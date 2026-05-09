Kekeringan gol Rasmus Hojlund bukanlah masalah saat Napoli bersiap untuk mengaktifkan opsi pembelian striker tersebut dari Man Utd

Kebuntuan Hojlund di depan gawang belakangan ini tak banyak mengurangi antusiasme di Stadio Diego Armando Maradona. Pemain pinjaman dari Manchester United ini belum mencetak gol sejak pertengahan Maret, dengan gol terakhirnya tercipta dalam laga Serie A melawan Lecce, namun Conte tetap sangat yakin dengan kemampuan pemain berusia 23 tahun tersebut.

Pelatih asal Italia itu memandang Hojlund sebagai pilar utama dalam proyek taktisnya di Naples. Bahkan kegagalan mengeksekusi penalti yang menjadi sorotan saat membela Denmark dalam babak play-off Piala Dunia tidak mengubah pandangan klub. Napoli memandang sang striker sebagai masa depan lini depan mereka dan siap mengabaikan keributan sementara seputar kemandulannya saat ini.