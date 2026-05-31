Jesse Marsch and Jonathan David

Kekecewaan Marcelo Flores di Piala Dunia, pertanyaan seputar lini serang Jonathan David dan Cyle Larin: Lima hal kunci bagi tim Kanada asuhan Jesse Marsch dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia melawan Uzbekistan dan Republik Irlandia

Kanada akan menghadapi Uzbekistan dan Republik Irlandia dalam laga persahabatan terakhir mereka menjelang Piala Dunia, dengan Jesse Marsch harus mengatasi masalah cedera setelah kemunduran yang menyedihkan yang dialami Marcelo Flores, serta mengandalkan kontribusi gol dari Jonathan David dan Cyle Larin.


Tim Nasional Pria Kanada hanya memiliki dua pertandingan tersisa sebelum memulai Piala Dunia 2026 di kandang sendiri melawan Bosnia dan Herzegovina pada 12 Juni di Toronto, dan masalah cedera tetap menjadi fokus menjelang pertandingan-pertandingan tersebut. 

Pada hari Senin, pasukan Jesse Marsch akan turun ke lapangan di Edmonton di hadapan lebih dari 50.000 penggemar untuk menghadapi Uzbekistan yang juga akan berlaga di Piala Dunia, sebelum memindahkan kamp ke Montréal untuk berhadapan dengan Irlandia di Stade Saputo yang tiketnya telah terjual habis. 

Namun, persiapan menjelang turnamen ini kurang ideal. Sembilan dari 26 pemain yang dipanggil ke skuad Marsch pada Jumat malam sedang mengalami cedera, dan pada Sabtu, gelandang kreatif Marcelo Flores mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) dalam final CONCACAF Champions Cup, yang membuatnya absen dari turnamen. Tidak ada pemain pengganti yang dipanggil menjelang laga persahabatan ini. 

Dengan mempertimbangkan cedera tersebut dan faktor-faktor lainnya, GOAL menyoroti alur cerita utama menjelang pertandingan persahabatan ini sebelum pertandingan kandang pertama Piala Dunia dalam sejarah tim putra.

    Kekhawatiran terkait cedera masih berlanjut

    Ketika Marsch mengumumkan skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemainnya, daftar tersebut mencakup semua nama terbaik yang tersedia, meskipun setidaknya sembilan di antaranya sedang dilanda cedera. Situasi semakin memburuk pada Sabtu lalu ketika Flores mengalami cedera lutut akibat langkah yang canggung dan harus digendong keluar lapangan oleh seorang pelatih, sementara timnya, Tigres UANL, akhirnya kalah dari Toluca di final Champions Cup. 

    “Kami sedang makan malam saat melihat insiden itu,” kata wakil kapten dan gelandang Stephen Eustàquio mengenai cedera Flores. “Jelas, ada beberapa pemain yang pernah mengalami cedera serupa, dan kami agak tahu bahwa itu mungkin saja yang terjadi. Sangat disayangkan setelah melihat video saat dia dipilih, keluarganya menangis bahagia, dan dia sangat penting bagi kami sebagai pribadi, juga sebagai pemain.”

    Pertandingan persahabatan ini akan sangat penting bagi Kanada untuk mengembalikan beberapa pemain yang menurut Marsch sedang menunjukkan perkembangan positif. Bek tengah utama Moïse Bombito belum bermain sejak Oktober setelah mengalami patah kaki dan mengatakan dia akan “100 persen” siap untuk laga pembuka Piala Dunia pada 12 Juni, tetapi masih perlu meningkatkan menit bermainnya. Bek tengah lainnya, Alfie Jones, belum bermain sejak Desember dan baru pulih dari operasi pergelangan kaki. Bek kiri Alphonso Davies absen dalam pertandingan ini, tetapi penggantinya, Richie Laryea, juga belum bermain sejak 22 April, namun berpotensi mendapat menit bermain. 

    Di lini depan, Promise David masuk dalam skuad karena pemulihannya dari operasi tendon pinggul pada Februari berjalan cepat, namun ia belum bermain dalam beberapa pertandingan terakhir. Sayap Jacob Shaffelburg hanya mencatatkan 223 menit di MLS musim ini dan berlatih terpisah sepanjang kamp pelatihan di Charlotte, North Carolina. 

    Sebagian besar pemain akan mendapat 45 menit di pertandingan pertama, dengan hanya Shaffelburg dan rekan sayapnya Ali Ahmed yang absen melawan Uzbekistan. 

