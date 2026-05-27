Kekecewaan besar dalam bursa transfer bagi FC Bayern? Anthony Gordon tampaknya sudah mencapai kesepakatan dengan klub papan atas lainnya

Gordon sendiri tampaknya lebih memilih pindah ke Spanyol. Ia tertarik dengan proyek olahraga di wilayah timur laut Spanyol yang dipimpin oleh pelatih Hansi Flick, direktur olahraga Deco, dan presiden Joan Laporta.

Bahwa dadu dalam permainan transfer ini jatuh begitu menguntungkan bagi Blaugrana adalah hasil dari perjalanan terbaru. Perjalanan tersebut membawa Deco, didampingi asistennya Bojan Krkic dan Joao Amaral, ke London.

Secara resmi, dalam perjalanan ini memang juga terjalin kontak dengan penyerang tengah Chelsea, Joao Pedro, namun menurut laporan tersebut, prioritas delegasi Barca jelas tertuju pada perekrutan Gordon. Upaya pendekatan ini di ibu kota Inggris telah membuahkan hasil dan sangat memengaruhi situasi, demikianlah yang dikatakan.