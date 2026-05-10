AFP
Kekhawatiran besar soal cedera bagi Arsenal dan Timnas Inggris! Ben White terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih pada babak pertama laga melawan West Ham, padahal Piala Dunia tinggal sebulan lagi
Pukulan telak di stadion London
Cedera tersebut terjadi di pertengahan babak pertama setelah terjadi benturan keras yang melibatkan Crysencio Summerville dari West Ham. White langsung tampak kesakitan, memegangi lutut kirinya sementara tim medis Arsenal bergegas masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan.
Meskipun mencoba untuk terus bermain, pemain berusia 28 tahun itu tidak mampu melanjutkan pertandingan dan akhirnya tertatih-tatih menuju terowongan pada menit ke-28.
Melihat salah satu pemain paling konsisten di Liga Premier meninggalkan lapangan begitu awal menimbulkan ketegangan yang terlihat di antara staf pelatih Arsenal, yang saat ini tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar juara domestik.
Cedera yang bisa dihindari?
Dalam wawancara dengan Sky Sports, mantan bek Manchester United, Neville, berpendapat bahwa cedera tersebut sebenarnya bisa dihindari: "Sangat mudah untuk melakukan tekel jika dilakukan dengan kuat. White mengulurkan kakinya dengan cara yang cukup lemah. Jika dia lebih kuat saat berhadapan dengan Summerville, dia bisa menghindari cedera itu."
Taruhan taktis Arteta memicu perdebatan
Proses pengambilan keputusan pasca kepergian White telah memicu perdebatan sengit di kalangan suporter Arsenal maupun para pakar. Meskipun memiliki bek tengah berpengalaman seperti Cristhian Mosquera dan Piero Hincapié di bangku cadangan, Arteta justru memilih untuk memasukkan gelandang Martin Zubimendi.
Langkah ini memicu perombakan besar-besaran yang membuat Declan Rice turun dari peran gelandang tengahnya yang berpengaruh untuk mengisi posisi bek kanan—posisi yang jarang ia tempati.
Tindakan taktis ini membuat banyak orang terkejut, termasuk Neville, yang berkomentar, "Saya benar-benar terkejut. Mengeluarkannya dari tengah lapangan adalah keputusan yang berani."
Terlepas dari keputusan tersebut, Arsenal berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 berkat gol di menit-menit akhir dari Leandro Trossard, sekaligus mengukuhkan kembali keunggulan lima poin mereka di puncak klasemen, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Manchester City yang berada di posisi kedua.
Nasib harapan lolos ke Piala Dunia kini berada di ujung tanduk
Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat menyakitkan bagi White, yang baru saja kembali bergabung dengan skuad Inggris di bawah asuhan manajer baru Tuchel. Setelah dipanggil kembali untuk laga persahabatan bulan Maret melawan Uruguay dan Jepang, White secara luas diharapkan menjadi sosok kunci dalam skuad Three Lions untuk Piala Dunia 2026.
Dengan turnamen yang akan dimulai tepat satu bulan lagi, cedera serius ini berpotensi mengakhiri musimnya dan impiannya untuk mewakili Inggris di panggung dunia.
Staf medis diperkirakan akan melakukan pemindaian dalam 24 jam ke depan untuk menentukan sejauh mana kerusakan yang dialaminya, namun laporan awal menunjukkan bahwa ia mungkin harus berjuang melawan waktu agar bisa fit untuk pertandingan Grup L melawan Kroasia, Ghana, dan Panama.