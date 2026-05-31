Kekecewaan Marcelo Flores di Piala Dunia, pertanyaan seputar lini serang Jonathan David dan Cyle Larin: Lima hal kunci bagi tim Kanada asuhan Jesse Marsch dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Uzbekistan dan Republik Irlandia

Tim Nasional Pria Kanada hanya memiliki dua pertandingan tersisa sebelum memulai Piala Dunia 2026 di kandang sendiri melawan Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni di Toronto, dan masalah cedera tetap menjadi fokus menjelang pertandingan-pertandingan tersebut.
Pada hari Senin, pasukan Jesse Marsch akan turun ke lapangan di Edmonton di hadapan lebih dari 50.000 penggemar untuk menghadapi Uzbekistan yang juga akan berlaga di Piala Dunia, sebelum memindahkan kamp ke Montréal untuk berhadapan dengan Irlandia di Stade Saputo yang tiketnya telah terjual habis.
Namun, persiapan menjelang turnamen ini kurang ideal. Sembilan dari 26 pemain yang dipanggil ke skuad Marsch pada Jumat malam sedang mengalami cedera, dan pada Sabtu, gelandang kreatif Marcelo Flores mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dalam final CONCACAF Champions Cup, yang membuatnya absen dari turnamen. Tidak ada pemain pengganti yang dipanggil menjelang laga persahabatan ini.
Dengan mempertimbangkan cedera tersebut dan faktor-faktor lainnya, GOAL menyoroti alur cerita utama menjelang pertandingan persahabatan ini sebelum pertandingan kandang pertama Piala Dunia dalam sejarah tim putra.