Kekecewaan Leeds akibat kegagalan peminjaman Harry Wilson - Legenda Leeds yang pernah menjuarai gelar juara menganalisis mengapa transfer Facundo Buonanotte gagal

Saat ditanya mengenai apa yang salah dengan Buonanotte, mantan bek sayap Leeds yang pernah menjuarai gelar, Dorigo—yang termasuk di antara mereka yang terus memantau prediksi Liga Premier—mengatakan kepada GOAL: “Yang menarik adalah tipe pemain seperti itulah yang sebenarnya tidak kami dapatkan pada jendela transfer awal itu.

“Jelas, Harry Wilson adalah pemain itu. Kami pikir itu sudah pasti. Namun, kesepakatan itu gagal di menit-menit terakhir. Jadi, pemain seperti itulah yang paling kami inginkan untuk musim Liga Premier ini. Kami kehilangan kesempatan itu.

“Jelas opsi itu selalu dipertimbangkan. Lalu Buonanotte datang, dan saya berpikir, ‘ya, bagus, mari kita lihat karena kami tidak punya pemain seperti itu, pemain penghubung, nomor 10 yang bisa maju ke depan, mencetak beberapa gol, dan memiliki kualitas ekstra’.

“Dia mendapat beberapa kesempatan, tapi tidak bermain bagus. Dia bermain di laga piala tandang melawan Birmingham, benar-benar kesulitan dan diganti. Dan harus diakui bahwa pemain lain di posisinya, atau di sekitarnya, bermain lebih baik. Sederhana saja.

“Saya yakin dia telah bekerja keras di lapangan latihan, tapi begitu juga dengan yang lain. Jadi, dalam hal itu, situasinya baik; Anda harus bermain sangat, sangat baik untuk mempertahankan posisi Anda atau mencoba masuk ke tim. Sayangnya, Buonanotte belum melakukannya. Tapi tak diragukan lagi, tipe pemain seperti itu adalah sesuatu yang akan kembali dipertimbangkan oleh klub.”