Dengan demikian, klub Catalan tersebut kini memimpin dalam perebutan pemain timnas Inggris tersebut. Dengan demikian, dua raksasa lainnya, FC Bayern München dan FC Liverpool, tampaknya akan tersingkir dalam perebutan pemain berusia 25 tahun itu.
Diterjemahkan oleh
Kekecewaan besar dalam bursa transfer bagi FC Bayern? Anthony Gordon tampaknya ingin pindah ke klub papan atas lainnya
Gordon sendiri kabarnya sangat menginginkan pindah ke Spanyol. Ia tertarik dengan proyek olahraga di wilayah timur laut Spanyol tersebut, yang dipimpin oleh pelatih Hansi Flick, direktur olahraga Deco, dan presiden Joan Laporta.
Bahwa dadu dalam permainan transfer ini jatuh begitu menguntungkan bagi Blaugrana adalah hasil dari perjalanan terbaru. Perjalanan itu membawa Deco, didampingi asistennya Bojan Krkic dan Joao Amaral, ke London.
Secara resmi, dalam perjalanan ini memang juga terjalin kontak dengan penyerang tengah Chelsea, Joao Pedro, namun menurut laporan tersebut, prioritas delegasi Barca jelas tertuju pada perekrutan Gordon. Upaya pendekatan ini di ibu kota Inggris telah membuahkan hasil dan sangat memengaruhi situasi, demikian kabarnya.
- Getty Images
Bayern dan Liverpool tampaknya akan pulang dengan tangan hampa
Meskipun pemain kelahiran Liverpool ini masih harus mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, menurut laporan tersebut, ia sangat ingin mengenakan seragam Blaugrana di masa depan berkat upaya intensif yang dilakukan pihak Catalan. Impian besar striker Inggris ini adalah bermain di Camp Nou.
Sementara itu, FC Bayern telah menunjukkan minat yang kuat pada Gordon beberapa minggu yang lalu, sebelum Liverpool juga memulai upaya transfer dalam beberapa hari terakhir. The Reds baru saja melewati tahun yang buruk secara olahraga, ditambah lagi superstar Mo Salah akan meninggalkan klub. Untuk menghidupkan kembali lini serang, Liverpool secara intensif berusaha merekrut mantan penyerang rival abadi mereka, FC Everton. Pada akhirnya tampaknya sia-sia, karena sang pemain sendiri kini dikabarkan lebih memilih Barcelona.
Gaji Gordon masih sesuai dengan anggaran Barca
Namun, meskipun telah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain, petinggi FC Barcelona masih harus mengatasi hambatan finansial yang sangat besar. Karena Gordon masih terikat kontrak jangka panjang dengan The Magpies hingga 2030, Newcastle berada dalam posisi yang lebih menguntungkan.
Beberapa minggu lalu, klub Liga Premier itu memperkirakan nilai pasarnya antara 85 hingga 90 juta euro. Namun, Barca tidak siap membayar jumlah sebesar itu.
Di sisi gaji, situasinya terlihat lebih santai: gaji Gordon benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan Barca untuk penyerang baru. Ditambah lagi, pemain asal Inggris ini tampaknya sangat ingin pindah ke Barcelona. Ini adalah kartu truf yang bisa menjadi penentu dalam negosiasi transfer dengan Newcastle. Barcelona mengincar kontrak kerja dengan durasi lima tahun.
- Getty Images
Gordon sangat serbaguna
Di Barca, mereka berharap perekrutan ini dapat memperluas kualitas skuad. Gordon diharapkan dapat memperkuat sisi kiri dan meringankan beban di posisi tersebut. Meskipun pemain Brasil Raphinha menjadi pemain inti di posisi ini, ia sering absen dalam banyak pertandingan musim ini akibat cedera. Selain itu, Marcus Rashford yang dipinjamkan dari Manchester United saat ini akan kembali meninggalkan Barca.
Karena Gordon juga mahir dalam peran sebagai penyerang tengah, ia juga dapat setidaknya sebagian meredam dampak kepergian penyerang Robert Lewandowski. Transfer pemain asal Inggris ini akan secara drastis mengurangi urgensi mendesak untuk menghadirkan penyerang baru.
Namun, menurut laporan tersebut, hal ini tidak berarti Barcelona menghentikan pencariannya akan seorang penyerang tengah klasik. Namun, dengan Gordon di skuad, Deco dapat menangani masalah ini dengan lebih tenang.