Paolo Condo, jurnalis Italia sekaligus perwakilan negaranya dalam pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or, mengungkapkan pilihan-pilihannya pada edisi yang dimenangi Harry Kane, Senin malam, unggul atas Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan surat kabar Italia "Corriere della Sera" pada Selasa hari ini, Condo menjelaskan alasan menempatkan Mbappe di puncak pilihannya, dengan menilai bahwa pemain luar biasa sepertinya tidak seharusnya mengakhiri kariernya tanpa meraih Ballon d'Or. Ia juga mengungkap sisa pilihannya untuk tiga posisi teratas, selain pilihannya untuk kiper, tim, dan pelatih terbaik.
Namun pembelaan jurnalis Italia itu mengandung kekeliruan yang mencolok; sebab ia mengatakan bahwa Mbappe mengungguli Kane pada dua turnamen tempat mereka bersaing, padahal hasil menunjukkan sebaliknya: Bayern Munich menyingkirkan Real Madrid dari Liga Champions Eropa, dan Inggris mengalahkan Prancis pada pertandingan perebutan posisi ketiga di Piala Dunia 2026.