    Meskipun skuad 26 pemain Kanada terhindar dari skenario cedera terburuk, kesehatan dan kebugaran tetap menjadi faktor kritis dalam dua pertandingan ini - terutama karena Marsch menunggu beberapa pemain kunci kembali ke performa puncak dan berharap cedera Flores menjadi hambatan terakhir.

    Pencetak gol harus mulai beraksi

    Kanada bisa mengandalkan pertahanan yang kokoh. Sistem pertahanan di bawah kepemimpinan Marsch, tampaknya terlepas dari komposisi pemainnya, telah membuktikannya selama dua tahun terakhir. Namun, yang perlu ditingkatkan menjelang Piala Dunia adalah kemampuan mencetak gol. Apa cara yang lebih baik untuk melakukannya selain mencetak beberapa gol dalam laga persahabatan?

    Posisi striker merupakan posisi yang menjanjikan bagi opsi utama Kanada. Meskipun Jonathan David tampil kurang memuaskan pada musim pertamanya bersama Juventus, ia tetap menjadi pilar serangan Kanada dan perlu mengembalikan performa terbaiknya sepanjang musim panas ini. Pasangannya kemungkinan besar adalah rekan setim lama dan pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa Kanada, di bawah dirinya sendiri, Cyle Larin. 

    Pemain berusia 31 tahun ini, yang kini dikenal sebagai “Brampton Bagsman”—sebuah penghormatan kepada kota kelahirannya dari para pendukung klubnya, Southampton—bermain dengan lebih bebas, ringan, dan percaya diri daripada yang ia tunjukkan dalam setengah dekade terakhir, dan telah mencetak sembilan gol sejak bergabung dengan The Saints pada Januari. 

    “Saya senang bisa mencetak gol lagi, tentu saja, setelah melewati periode sulit dan karier sepak bola yang berat,” kata Larin kepada GOAL pada Maret lalu mengenai laju golnya yang luar biasa setelah pindah dari Feyenoord ke Inggris. “Ini soal menemukan tempat yang tepat bagi saya. Saya selalu bilang, 'Ketika saya mendapat menit bermain, bermain dalam pertandingan, dan menjadi starter, saya mencetak gol.'”

    David dipastikan akan menjadi starter di setiap pertandingan di Piala Dunia dan bisa bermain penuh. Larin harus menunjukkan chemistry dengan penyerang Juventus itu untuk merebut kembali posisinya di starting lineup, dan keduanya akan sangat diuntungkan jika terjadi ledakan serangan di salah satu pertandingan. 

    Tani Oluwaseyi dan Promise David akan sama-sama mendapat menit bermain. Namun, pasangan starter akan tetap David dan Larin, dan gol-gol akan meredakan banyak kekhawatiran di kalangan para penyerang, tim, dan penggemar Kanada menjelang Piala Dunia. 

    Posisi bek kiri

    Tanpa Davies dan mengingat Laryea yang sudah lama absen, muncul pertanyaan mengenai posisi bek kiri Kanada menjelang laga persahabatan dan Piala Dunia. Jika keduanya tidak bisa tampil dalam performa terbaiknya, apa solusinya?

    Marsch bisa memindahkan salah satu bek kanan, Niko Sigur atau Alistair Johnston, ke posisi tersebut. Hingga beberapa bulan terakhir, Sigur terutama bermain sebagai gelandang bersama Hajduk Split, tetapi mengambil alih tugas bek kanan bersama Kanada. Pada saat yang sama, Laryea beralih ke posisi sayap kiri yang ditinggalkan Davies, dan Johnston absen karena masalah otot paha belakang. 

    Johnston kini kembali ke skuad tim nasional untuk pertama kalinya sejak Piala Emas Juni lalu dan berada dalam performa gemilang setelah menjalani lonjakan performa di akhir musim bersama Celtic, membawa timnya meraih gelar Liga Premier Skotlandia yang tak terduga dan Piala FA Skotlandia. Menurut TransferMarkt, Johnston belum pernah bermain sebagai bek kiri dalam 271 penampilannya di level profesional dan tim nasional, sementara Sigur pernah sesekali memainkan peran tersebut, meskipun ia kidal, dan mungkin lebih cocok untuk opsi cadangan tersebut jika diperlukan.

    “Saya pernah bermain sebagai bek kiri sebelumnya, beberapa tahun lalu, dalam beberapa pertandingan pramusim dan satu pertandingan liga,” kata Sigur kepada wartawan. “Saya merasa nyaman di sisi kiri.”

