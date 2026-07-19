Kekecewaan Marmoush serta keajaiban Messi dan Martínez... 7 momen yang mewujudkan impian Argentina

Perjalanan Argentina di babak penyisihan grup berlangsung lancar dan sempurna; tiga kemenangan serta memuncaki klasemen sejak awal dengan hanya kebobolan satu gol. Namun, situasinya berubah total saat babak gugur dimulai, di mana hampir setiap pertandingan berubah menjadi ujian kelangsungan hidup.

Di setiap babak, tim asuhan Lionel Scaloni nyaris tersingkir dari turnamen, sebelum muncul pahlawan baru yang menyelamatkannya pada saat yang tepat.

Mulai dari penyelamatan Emiliano Martínez, sentuhan-sentuhan Lionel Messi, intervensi Leandro Paredes, gol-gol Julián Álvarez, Enzo Fernández, dan Lautaro Martínez, hingga keputusan krusial dari teknologi video, banyak nama yang terlibat namun hasilnya tetap sama: Argentina terus melaju ke final.

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