Dalam ketiadaan kandidat yang tak terbantahkan, saya mengambil pilihan dengan mempertimbangkan sesuatu yang melampaui satu musim. Kane adalah penyerang luar biasa, tetapi dalam turnamen di mana ia bersaing dengan Mbappe, keunggulan selalu berada di tangan bintang Prancis itu.

Harry Kane menang, maka marilah kita rayakan Harry Kane, karena ia adalah penyerang luar biasa dari segala sisi. Dalam edisi Ballon d'Or yang paling misterius sepanjang masa, kemungkinan ia juga diuntungkan oleh efek "penghargaan atas perjalanan karier" yang terkait dengan usianya yang mencapai 33 tahun.

Dalam satu sisi, saya pun melakukan hal yang sama sebagai anggota dewan juri Italia dalam penghargaan tersebut.

Dalam ketiadaan kandidat yang tak terbantahkan, saya mengambil pilihan dengan memandang sesuatu yang lebih jauh dari satu musim, dan ketika saya menempatkan Kylian Mbappe di puncak daftar saya, saya berharap dapat menghindari kemungkinan seorang pemain istimewa seperti dirinya pensiun tanpa pernah memenangkan Ballon d'Or.

Mbappe berusia 27 tahun dan bermain di Real Madrid, sehingga peluangnya, secara teori, tampak masih terbuka setidaknya hingga tahun 2032. Namun ada hal lain; ada perasaan bahwa Lamine Yamal, yang berusia 19 tahun, akan segera mulai meraih Ballon d'Or secara berulang, dan boleh jadi pesaingnya untuk penghargaan-penghargaan ini adalah pemain Prancis lainnya, yaitu Michael Olise yang luar biasa, berusia 24 tahun.