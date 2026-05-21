AFP
Diterjemahkan oleh
Kekeringan gelar Cristiano Ronaldo AKHIRNYA berakhir! Al-Nassr memastikan gelar Liga Pro Saudi berkat kemenangan atas Damac, sementara CR7 mencetak dua gol yang menakjubkan
Ronaldo mencetak dua gol dalam laga penentu di hari terakhir
Al-Nassr tidak selalu tampil maksimal dalam laga penutup musim ini, namun sundulan keras Mane pada menit ke-35 membawa mereka unggul saat turun minum, dan Coman kembali memberikan pukulan telak di awal babak kedua. Mantan pemain sayap Bayern itu melakukan umpan satu-dua yang apik di sisi jauh kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut jauh gawang.
Damac memperkecil ketertinggalan beberapa menit kemudian melalui tendangan penalti dari Morlaye Sylla, tetapi Ronaldo yang menentukan hasil akhir pertandingan. Pemain berusia 41 tahun itu melepaskan tendangan bebas rendah dari sudut sempit dekat garis samping kiri yang melesat masuk ke gawang setelah melewati beberapa pemain, memicu euforia meriah di tribun tuan rumah. Ronaldo menambah gol keduanya dengan tendangan keras dari jarak dekat di akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan 4-1, sehingga kemenangan 1-0 Al-Hilal atas Al-Fayha pada malam yang sama menjadi tidak berarti.
- Getty Images Sport
Al-Nassr bangkit kembali setelah kekalahan di final
Al-Nassr harus menang agar tidak menyerahkan gelar juara kepada Al-Hilal, dan memasuki laga melawan Damac dalam tekanan besar setelah kalah 1-0 dari Gamba Osaka di final Liga Champions AFC musim lalu akhir pekan lalu. Namun, Ronaldo dan rekan-rekannya berhasil menjaga ketenangan dengan sangat baik untuk meraih kemenangan dan membawa gelar Liga Pro kembali ke Al-Nassr untuk pertama kalinya sejak 2019.
Kekeringan gol Ronaldo selama lima tahun berakhir
Ronaldo juga akhirnya berhasil mengakhiri penantiannya untuk meraih trofi besar pertamanya di Arab Saudi, setelah sebelumnya hanya berhasil mengangkat trofi Arab Club Champions Cup—sebuah kompetisi non-resmi—sejak bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2023. Masa paceklik gelar klub sang mantan bintang Manchester United dan Real Madrid ini sebenarnya sudah berlangsung lebih lama lagi, dengan gelar besar terakhirnya diraih saat menjuarai Coppa Italia bersama Juventus pada 2021.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Baru saja mencatatkan 28 gol di liga bersama Al-Nassr, Ronaldo berharap performa gemilangnya ini berlanjut ke panggung internasional musim panas ini. Pemenang Ballon d'Or lima kali ini telah masuk dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, di mana ia berharap bisa meraih satu-satunya trofi yang masih belum pernah ia raih. Tim asuhan Roberto Martinez akan memulai kampanye fase grup mereka melawan DR Kongo pada 17 Juni sebelum menghadapi Uzbekistan dan Kolombia.