Kekecewaan besar akibat pergantian pemain karena cedera! Apakah pemain penyerang Jerman berikutnya terancam absen di Piala Dunia?

Setelah sebelumnya membantu menciptakan gol pembuka Arsenal yang dicetak oleh Eberechi Eze pada awal pertandingan, Havertz terpaksa duduk di lapangan karena cedera sekitar 20 menit kemudian. Awalnya, tayangan televisi tidak memperlihatkan secara jelas bagaimana pemain timnas Jerman itu mengalami cedera.

Havertz yang duduk di lapangan dirawat oleh tim medis Arsenal selama beberapa saat. Akhirnya, pemain serang tersebut meninggalkan lapangan dengan raut wajah yang jelas-jelas frustrasi dan kecewa, sementara pakar Sky, Thomas Hitzlsperger, menduga adanya cedera di area selangkangan. Viktor Gyökeres masuk menggantikan Havertz pada menit ke-34.

Tentu saja, sejauh mana keparahan cedera mantan pemain Leverkusen tersebut belum diketahui. Kemungkinan akan ada diagnosis atau penilaian awal dalam beberapa jam setelah pertandingan.