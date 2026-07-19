Di sana juga disebutkan bahwa Leipzig saat ini berada di posisi terdepan dalam negosiasi ini, sementara RB kabarnya telah memutuskan untuk mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 29 juta euro yang tercantum dalam kontrak sang penyerang. Pemain itu sendiri, menurut kabar yang beredar, juga tidak menentang kemungkinan pindah ke tim yang saat ini menjadi runner-up liga.

Dalam hal ini, BVB akan pulang dengan tangan kosong. Di Dortmund, Asllani dianggap sebagai kandidat utama untuk posisi penyerang tengah, jika Serhou Guirassy memutuskan untuk meninggalkan klub pada jendela transfer saat ini.

Masa depan penyerang asal Guinea tersebut, yang konon juga memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta euro—meski hanya berlaku untuk klub-klub papan atas tertentu—masih dianggap belum jelas.

Menurut kabar yang beredar, klausul tersebut dalam kontrak Guirassy hanya berlaku hingga 15 Juli – sehingga saat ini tampaknya ia akan tetap bertahan. Meskipun penjualan masih mungkin terjadi bahkan setelah klausul tersebut berakhir, namun kecil kemungkinannya Asllani belum menandatangani kontrak dengan klub lain hingga saat itu.