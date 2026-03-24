Kekhawatiran besar bagi Arsenal setelah Gabriel mundur dari skuad Brasil akibat cedera yang dialaminya di final Carabao Cup
Kekalahan di Wembley semakin memperparah keadaan
Kekecewaan pasca kekalahan Arsenal 2-0 dari City di final Carabao Cup semakin bertambah dengan kabar bahwa Gabriel tidak akan ikut serta dalam laga-laga internasional Brasil mendatang. Meskipun bek tengah tersebut tampak mampu menjalani pertandingan puncak di Wembley tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, ia melaporkan merasakan nyeri hebat di lutut kanannya saat pemeriksaan pasca-pertandingan. Staf medis kemudian melakukan tes pencitraan, yang memastikan bahwa ia tidak layak untuk bertanding dalam laga persahabatan bergengsi Selecao melawan Prancis dan Kroasia. Berita ini merupakan pukulan telak bagi sang bek, yang telah mengoleksi 17 caps sejak debut internasionalnya pada 2023 dan sangat ingin melanjutkan performa apiknya pada penampilan internasional terakhirnya - kemenangan 2-0 atas Senegal di Emirates Stadium.
Konfirmasi medis resmi
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) bertindak cepat untuk mengklarifikasi situasi tersebut, dengan merilis pernyataan melalui situs web resmi mereka untuk mengonfirmasi ketidakhadiran Gabriel dalam pertandingan di Boston dan Orlando. Pernyataan CBF menegaskan: "Bek Arsenal Gabriel Magalhães tidak dapat tampil dalam laga persahabatan melawan Prancis dan Kroasia. Setelah pertandingan hari Minggu ini (22) melawan Manchester City, dalam final Piala Liga Inggris, sang atlet mengeluhkan rasa sakit di lutut kanannya. Hasil pemeriksaan pencitraan telah memastikan bahwa Gabriel Magalhães tidak dalam kondisi fit untuk bermain dalam pertandingan-pertandingan selama jeda internasional FIFA ini -- tidak ada pemain lain yang akan dipanggil untuk menggantikannya."
Krisis pertahanan Arsenal
Penarikan diri Gabriel menandai tren yang mengkhawatirkan bagi Mikel Arteta, karena pemain asal Brasil itu menjadi pemain inti ketiga yang mundur dari tugas internasional pekan ini. The Gunners sudah terguncang oleh kabar bahwa William Saliba telah mundur dari skuad Prancis karena masalah pergelangan kaki, sementara Eberechi Eze terpaksa mundur dari tugas bersama Inggris akibat cedera betis. Potensi kehilangan kedua bek tengah utama secara bersamaan merupakan skenario mimpi buruk bagi klub yang sedang mengejar gelar Liga Premier pertama mereka sejak musim 2003-04, terutama mengingat ketergantungan fisik dan taktis yang ditempatkan pada kemitraan Gabriel-Saliba sepanjang musim ini.
Musim semi yang penuh tantangan
Tim medis Arsenal harus berkejaran dengan waktu untuk mengevaluasi cedera lutut Gabriel sebelum kompetisi domestik dilanjutkan dengan laga perempat final Piala FA melawan Southampton pada 4 April, yang disusul tiga hari kemudian oleh pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Sporting CP. Meskipun The Gunners saat ini memimpin dengan selisih sembilan poin atas City menjelang kembalinya mereka ke laga Liga Premier melawan Bournemouth pada 11 April, rival mereka masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.