Kekhawatiran besar bagi Arsenal setelah Gabriel mundur dari skuad Brasil akibat cedera yang dialaminya di final Carabao Cup

Kekecewaan pasca kekalahan Arsenal 2-0 dari City di final Carabao Cup semakin bertambah dengan kabar bahwa Gabriel tidak akan ikut serta dalam laga-laga internasional Brasil mendatang. Meskipun bek tengah tersebut tampak mampu menjalani pertandingan puncak di Wembley tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, ia melaporkan merasakan nyeri hebat di lutut kanannya saat pemeriksaan pasca-pertandingan. Staf medis kemudian melakukan tes pencitraan, yang memastikan bahwa ia tidak layak untuk bertanding dalam laga persahabatan bergengsi Selecao melawan Prancis dan Kroasia. Berita ini merupakan pukulan telak bagi sang bek, yang telah mengoleksi 17 caps sejak debut internasionalnya pada 2023 dan sangat ingin melanjutkan performa apiknya pada penampilan internasional terakhirnya - kemenangan 2-0 atas Senegal di Emirates Stadium.