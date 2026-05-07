Kekecewaan Leeds akibat kegagalan peminjaman Harry Wilson - Legenda Leeds yang pernah menjuarai gelar juara menganalisis mengapa transfer Facundo Buonanotte gagal
Leeds beralih ke Buonanotte setelah gagal mendapatkan Wilson
Fulham membatalkan kesepakatan pada hari terakhir bursa transfer untuk Wilson saat Leeds berusaha merakit skuad yang mampu bersaing di Liga Premier. Mereka telah melewati batas aman, dengan kelangsungan di kasta tertinggi nyaris terjamin, namun belum berhasil mendatangkan gelandang serang nomor 10 yang mampu mengubah jalannya pertandingan ke dalam skuad mereka.
Harapannya adalah Buonanotte dapat menyebarkan sentuhan magisnya di Elland Road setelah bergabung dari Brighton pada Januari. Ia telah melihat kontraknya selama satu musim di Chelsea dibatalkan setelah persaingan untuk posisi di Stamford Bridge terlalu ketat.
Tiga penampilan dan 24 menit bermain di Liga Premier bagi pemain pinjaman
Pada akhirnya, kisah yang sama terulang di West Yorkshire. Gelandang berusia 21 tahun itu baru tampil tiga kali untuk Leeds — dengan total 24 menit di Liga Premier. Satu-satunya penampilannya sebagai starter, dalam laga Piala FA melawan Birmingham, harus berakhir lebih awal setelah ia ditarik keluar pada babak pertama.
Buonanotte sama sekali tidak terlihat sejak penampilan yang tak terlupakan di St Andrew’s pada 15 Februari, dengan musim 2025-26-nya yang tampaknya akan berakhir tanpa hasil. Dia sempat menjadi salah satu pemain yang menonjol bagi Leicester musim lalu saat The Foxes terpuruk menuju degradasi pertama dari dua degradasi berturut-turut.
Leeds belum pernah melihat performa terbaik dari gelandang serang asal Amerika Selatan ini, yang berarti upaya baru akan dilakukan untuk mencari pemain yang lebih baik di bursa transfer berikutnya - yang akan dibuka pada 15 Juni.
Mengapa Buonanotte tampil buruk selama masa peminjamannya di Leeds?
Saat ditanya mengenai apa yang salah dengan Buonanotte, mantan bek sayap Leeds yang pernah menjuarai gelar, Dorigo—yang termasuk di antara mereka yang terus memantau prediksi Liga Premier—mengatakan kepada GOAL: “Yang menarik adalah tipe pemain seperti itulah yang sebenarnya tidak kami dapatkan pada jendela transfer awal itu.
“Jelas, Harry Wilson adalah pemain itu. Kami pikir itu sudah pasti. Namun, kesepakatan itu gagal di menit-menit terakhir. Jadi, pemain seperti itulah yang paling kami inginkan untuk musim Liga Premier ini. Kami kehilangan kesempatan itu.
“Jelas opsi itu selalu dipertimbangkan. Lalu Buonanotte datang, dan saya berpikir, ‘ya, bagus, mari kita lihat karena kami tidak punya pemain seperti itu, pemain penghubung, nomor 10 yang bisa maju ke depan, mencetak beberapa gol, dan memiliki kualitas ekstra’.
“Dia mendapat beberapa kesempatan, tapi tidak bermain bagus. Dia bermain di laga piala tandang melawan Birmingham, benar-benar kesulitan dan diganti. Dan harus diakui bahwa pemain lain di posisinya, atau di sekitarnya, bermain lebih baik. Sederhana saja.
“Saya yakin dia telah bekerja keras di lapangan latihan, tapi begitu juga dengan yang lain. Jadi, dalam hal itu, situasinya baik; Anda harus bermain sangat, sangat baik untuk mempertahankan posisi Anda atau mencoba masuk ke tim. Sayangnya, Buonanotte belum melakukannya. Tapi tak diragukan lagi, tipe pemain seperti itu adalah sesuatu yang akan kembali dipertimbangkan oleh klub.”
Leeds siap menjajaki bursa transfer lain untuk mencari gelandang serang kreatif
Kontrak Buonanotte di Brighton masih tersisa dua tahun lagi, karena ia terikat dengan The Seagulls hingga 2028, namun masih harus dilihat apa yang akan terjadi di masa depan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Performa yang sebelumnya terus meningkat tiba-tiba mandek, dan sangat kecil kemungkinannya klub sekelas Chelsea akan kembali menawarinya kontrak - sementara Leeds kini mencari opsi lain. Bisa jadi tim yang baru promosi akan mengambil risiko terukur dengan merekrut Buonanotte pada 2026, atau mungkin perkembangan kariernya akan lebih baik jika ia meninggalkan Inggris dan mendapatkan waktu bermain reguler di divisi yang berbeda.