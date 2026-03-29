Pelatih berusia 80 tahun itu segera ditangani oleh tim medis dan dibawa dengan ambulans ke rumah sakit, tempat ia masih dirawat hingga saat ini, meskipun kondisinya dilaporkan stabil. Pelatih tersebut akan tetap dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut: dugaan serangan jantung telah dikesampingkan, dan diagnosis yang ada mengarah pada kemungkinan terjadinya pingsan akibat aktivitas fisik atau stres. Pertolongan pertama diberikan oleh asistennya, Florin Constantinovici.





Mantan pelatih Brescia dan Inter ini baru saja memimpin Rumania di semifinal playoff Piala Dunia, di mana timnya kalah 1-0 dari Turki. Sulit membayangkan bahwa ia kini dapat hadir dalam pertandingan berikutnya Rumania melawan Slovakia—yang juga kalah pada Jumat lalu—yang seharusnya menjadi penampilan terakhirnya di bangku cadangan.