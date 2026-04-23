Kekhawatiran besar terkait cedera menghantui Tottenham, karena Roberto De Zerbi harus menanti kabar mengenai kondisi kebugaran pemain andalannya menjelang laga krusial melawan Wolves

Udogie, 23 tahun, telah mengalami sejumlah masalah kebugaran musim ini, termasuk cedera lutut dan otot paha belakang. Kemunduran baru ini tentu mengecewakan bagi sang bek, yang baru saja pulih dari cedera otot paha belakang dan tampil sebagai starter dalam dua pertandingan pertama De Zerbi sebagai pelatih bulan ini.

Belum jelas apa sebenarnya masalah terbarunya, namun bek sayap asal Italia ini kini diragukan tampil dalam laga tandang ke Molineux pada Sabtu mendatang, menurut laporan SunSport. Spurs akan menghadapi laga tersebut dengan sangat membutuhkan poin, saat ini mereka hanya berjarak dua poin dari zona aman dengan hanya lima pertandingan tersisa di musim Premier League untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi.