Tottenham yang terancam degradasi belum pernah menang di Liga Premier sejak 28 Desember, sebuah rentetan hasil yang membuat mereka terjun bebas ke tiga besar terbawah. De Zerbi sudah kehilangan pemain kunci Mohammed Kudus dan Cristian Romero untuk sisa musim ini akibat cedera paha dan lutut masing-masing.
Kembalinya Maddison memberikan dorongan moral
Meskipun barisan pertahanan masih tertekan, ada secercah harapan dari bangku cadangan selama pertandingan imbang melawan Brighton baru-baru ini. Gelandang andalan Dejan Kulusevski dan James Maddison telah absen sepanjang musim akibat cedera lutut serius, namun Maddison secara mengejutkan kembali masuk dalam skuad pertandingan akhir pekan lalu, delapan bulan setelah mengalami cedera ACL selama pramusim.
Playmaker ini tidak melakukan pemanasan sepanjang pertandingan, sehingga kehadirannya lebih terlihat sebagai dorongan psikologis daripada yang lainnya. Namun, kembalinya dia yang mengejutkan ini memberikan harapan bahwa pemain berusia 29 tahun ini dapat berperan dalam upaya Spurs untuk bertahan di liga selama bulan terakhir musim ini. Menambahkan kreativitasnya kembali ke dalam tim akan menjadi dorongan besar bagi tim yang sedang berjuang untuk meraih hasil.
Mencari ketangguhan mental dalam perjuangan menghindari degradasi
Di luar masalah taktik dan kebugaran di lapangan, De Zerbi secara konsisten menyoroti bahwa “mentalitas” Tottenham yang rapuh merupakan hambatan terbesar mereka, bukan kebutuhan untuk melatih para pemain berbakatnya dengan lebih baik. Pelatih asal Italia ini meyakini bahwa skuad perlu menemukan tingkat ketangguhan yang lebih tinggi jika ingin berhasil melewati jadwal pertandingan yang penuh tekanan yang tersisa di kalender.
Pada hari Rabu terungkap bahwa klub sedang mencari psikolog baru untuk tim, setelah mereka memposting iklan lowongan pekerjaan untuk posisi tersebut di LinkedIn. Pencarian bantuan eksternal ini menyoroti keputusasaan klub saat mereka berusaha mencari segala keunggulan yang mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di Liga Premier sebelum waktu habis.