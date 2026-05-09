Kekeringan gol Rasmus Hojlund bukanlah masalah saat Napoli bersiap untuk mengaktifkan opsi pembelian striker tersebut dari Man Utd
Conte tetap mendukung penyerang asal Denmark itu
Kebuntuan Hojlund di depan gawang belakangan ini tak banyak mengurangi antusiasme di Stadio Diego Armando Maradona. Pemain pinjaman dari Manchester United ini belum mencetak gol sejak pertengahan Maret, dengan gol terakhirnya tercipta dalam laga Serie A melawan Lecce, namun Conte tetap sangat yakin dengan kemampuan pemain berusia 23 tahun tersebut.
Pelatih asal Italia itu memandang Hojlund sebagai pilar utama dalam proyek taktisnya di Naples. Bahkan kegagalan mengeksekusi penalti yang menjadi sorotan saat membela Denmark dalam babak play-off Piala Dunia tidak mengubah pandangan klub. Napoli memandang sang striker sebagai masa depan lini depan mereka dan siap mengabaikan keributan sementara seputar kemandulannya saat ini.
Investasi senilai €44 juta
Menurut laporan dari Corriere del Mezzogiorno, Napoli telah memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen yang tercantum dalam kesepakatan dengan United. Klub raksasa Serie A ini siap merogoh kocek sebesar €44 juta untuk memastikan mantan pemain Atalanta tersebut tetap bertahan di Italia dalam jangka panjang, yang berpotensi mengamankan masa depannya di klub hingga tahun 2030.
Meskipun beberapa pekan terakhir berjalan tenang, performa Hojlund secara keseluruhan musim ini tetap mengesankan. Ia telah mencetak 14 gol dan enam assist di semua kompetisi, sebuah prestasi yang semakin mengesankan mengingat lini serang Napoli telah dilemahkan oleh cedera yang dialami pemain-pemain kreatif kunci seperti Kevin De Bruyne dan David Neres.
Mencari penampil pembuka yang tepat
Saat klub bersiap untuk menyelesaikan kesepakatan Hojlund, perhatian kini juga beralih pada upaya memastikan skuad memiliki kedalaman yang memadai di posisi penyerang tengah. Pencarian akan pengganti yang andal telah mengarah pada solusi internal yang berpotensi menghemat jutaan euro lagi bagi Partenopei di bursa transfer.
Giovane semakin dipandang sebagai alternatif utama Hojlund untuk musim mendatang. Meskipun ia sering ditempatkan di posisi sayap, staf pelatih percaya bahwa profil fisik dan kemampuan penyelesaiannya lebih cocok untuk peran sentral. Pergeseran ini akan memungkinkan Napoli untuk memfokuskan sisa anggaran mereka pada area lain di lapangan sambil memberikan Hojlund cadangan yang mumpuni.
Perjalanan Hojlund dari Manchester United ke Napoli
Højlund bergabung dengan United dari Atalanta pada musim panas 2023, dan telah tampil dalam 95 pertandingan di semua kompetisi. Selama berkarier di Old Trafford, striker asal Denmark ini mencetak 26 gol dan menyumbang enam assist, serta membantu klub tersebut meraih gelar Piala FA pada musim 2023-2024. Pada musim panas 2025, Højlund pindah ke Napoli dengan status pinjaman, di mana ia telah meraih kesuksesan musim ini dengan merebut gelar Supercoppa Italiana.