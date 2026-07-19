Sebagaimana dilaporkan oleh Bild, penyerang TSG Hoffenheim tersebut hampir pasti akan pindah ke RB Leipzig, rival Dortmund di Bundesliga. Fakta bahwa klub asal Sachsen tersebut pada dasarnya tertarik pada Asllani yang berusia 23 tahun itu sudah diketahui sejak pekan lalu.
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Kekecewaan pahit bagi BVB! Borussia Dortmund tampaknya akan pulang dengan tangan hampa dalam perburuan pemain incaran mereka
Di sana juga disebutkan bahwa Leipzig saat ini berada di posisi terdepan dalam negosiasi ini, sementara RB kabarnya telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 29 juta euro yang tercantum dalam kontrak sang penyerang. Pemain itu sendiri, menurut kabar yang beredar, juga tidak menentang kemungkinan pindah ke tim yang saat ini menjadi runner-up liga.
Dalam hal ini, BVB akan pulang dengan tangan kosong. Di Dortmund, Asllani dianggap sebagai kandidat utama untuk posisi penyerang tengah, jika Serhou Guirassy memutuskan untuk meninggalkan klub pada jendela transfer saat ini.
Masa depan penyerang asal Guinea tersebut, yang konon juga memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta euro—meski hanya berlaku untuk klub-klub papan atas tertentu—masih dianggap belum jelas.
Menurut kabar yang beredar, klausul tersebut dalam kontrak Guirassy hanya berlaku hingga 15 Juli – sehingga saat ini tampaknya ia akan tetap bertahan. Meskipun penjualan masih mungkin terjadi bahkan setelah klausul tersebut berakhir, namun kecil kemungkinannya Asllani belum menandatangani kontrak dengan klub lain hingga saat itu.
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Apakah sudah ada kesepakatan antara Fisnik Asllani dan BVB?
Sumber-sumber dari Kosovo telah berulang kali melaporkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa transfer penyerang tersebut ke Borussia Dortmund akan segera terwujud. Jurnalis Arlind Sadiku, misalnya, pada akhir Juni menyebutkan bahwa semua detail transfer tersebut sudah pasti.
Sementara itu, surat kabar Catalan Sport menulis bahwa kesepakatan antara Asllani dan BVB belum tercapai karena FC Barcelona masih ikut serta dalam negosiasi tersebut.
Asllani berhasil mencuri perhatian sepanjang musim lalu. Dengan mencetak sebelas gol dan memberikan sepuluh assist dalam 35 pertandingan resmi, pemain berusia 23 tahun ini membuktikan kemampuannya dan menjadi salah satu penyerang paling diminati di liga.
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