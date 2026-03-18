Asalkan FC Bayern berhasil menyelesaikan tugasnya di leg kedua melawan Atalanta Bergamo dan mempertahankan keunggulan 6-1 hingga akhir pertandingan, juara terbanyak Jerman itu akan kembali berhadapan dengan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Dan bagi Los Blancos, setidaknya di leg kedua, mimpi buruk tampaknya tak terhindarkan.
Kekhawatiran besar di kubu Los Blancos? Real Madrid terancam mengalami mimpi buruk saat menghadapi FC Bayern di Liga Champions
Pasalnya, setelah laga babak 16 besar melawan Manchester City, ada enam pemain andalan yang terancam absen karena akumulasi kartu kuning pada leg kedua, yang akan digelar di Allianz Arena jika Bayern lolos ke babak berikutnya.
Selain lima pemain yang sudah terancam absen di leg kedua melawan Cityzens, yaitu Jude Bellingham (yang saat ini masih cedera), Dean Huijsen, Aurelien Tchouameni, Alvaro Carreras, dan Vinicius Junior, kini Kylian Mbappe juga ikut bergabung dalam daftar tersebut.
Bintang penyerang Prancis ini merayakan kembalinya ke lapangan saat Real Madrid menang 2-1 atas ManCity setelah absen dalam lima pertandingan karena masalah lutut yang berkepanjangan, dan tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia menerima kartu kuning keduanya di kompetisi ini.
FC Bayern dan Sanksi Kartu Kuning: Olise dan Kimmich Bertindak Lebih Bijak Dibandingkan Sergio Ramos
Masalah akumulasi kartu kuning di babak perempat final sebelumnya juga telah menjadi perhatian serius bagi FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise, dan Dayot Upamecano sudah mengoleksi dua kartu kuning sebelum leg pertama babak 16 besar di Bergamo. Ketika pertandingan berjalan sangat dominan bagi sang juara bertahan dan skor sementara menunjukkan keunggulan 6-0, setidaknya Kimmich dan Olise bereaksi dengan melakukan permainan mengulur waktu, yang membuat mereka mendapat larangan bermain untuk leg kedua.
Hal ini menjadi perbincangan yang cukup kontroversial di kalangan publik Jerman. Karena Kimmich dan Olise dituduh bertindak dengan sengaja, banyak yang memperkirakan bahwa hal ini mungkin akan berlanjut dan kedua pemain kunci tersebut mungkin tidak hanya dilarang bermain dalam satu, tetapi dua pertandingan.
Sebagai preseden, ada skorsing dua pertandingan yang dijatuhkan UEFA pada 2019 kepada Sergio Ramos setelah leg pertama babak 16 besar antara Real Madrid melawan Ajax Amsterdam (2-1). Dalam wawancara pasca-pertandingan, Ramos secara terbuka mengakui bahwa ia sengaja mencari kartu kuning. "Bukan berarti saya meremehkan lawan, tapi terkadang Anda harus membuat keputusan seperti itu dan itulah yang saya lakukan," kata Ramos saat itu.
Kimmich, Olise, dan semua pemain Bayern yang kemudian diwawancarai mengenai insiden tersebut bersikap lebih bijaksana. Sementara Olise, seperti biasa, cukup pendiam setelah leg pertama di Bergamo, Kimmich setidaknya memberikan penjelasan yang tampaknya dapat diterima oleh UEFA terkait kartu kuningnya, sehingga tidak ada penyelidikan lebih lanjut yang dilancarkan terhadap kedua pemain Munich tersebut.
Dalam semua wawancara di TV dan zona campuran, ia menekankan bahwa ia tidak memiliki opsi umpan saat mengeksekusi tendangan bebas di wilayah sendiri dan tidak ingin bermain ke arah tekanan lawan. Selain itu, ia sebenarnya kesal dengan peringatan tersebut karena ia adalah tipe pemain yang ingin "mengendalikan setiap pertandingan".
Pelatih Real Madrid sudah memberi peringatan menjelang leg kedua melawan FC Bayern
Meskipun Olise dan Kimmich tidak akan bermain di leg kedua, juara bertahan tersebut diperkirakan akan lolos ke perempat final Liga Champions pada Rabu malam dan akan menghadapi Real Madrid di sana. Alvaro Arbeloa pun sudah yakin akan hal itu sejak Selasa dan telah memberikan peringatan tentang juara bertahan Jerman tersebut.
"Bayern termasuk salah satu tim dengan performa terbaik di Eropa," tegas Arbeloa sambil memuji "gaya bermain" serta "kualitas" FCB: "Ini akan sangat sulit, terutama dengan leg kedua di Munich." Apakah dia sudah memikirkan ancaman skorsing akibat kartu kuning yang menimpa enam bintang timnya?
Setidaknya Vinicius Junior, yang juga memiliki catatan kartu kuning, sudah menunjukkan semangat juang. "Ayo kita hadapi mereka!", seru pemain Brasil itu sambil menatap lawan perempat final yang sangat mungkin berasal dari Jerman Selatan.
