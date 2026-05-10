Cedera tersebut terjadi di pertengahan babak pertama setelah terjadi benturan keras yang melibatkan Crysencio Summerville dari West Ham. White langsung tampak kesakitan, memegangi lutut kirinya sementara tim medis Arsenal bergegas masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan.

Meskipun mencoba untuk melanjutkan permainan, pemain berusia 28 tahun itu tidak mampu melanjutkan dan akhirnya tertatih-tatih menuju terowongan pada menit ke-28.

Melihat salah satu pemain paling konsisten di Liga Premier meninggalkan lapangan begitu awal menimbulkan ketegangan yang terlihat di antara staf pelatih Arsenal, yang saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar juara domestik.