    Solusi potensial lainnya termasuk memainkan Zorhan Bassong dalam pertandingan persahabatan ini untuk mengukur menit bermain Laryea, karena bek kiri Sporting Kansas City tersebut tetap berada di kamp, meskipun telah dicoret dari skuad 26 pemain. Namun, Laryea akan diberi setiap kesempatan untuk membuktikan kebugarannya, dan peran tersebut akan menjadi milik Davies saat ia kembali. 

    Keputusan terkait penjaga gawang

    Butuh waktu bertahun-tahun, namun Marsch akhirnya akan menentukan kiper utama untuk Piala Dunia pekan ini. Setelah membagi kesempatan bermain secara merata antara Dayne St. Clair dan Maxime Crépeau selama masa jabatannya sebagai pelatih kepala, ia mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan mengenai kiper utama untuk Piala Dunia akan diambil setelah pertandingan melawan Uzbekistan, di mana keduanya akan bermain selama 45 menit. 

    Meskipun St. Clair telah menghadapi tim-tim peringkat lebih tinggi dalam dua jendela pertandingan internasional selama setahun terakhir, Crépeau mungkin memiliki keunggulan dalam perebutan posisi utama. Hal ini lebih banyak bergantung pada chemistry, bukan sekadar penampilan kiper, karena penampilan dan kepercayaan diri Crépeau tetap menonjol meskipun timnya kalah 2–0 dari Argentina pada laga pembuka Copa América dalam pertandingan ketiga Marsch sebagai pelatih. 

    Di level klub tahun ini, keduanya tidak tampil impresif. Crépeau kebobolan 43 gol bersama Orlando City, tim dengan pertahanan terburuk di MLS, dan memiliki catatan gol yang dicegah sebesar -0,6, sementara St. Clair kebobolan 28 gol bersama Inter Miami yang performanya tak jauh lebih baik.  

    “Kami harus saling mengenal di luar lapangan, dan kami harus tahu apa yang berhasil bagi kami saat bermain, saat tidak bermain, saling mendorong, dan mempersiapkan satu sama lain untuk semua situasi, pada dasarnya,” kata Crépeau kepada The Canadian Press.

    “Kami saling mengenal dengan baik, dan ada rasa saling menghormati di sana karena, jelas, kami orang-orang baik, tapi pada akhirnya kami peduli satu sama lain. Itu sesuatu yang sangat sehat dalam kelompok kami.”

    Keputusan ini tidak akan mudah, terutama mengingat ini adalah Piala Dunia pertama Crépeau setelah absen pada 2022 akibat penyelamatan heroik yang membuat kakinya patah untuk membantu LAFC memenangkan MLS Cup. Mungkin tidak ada “keputusan yang salah” secara harfiah, tetapi apapun pilihan Marsch akan mendapat sorotan tajam, dan harus memberitahu kedua sahabat lama ini siapa yang akan mewujudkan mimpi masa kecil mereka bukanlah posisi yang menyenangkan.

    Antusiasme para penggemar sepak bola Kanada terpancar dengan jelas

    Kanada akan turun ke lapangan pekan ini, bertanding di hadapan lebih dari 45.000 penonton di stadion terbesar di negara itu di Edmonton melawan Uzbekistan, sebelum bertolak ke Montreal untuk menghadapi Irlandia di Stade Saputo yang tiketnya telah habis terjual. 


    Setelah seminggu yang digambarkan oleh para pemain dan Marsch sebagai "tenang" di Charlotte, jauh dari sorotan publik dan tanpa perhatian besar, mereka akan menghadapi sorotan tersebut secara langsung. Tidak hanya dari kontingen media yang besar, tetapi juga dari dua kerumunan yang riuh di Edmonton dan Montreal.

    Apakah ini tekanan? Tidak sepenuhnya. Bagi banyak masyarakat Kanada, sepak bola masih merupakan hal yang baru, dan fakta bahwa Kanada setidaknya kompetitif dan berada di turnamen ini akan berkontribusi pada suasana perayaan. Namun, para pemain akan merasakan tekanan pada diri mereka sendiri, dan begitu mereka memasuki “sirkus” yang disebut Piala Dunia di kandang sendiri, mengelola perhatian tersebut dengan cara yang positif akan menjadi hal yang vital. 

    “Kami sangat antusias berada di Edmonton untuk memulai semuanya, dan kami tahu akan ada kerumunan besar,” kata Marsch. “Kami sangat antusias berada di Kanada setelah kerja keras yang kami lakukan di Carolina, dan ya, kami siap dan fokus untuk besok, dan kemudian stadion yang penuh sesak di Montréal.”

