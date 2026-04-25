Kai Havertz terpaksa ditarik keluar karena cedera pada pertandingan Liga Premier antara Arsenal dan Newcastle United pada Sabtu malam, setelah bermain selama lebih dari setengah jam.
Kekecewaan besar akibat pergantian pemain karena cedera! Apakah pemain penyerang Jerman berikutnya terancam absen di Piala Dunia?
Setelah sebelumnya membantu menciptakan gol pembuka Arsenal yang dicetak oleh Eberechi Eze pada awal pertandingan, Havertz terpaksa duduk di lapangan karena cedera sekitar 20 menit kemudian. Awalnya, tayangan televisi tidak memperlihatkan secara jelas bagaimana pemain timnas Jerman itu mengalami cedera.
Havertz yang duduk di lapangan dirawat oleh tim medis Arsenal selama beberapa saat. Akhirnya, pemain serang tersebut meninggalkan lapangan dengan raut wajah yang jelas-jelas frustrasi dan kecewa, sementara pakar Sky, Thomas Hitzlsperger, menduga adanya cedera di area selangkangan. Viktor Gyökeres masuk menggantikan Havertz pada menit ke-34.
Tentu saja, sejauh mana keparahan cedera mantan pemain Leverkusen tersebut belum diketahui. Kemungkinan akan ada diagnosis atau penilaian awal dalam beberapa jam setelah pertandingan.
Timnas Jerman: Setelah Serge Gnabry, apakah Kai Havertz juga akan absen di Piala Dunia?
Karena reaksi Havertz mengindikasikan cedera yang lebih serius, partisipasinya di Piala Dunia mungkin terancam. Terlebih lagi, pemain berusia 26 tahun itu baru kembali berlatih sejak pertengahan Januari setelah mengalami masalah cedera yang berkepanjangan.
"Kamu secara bertahap kehilangan kepercayaan pada tubuhmu," kata pakar TV dan mantan pemain timnas Hitzlsperger mengenai cedera terbaru Havertz. Bintang Arsenal ini biasanya dianggap sebagai pemain yang pasti masuk skuad Piala Dunia, bahkan bisa saja direncanakan oleh Nagelsmann sebagai pemain inti di lini depan timnas Jerman untuk turnamen musim panas nanti, tergantung hasil pertandingan internasional bulan Maret.
Oleh karena itu, absennya Havertz di Piala Dunia akan sangat disayangkan. Terlebih lagi, Nagelsmann sudah pasti harus kehilangan pemain serang ternama lainnya, yaitu Serge Gnabry dari Bayern München. Gnabry baru-baru ini harus mengumumkan bahwa ia tidak dapat ikut serta di Piala Dunia karena cedera adduktor.
Apakah Arsenal harus bermain tanpa Kai Havertz di laga penutup musim ini?
Havertz hampir selalu absen karena cedera sejak Februari 2025 hingga Januari 2026. Baru-baru ini, ia berhasil kembali ke tim inti Arsenal dan terus menunjukkan peningkatan performa. Dalam pertandingan persahabatan Jerman melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1), ia diturunkan sebagai starter, setelah sebelumnya terakhir kali bermain untuk timnas Jerman pada November 2024.
Hanya tinggal kurang dari tujuh minggu lagi hingga pertandingan grup pertama Jerman di Piala Dunia melawan Curacao pada 14 Juni. Sementara itu, absennya Havertz tentu saja akan sangat merugikan Arsenal di akhir musim. Di Liga Premier, The Gunners bersaing dengan Manchester City untuk memperebutkan gelar juara, sedangkan di Liga Champions, tim asuhan pelatih Mikel Arteta akan menghadapi leg pertama semifinal melawan Atletico Madrid minggu depan.
Pertandingan fase grup Jerman di Piala Dunia 2026
Tanggal
Pertandingan
14 Juni
Jerman vs. Curacao
20 Juni
Jerman vs. Pantai Gading
25 Juni
Jerman vs. Ekuador