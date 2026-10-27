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Ballon d'OrGetty Images
Diterjemahkan oleh

Kekeliruan dan suara untuk pemain yang kalah: perwakilan Italia ungkap pilihannya untuk Ballon d'Or

FEATURES
H. Kane
K. Mbappe
Inggris
Prancis

Kondo membenarkan nominasi-nominasinya

Paolo Condo, jurnalis Italia sekaligus perwakilan negaranya dalam pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or, mengungkapkan pilihan-pilihannya pada edisi yang dimenangi Harry Kane, Senin malam, unggul atas Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan surat kabar Italia "Corriere della Sera" pada Selasa hari ini, Condo menjelaskan alasan menempatkan Mbappe di puncak pilihannya, dengan menilai bahwa pemain luar biasa sepertinya tidak seharusnya mengakhiri kariernya tanpa meraih Ballon d'Or. Ia juga mengungkap sisa pilihannya untuk tiga posisi teratas, selain pilihannya untuk kiper, tim, dan pelatih terbaik.

Namun pembelaan jurnalis Italia itu mengandung kekeliruan yang mencolok; sebab ia mengatakan bahwa Mbappe mengungguli Kane pada dua turnamen tempat mereka bersaing, padahal hasil menunjukkan sebaliknya: Bayern Munich menyingkirkan Real Madrid dari Liga Champions Eropa, dan Inggris mengalahkan Prancis pada pertandingan perebutan posisi ketiga di Piala Dunia 2026.

  • Dalam ketiadaan kandidat yang tak terbantahkan, saya mengambil pilihan dengan mempertimbangkan sesuatu yang melampaui satu musim. Kane adalah penyerang luar biasa, tetapi dalam turnamen di mana ia bersaing dengan Mbappe, keunggulan selalu berada di tangan bintang Prancis itu.

    Harry Kane menang, maka marilah kita rayakan Harry Kane, karena ia adalah penyerang luar biasa dari segala sisi. Dalam edisi Ballon d'Or yang paling misterius sepanjang masa, kemungkinan ia juga diuntungkan oleh efek "penghargaan atas perjalanan karier" yang terkait dengan usianya yang mencapai 33 tahun.

    Dalam satu sisi, saya pun melakukan hal yang sama sebagai anggota dewan juri Italia dalam penghargaan tersebut.

    Dalam ketiadaan kandidat yang tak terbantahkan, saya mengambil pilihan dengan memandang sesuatu yang lebih jauh dari satu musim, dan ketika saya menempatkan Kylian Mbappe di puncak daftar saya, saya berharap dapat menghindari kemungkinan seorang pemain istimewa seperti dirinya pensiun tanpa pernah memenangkan Ballon d'Or.

    Mbappe berusia 27 tahun dan bermain di Real Madrid, sehingga peluangnya, secara teori, tampak masih terbuka setidaknya hingga tahun 2032. Namun ada hal lain; ada perasaan bahwa Lamine Yamal, yang berusia 19 tahun, akan segera mulai meraih Ballon d'Or secara berulang, dan boleh jadi pesaingnya untuk penghargaan-penghargaan ini adalah pemain Prancis lainnya, yaitu Michael Olise yang luar biasa, berusia 24 tahun.

  • Dan karena saya terganggu oleh gagasan bahwa pemain terbaik di era ini mungkin tidak akan pernah sekali pun meraih penghargaan individu tertinggi, saya memutuskan untuk memprioritaskan kriteria pertama yang diminta oleh dewan juri, yaitu penampilan individu. Maka saya memberi penghargaan atas musim yang ditampilkan Mbappe meskipun ia tidak memenangi gelar kolektif apa pun, setelah ia dinobatkan meraih tiga gelar pencetak gol terbanyak turnamen: Liga Spanyol dengan 25 gol, Liga Champions Eropa dengan 15 gol, dan Piala Dunia dengan 10 gol.

    Kane juga mencetak lebih banyak gol, tetapi dalam dua turnamen di mana mereka berkompetisi bersama, pemain Prancis itu lebih unggul.

  • Formulir dari majalah "France Football" mewajibkan pemberian suara untuk sepuluh pemain, maka saya tambahkan bahwa podium juara versi saya rampung dengan memilih Rodri di peringkat kedua, pemain sentral di timnas Spanyol yang menjadi juara Piala Dunia, meski cedera kerap menghambatnya di musim bersama Manchester City, kemudian Khvicha Kvaratskhelia di peringkat ketiga, setelah ia menjadi yang terbaik di antara semuanya di Liga Champions Eropa, tetapi sayangnya ia absen dari Piala Dunia.

    Para pemain yang tidak memiliki timnas sepadan dengan kemampuan mereka hanya bisa memenangkan Ballon d'Or di tahun-tahun ganjil saja.

    Singkatnya, sisa pilihan saya adalah sebagai berikut: saya memilih pemain Spanyol Unai Simon sebagai penjaga gawang terbaik, Paris Saint-Germain sebagai tim terbaik, sementara penghargaan pelatih terbaik saya berikan kepada Mikel Arteta; karena keberhasilan Arsenal memenangkan Liga Primer Inggris, setelah 22 tahun sejak era Arsene Wenger, bagaikan kepulangan yang luar biasa ke rumah.



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