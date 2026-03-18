Kekhawatiran besar di kubu Los Blancos? Real Madrid terancam mengalami mimpi buruk saat menghadapi FC Bayern di Liga Champions

Masalah akumulasi kartu kuning di babak perempat final sebelumnya juga telah menjadi perhatian serius bagi FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise, dan Dayot Upamecano sudah mengoleksi dua kartu kuning sebelum leg pertama babak 16 besar di Bergamo. Ketika pertandingan berjalan sangat dominan bagi sang juara bertahan dan skor sementara menunjukkan keunggulan 6-0, setidaknya Kimmich dan Olise bereaksi dengan melakukan permainan mengulur waktu, yang membuat mereka mendapat larangan bermain untuk leg kedua.

Hal ini menjadi perbincangan yang cukup kontroversial di kalangan publik Jerman. Karena Kimmich dan Olise dituduh bertindak dengan sengaja, banyak yang memperkirakan bahwa hal ini mungkin akan berlanjut dan kedua pemain kunci tersebut mungkin tidak hanya dilarang bermain dalam satu, tetapi dua pertandingan.

Sebagai preseden, ada skorsing dua pertandingan yang dijatuhkan UEFA pada 2019 kepada Sergio Ramos setelah leg pertama babak 16 besar antara Real Madrid melawan Ajax Amsterdam (2-1). Dalam wawancara pasca-pertandingan, Ramos secara terbuka mengakui bahwa ia sengaja mencari kartu kuning. "Bukan berarti saya meremehkan lawan, tapi terkadang Anda harus membuat keputusan seperti itu dan itulah yang saya lakukan," kata Ramos saat itu.

Kimmich, Olise, dan semua pemain Bayern yang kemudian diwawancarai mengenai insiden tersebut bersikap lebih bijaksana. Sementara Olise, seperti biasa, cukup pendiam setelah leg pertama di Bergamo, Kimmich setidaknya memberikan penjelasan yang tampaknya dapat diterima oleh UEFA terkait kartu kuningnya, sehingga tidak ada penyelidikan lebih lanjut yang dilancarkan terhadap kedua pemain Munich tersebut.

Dalam semua wawancara di TV dan zona campuran, ia menekankan bahwa ia tidak memiliki opsi umpan saat mengeksekusi tendangan bebas di wilayah sendiri dan tidak ingin bermain ke arah tekanan lawan. Selain itu, ia sebenarnya kesal dengan peringatan tersebut karena ia adalah tipe pemain yang ingin "mengendalikan setiap pertandingan".