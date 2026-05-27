Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Kekecewaan besar dalam bursa transfer bagi FC Bayern? Anthony Gordon tampaknya sudah mencapai kesepakatan dengan klub papan atas lainnya

FC Barcelona tampaknya memiliki peluang terbesar untuk mendatangkan penyerang Newcastle, Anthony Gordon. Hal ini terungkap dalam laporan media Spanyol, Mundo Deportivo.

Dengan demikian, klub Catalan tersebut kini memimpin dalam perburuan pemain timnas Inggris tersebut, karena menurut pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, mereka telah mencapai kesepakatan dengan Gordon. 

Dengan demikian, dua raksasa lainnya, FC Bayern München dan FC Liverpool, tampaknya akan tersingkir dalam perebutan pemain berusia 25 tahun tersebut.

  • Gordon sendiri tampaknya lebih memilih pindah ke Spanyol. Ia tertarik dengan proyek olahraga di wilayah timur laut Spanyol yang dipimpin oleh pelatih Hansi Flick, direktur olahraga Deco, dan presiden Joan Laporta.

    Bahwa dadu dalam permainan transfer ini jatuh begitu menguntungkan bagi Blaugrana adalah hasil dari perjalanan terbaru. Perjalanan tersebut membawa Deco, didampingi asistennya Bojan Krkic dan Joao Amaral, ke London. 

    Secara resmi, dalam perjalanan ini memang juga terjalin kontak dengan penyerang tengah Chelsea, Joao Pedro, namun menurut laporan tersebut, prioritas delegasi Barca jelas tertuju pada perekrutan Gordon. Upaya pendekatan ini di ibu kota Inggris telah membuahkan hasil dan sangat memengaruhi situasi, demikianlah yang dikatakan.

  • Anthony GordonGetty Images

    Bayern dan Liverpool tampaknya akan pulang dengan tangan hampa

    Menurut laporan, impian besar sang penyerang Inggris adalah bermain di Camp Nou. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi resmi antara The Magpies dan Barca telah berlangsung untuk merealisasikan transfer tersebut. Namun, pihak Catalan berada di bawah tekanan waktu karena mereka ingin mencegah klub lain ikut campur.

    FC Bayern telah menunjukkan minat yang kuat pada Gordon beberapa minggu yang lalu, sebelum Liverpool juga memulai upaya transfer dalam beberapa hari terakhir. The Reds baru saja melewati tahun yang buruk secara olahraga, ditambah lagi bintang utama Mo Salah akan meninggalkan klub. Untuk menghidupkan kembali lini serang, Liverpool gencar merayu mantan penyerang rival abadi mereka, FC Everton. Pada akhirnya tampaknya sia-sia, karena sang pemain sendiri kini dikabarkan lebih memilih Barcelona.

  • Gaji Gordon masih sesuai dengan anggaran Barca

    Namun, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain, petinggi FC Barcelona masih harus mengatasi hambatan finansial yang sangat besar. Karena Gordon masih terikat kontrak jangka panjang dengan The Magpies hingga tahun 2030, Newcastle berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Beberapa minggu lalu, klub Liga Premier tersebut memperkirakan nilai pasarnya mencapai 85 hingga 90 juta euro. Namun, Barca tidak bersedia membayar jumlah sebesar itu. 

    Di sisi gaji, situasinya terlihat lebih santai: gaji Gordon benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan Barca untuk penyerang baru. Ditambah lagi, pemain asal Inggris ini tampaknya sangat ingin pindah ke Barcelona. Ini adalah kartu truf yang bisa menjadi penentu dalam negosiasi transfer dengan Newcastle. Barcelona mengincar kontrak kerja dengan durasi lima tahun.

    Gordon sangat serbaguna

    Di Barca, mereka berharap perekrutan ini dapat memperluas kualitas skuad. Gordon diharapkan dapat memperkuat sisi kiri dan meringankan beban di posisi tersebut. Meskipun pemain Brasil Raphinha menjadi pemain inti di posisi ini, ia sering absen dalam banyak pertandingan musim ini akibat cedera. Selain itu, Marcus Rashford yang dipinjamkan dari Manchester United saat ini akan kembali meninggalkan Barca.

    Karena Gordon juga mahir dalam peran sebagai penyerang tengah, ia juga dapat setidaknya sebagian meredam dampak kepergian penyerang Robert Lewandowski. Transfer pemain asal Inggris ini akan secara drastis mengurangi urgensi mendesak untuk menghadirkan penyerang baru. 

    Namun, menurut laporan tersebut, hal ini tidak berarti Barcelona menghentikan pencariannya akan seorang penyerang tengah klasik. Namun, dengan Gordon di kantong, Deco dapat menangani masalah ini dengan lebih tenang.