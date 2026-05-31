Kekecewaan Marcelo Flores di Piala Dunia, pertanyaan seputar lini serang Jonathan David dan Cyle Larin: Lima hal kunci bagi tim Kanada asuhan Jesse Marsch dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Uzbekistan dan Republik Irlandia

Ketika Marsch mengumumkan skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemainnya, daftar tersebut mencakup semua nama terbaik yang tersedia, meskipun setidaknya sembilan di antaranya sedang dilanda cedera. Situasi semakin memburuk pada Sabtu lalu ketika Flores mengalami cedera lutut akibat langkah yang canggung dan harus digendong keluar lapangan oleh seorang pelatih, sementara timnya, Tigres UANL, akhirnya kalah dari Toluca di final Champions Cup.

“Kami sedang makan malam saat melihat insiden itu,” kata wakil kapten dan gelandang Stephen Eustàquio mengenai cedera Flores. “Jelas, ada beberapa pemain yang pernah mengalami cedera serupa, dan kami agak tahu bahwa itu mungkin saja yang terjadi. Sangat disayangkan setelah melihat video saat dia dipilih, keluarganya menangis bahagia, dan dia sangat penting bagi kami sebagai pribadi, juga sebagai pemain.”

Pertandingan persahabatan ini akan sangat penting bagi Kanada untuk mengembalikan beberapa pemain yang menurut Marsch sedang menunjukkan perkembangan positif. Bek tengah utama Moïse Bombito belum bermain sejak Oktober setelah mengalami patah kaki dan mengatakan dia akan “100 persen” siap untuk laga pembuka Piala Dunia pada 12 Juni, tetapi masih perlu meningkatkan menit bermainnya. Bek tengah lainnya, Alfie Jones, belum bermain sejak Desember dan baru pulih dari operasi pergelangan kaki. Bek kiri Alphonso Davies absen dalam pertandingan ini, tetapi penggantinya, Richie Laryea, juga belum bermain sejak 22 April, namun berpotensi mendapat menit bermain.

Di lini depan, Promise David masuk dalam skuad karena pemulihannya dari operasi tendon pinggul pada Februari berjalan cepat, namun ia belum bermain dalam beberapa pertandingan terakhir. Sayap Jacob Shaffelburg hanya mencatatkan 223 menit di MLS musim ini dan berlatih terpisah sepanjang kamp pelatihan di Charlotte, North Carolina.

Sebagian besar pemain akan mendapat 45 menit di pertandingan pertama, dengan hanya Shaffelburg dan rekan sayapnya Ali Ahmed yang absen melawan Uzbekistan.

Meskipun skuad 26 pemain Kanada terhindar dari skenario cedera terburuk, kesehatan dan kebugaran tetap menjadi faktor kritis dalam dua pertandingan ini - terutama karena Marsch menunggu beberapa pemain kunci kembali ke performa puncak dan berharap cedera Flores menjadi hambatan terakhir.